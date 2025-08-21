നടിയും അവതാരകയുമായ ആര്യയും ഡിജെയും കൊറിയോഗ്രാഫറും മുന് ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ സിബിനും വിവാഹിതരായി. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. ആര്യയും സിബിനുമാണ് തങ്ങളുടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.
മകള് ഖുഷിയുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് ആര്യ വിവാഹ വേദിയില് എത്തിയത്. ആര്യയുടെ കഴുത്തില് സിബിന് താലി ചാര്ത്തുമ്പോള് നിറചിരിയോടെ നോക്കി നില്ക്കുന്ന ഖുഷിയെയാണ് ചിത്രങ്ങളില് കാണാനാവുക. വിവാഹ ചിത്രങ്ങളെ കൂടാതെ വിവാഹ വീഡിയോയും ഇരുവരും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
"സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദിവസം, ഒരു ജീവിതകാലത്തേയ്ക്ക്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് ആര്യയും സിബിനും വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്വേത മേനോന്, ഷംന കാസിം, അര്ച്ചന സുശീലന്, അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്, പ്രിയ മണി തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള് ഇരുവര്ക്കും ആശംസകള് അറിയിച്ചു.
"സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈ പിടിച്ചുയർത്താൻ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വരുമെന്നേ", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ കുറിപ്പ്. "വേദനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കത്തക്ക പാകപെട്ടതിൽ ഒരുപാട് സഹനത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും യാത്ര അത്ര ചെറുതായിരുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ആര്യ ചേച്ചി വല്ലാത്ത പ്രചോദനമാണ്. ദീർഘ സുമംഗലി ഭവ", മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
"ഞാൻ ഖുഷിയുടെ മുഖത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നോക്കിയത്... എത്ര ധൈര്യശാലിയും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവളുമാണ് അവൾ...", "മോൾടെ സന്തോഷം", "രണ്ടുപേരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിട്ടെ", "നല്ലൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു. ആര്യയും സിബിനും ഖുഷിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു..", ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു കമന്റുകള്.
ആര്യയുടെയും സിബിന്റെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ആര്യയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തില് പിറന്ന മകളാണ് ഖുഷി. ആദ്യ വിവാഹത്തില് സിബിനും ഒരു മകനുണ്ട്. വര്ഷങ്ങളായി ആര്യയും സിബിനും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്.
കഴിഞ്ഞ മേയിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഈ സന്തോഷം ഇരുവരും പങ്കുവച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ നല്കിയതിനും മകള്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അച്ഛനായതിനും സിബിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് സിബിനുമായി ഒന്നിക്കുന്ന വിവരം ആര്യ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്.
"ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളില് നിന്ന് ജീവിത പങ്കാളികളിലേക്ക്.. വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത തീരുമാനത്തിനൊപ്പം ജീവിതം ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയവും ഏറ്റവും മനോഹരവുമായ വഴിത്തിരിവില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരാസൂത്രണവും ഇല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തില് സംഭവിച്ച മികച്ച കാര്യം. പരസ്പരം താങ്ങായി ഞങ്ങള് ഇരുവരും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാല് ജീവിതകാലം മുഴുവന് ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് മാറുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. എനിക്കേറ്റവും വലിയ പിന്തുണയായതിനും എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സമാധാനം നല്കിയതിനും സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് ചാരി ഇരിക്കാനുള്ള തോളായതിനും നമ്മുടെ മകള്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അച്ഛനായതിനും നന്ദി. എന്റെയും ഖുഷിയുടെയും ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായതിനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ശക്തിയായതിനും നന്ദി.
ഒടുവില് ഞാന് പൂര്ണ്ണത അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. നിന്റെ കൈയ്ക്കുള്ളില് ഞാനെന്റെ വീട് കണ്ടെത്തി. എന്റെ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഖുഷിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി. അവള് ഇപ്പോള് ഡാഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാന് നിന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായും അതിനപ്പുറവും സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ എല്ലാ കുറവുകള്ക്കും മികവുകള്ക്കും ഒപ്പം എന്നെ നിന്റേതാക്കിയതിന് നന്ദി. അവസാനശ്വാസം വരെ ഞാന് നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കും. അതൊരു വാഗ്ദാനമാണ്.
നിങ്ങള് ആരാണെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാമോ, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായതിന് നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായി, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായി ഞങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കിയതിന് ഞങ്ങള് നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിരുപാധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ! ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിടില്ല!" - ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ആര്യ കുറിച്ചത്.
Also Read: "ഒരു പരാതിയും വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, എന്റെ ഫോറെവെറിനെ എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി ദൈവമേ", കുറിപ്പുമായി സിബിന് - ARYA BABU SIBIN WEDDING