ഗായകന് യേശുദാസിനെയും സംവിധായകന് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ച് നടന് വിനായകന് വീണ്ടും രംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂരിനെയും യേശുദാസിനെയും അധിക്ഷേപിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ചാണ് വിനായകന് ഇന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീകള് ജീന്സും ലെഗിന്സും ധരിക്കുന്നതിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച യേശുദാസ് പറഞ്ഞത് അസഭ്യം അല്ലേ എന്നാണ് വിനായകന് ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സിനിമകളിലൂടെ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ അസഭ്യ നോട്ടം നോക്കിയ ആളല്ലേ അടൂര് എന്നും വിനായകന് ചോദിക്കുന്നു.
അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ജുബ്ബ ഇട്ട് ചെയ്താലോ യേശുദാസ് വെള്ളയിട്ട് പറഞ്ഞാലോ അത് അസഭ്യം ആകാതിരിക്കുമോ എന്നാണ് വിനായകന് ചോദിക്കുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം.
ചാലയിലെ തൊഴിലാളികള് തിയേറ്ററിലെ വാതില് പൊളിച്ച് സെക്സ് കാണാന് ചലച്ചിത്ര മേളയില് കയറിയെന്നും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ടിക്കറ്റ് ഏര്പ്പെടുത്തിയതെന്നും അടൂര് പറഞ്ഞത് അസഭ്യം അല്ലേ എന്നും വിനായകന് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ദളിതര്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും സിനിമയെടുക്കാന് ഒന്നര കോടി നല്കുന്നതില് നിന്നും കട്ടെടുക്കുമെന്ന് അടൂര് പറഞ്ഞത് അസഭ്യമല്ലേ എന്നും വിനായകന് പറയുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ അസഭ്യം പറയുന്നവരോട് പച്ച മലയാളത്തിൽ തിരിച്ചു പറയുന്നത് അസഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് വിനായകന് തന്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
"ശരീരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ അസഭ്യമായി ഇല്ല. എന്നിരിക്കെ സ്ത്രീകൾ ജീൻസോ, ലെഗ്ഗിംസോ ഇടുന്നതിനെ അസഭ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച യേശുദാസ് പറഞ്ഞത് അസഭ്യമല്ലേ? സിനിമകളിലൂടെ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ അസഭ്യ നോട്ടം നോക്കിയ ആളല്ലേ അടൂർ?
വെള്ളയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യേശുദാസ് പറഞ്ഞത് അസഭ്യം ആകാതിരിക്കുമോ? ജുബ്ബ ഇട്ട് ചെയ്താൽ അടൂർ അസഭ്യമാകാതെ ഇരിക്കുമോ? ചാലയിലെ തൊഴിലാളികൾ തിയേറ്ററിലെ വാതിൽ പൊളിച്ച് സെക്സ് കാണാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ കയറി എന്നും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ടിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നും അടൂർ പറഞ്ഞത് അസഭ്യം അല്ലേ?
ദളിതർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സിനിമ എടുക്കാൻ ഒന്നര കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് കട്ടെടുക്കും എന്ന് അടൂർ പറഞ്ഞാൽ അസഭ്യമല്ലേ? സംസ്കൃതത്തിൽ അസഭ്യം പറയുന്നവരോട് പച്ച മലയാളത്തിൽ തിരിച്ചു പറയുന്നത് അസഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും", വിനായകന് കുറിച്ചു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂരിനെയും യേശുദാസിനെയും മോശമായ ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച വിനായകന്റെ പോസ്റ്റ് നടന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നടനെതിരെ വിമര്ശനം ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിനായകന് തന്റെ പോസ്റ്റ് പിന്വലിച്ചത്.
Also Read: "എന്നിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു..", രേണു സുധിക്ക് ഓമനപ്പേര് നല്കി ഹേറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടി അക്ബര് - AKBAR KHAN INSULTED RENU SUDHI