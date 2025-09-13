ETV Bharat / entertainment

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പൂര്‍ണ്ണമായും വിടാനൊരുങ്ങി നടി ഐശ്വര്യ ലക്ഷമി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തന്‍റെ ജോലിയെയും ഗവേഷണത്തെയും പൂർണമായും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ഐശ്വര്യ. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ അർഥവത്തായ ബന്ധങ്ങളും സിനിമയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഐശ്വര്യ.

Aishwarya Lekshmi (Video screenshot)
Published : September 13, 2025 at 1:02 PM IST

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിടാനൊരുങ്ങി നടി ഐശ്വര്യ ലക്ഷമി. തന്‍റെ ജോലിയ്‌ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമായി തോന്നിയതിനാലാണ് ഈ ആശയത്തെ താന്‍ അംഗീകരിച്ചതെന്നും എന്നാല്‍ ഇത് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയെന്നുമാണ് താരം പറയുന്നത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തന്‍റെ ജോലിയെയും ഗവേഷണത്തെയും പൂർണമായും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്നും തന്‍റെ എല്ലാ സ്വാഭാവിക ചിന്തകളും കവർന്നെടുത്തുവെന്നും നടി പറയുന്നു. ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയിലൂടെയായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ പ്രതികരണം. എന്‍റെ ഭാഷയെയും വാക്കുകളെയും അത് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തന്‍റെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും നടി കുറിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇല്ലാത്തവരെ ആളുകൾ മറക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ആ റിസ്‌ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും ഐശ്വര്യ പറയുന്നു.

"എന്‍റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് സഹായമാകും എന്ന തോന്നലിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന ആശയത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച്, കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്തുടർന്ന ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയോ അതിന്‍റെ എല്ലാ പരിധികളും കടന്ന് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

അത് എന്‍റെ ജോലിയെയും ഗവേഷണത്തെയും പൂർണമായും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. എന്‍റെ എല്ലാ സ്വാഭാവിക ചിന്തകളും അത് കവർന്നെടുത്തു. എന്‍റെ ഭാഷയെയും വാക്കുകളെയും അത് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. ഒപ്പം എന്‍റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളെയും അത് ഇല്ലാതാക്കി. ഒരു സൂപ്പർനെറ്റിന്‍റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരേ അച്ചിൽ എന്നെയും വാർത്തെടുക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

AISHWARYA LEKSHMI AISHWARYA LEKSHMI QUITS AISHWARYA LEKSHMI SOCIAL MEDIA ഐശ്വര്യ ലക്ഷമി
Aishwarya Lekshmi insta story (Social media post)

ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും ഇത് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്‌തത്. ഇത് കുറേ നാളുകളായി എന്‍റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്രാമിൽ ഇല്ലാത്തവരെ ആളുകൾ പതിയെ മറക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ആ റിസ്‌ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്.

അതുകൊണ്ട്, എന്നിലെ കലാകാരിയെയും എന്നിലെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെയും അവളുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയോടും മൗലികതയോടും നിലനിർത്താൻ പൂർണമായും ഇന്‍റര്‍നെറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്ന ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ അർഥവത്തായ ബന്ധങ്ങളും സിനിമയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും പഴയതുപോലെ സ്നേഹം വാരിക്കോരി തരാൻ മറക്കരുത്. സസ്നേഹം, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി," -ഇപ്രകാരമാണ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയില്‍ കുറിച്ചത്.

