കമ്മട്ടം മുതല്‍ യഷിൻ്റെ ടോക്‌സിക് വരെ; ഇത് വ്യത്യസ്‌തനായ പൊലീസുകാരനെന്ന് സുദേവ് നായർ - SUDEV NAIR INTERVIEW

സീ ഫൈവിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസായ 'കമ്മട്ട'ത്തില്‍ നായകനാകുന്ന സുദേവ് നായർ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Sudev Nair
സുദേവ് നായർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 1:54 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 2:07 PM IST

സീ ഫൈവിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസായ 'കമ്മട്ട'വുമായി നടൻ സുദേവ് നായർ എത്തുന്നു. ഷാൻ തുളസീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെബ് സീരിസിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച യഥാർഥ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കഥ പറയുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നായകൻ സുദേവ് നായർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു. അൻ്റോണിയോ ജോർജ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് സുദേവ് കമ്മട്ടത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഗംഭീര തിരക്കഥയിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെബ് സീരിസ് മലയാളം ഒടിടി പ്രൊഡക്ഷനുകൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുമെന്നും സുദേവ് പറയുന്നു.

ആകര്‍ഷിച്ചത് തിരക്കഥ

കമ്മട്ടം എന്ന സീരീസിൻ്റെ തിരക്കഥയാണ് തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത്. ആദ്യം ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം കുറച്ച് പ്രായമുള്ള രീതിയില്‍ ഒതുങ്ങി കൂടിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല തിരക്കഥയിലെ പല സിറ്റുവേഷൻസും വളരെയധികം ഡാർക്കുമായിരുന്നു. തിരക്കഥയുടെ പ്രാരംഭ വേർഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് അൻ്റോണിയോ എന്ന് തോന്നി. പൂർണമായ രീതിയിൽ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആദ്യം കേട്ടതിൽ നിന്നും കഥ ഒരുപാട് വലുതായി. കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസിനും വലിപ്പം കൂടി.

നായക കഥാപാത്രം കുറച്ചു പ്രായമുള്ള ആൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഷാൻ തുടങ്ങിയത്. മലയാളത്തിലെ മറ്റു സീനിയർ താരങ്ങളെ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി അറിയാം. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കഥാപാത്രം വരുമ്പോഴും പ്രായമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ എഴുത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കഥാപാത്രം ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറി. മറ്റു ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ എന്നെ വെച്ച് സി ഫൈവിന് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

സംവിധായകൻ്റെ പ്ലാനിങ്

തിരക്കഥ പൂർണമായി എൻ്റെ പക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ചിത്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ദൗത്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം എന്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് ഷാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണത്തിനും പ്ലാൻ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ സംവിധായകൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മഴപെയ്തു ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയാൽ അതിന് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ടെക്നിക്കൽ പരമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ അതിനുമുണ്ട് സൊലൂഷൻ.

ഇത്രയധികം വിഷനുള്ള ഒരു സംവിധായകനെ ആത്മാർഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഈ കഥയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ പോലും അത്രയും പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് സംവിധായകൻ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കുറ്റകൃത്യവും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തന്നെയാണ് കഥാതന്തു. പക്ഷേ ഒരു അന്വേഷണം ആകുമ്പോൾ ധാരാളം ലൊക്കേഷനുകൾ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടന്നുവരും. പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് ദൂര ദൈർഘ്യത്തിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനുകളും സംവിധായകൻ കണ്ടെത്തി. അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ പരമാവധി എടുക്കുന്ന സമയം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രം. ജിയോ ബേബി അടക്കമുള്ള നിരവധി സംവിധായകർ ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംവിധായകർ തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സമയനഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല. 20 സീൻ ഓളം ചിത്രീകരിച്ച ദിവസങ്ങൾ വരെയുണ്ട്.

ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ദിവസങ്ങളോളം തുടർച്ചയായി ചിത്രീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിവന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാനുമുണ്ട്. കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയോ വെബ് സീരീസോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഒരിക്കലും ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കില്ല. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്.

സമയം കുറവാണെന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരമാവധി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളാണ്. അവർക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കും.

പൊലീസ് വേഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കരിയറിൽ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ?

പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ആകുന്നു. പക്ഷേ ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ള പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ഞാൻ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാറില്ല. കമ്മട്ടം എന്ന വെബ് സീരീസിലെ കഥാപാത്രമായ അൻ്റോണിയോ ജോർജ് ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവസം സവിശേഷതകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സരസമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാക്കയുടെ നിറം മാത്രമാണ് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളിലെ സാമ്യത.

ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ കഥാഗതിയെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബോൾഡ് ആയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇതുവരെ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള പൊലീസ് അടക്കമുള്ള വേഷങ്ങളിൽ തിരക്കഥയിൽ തന്നെ എൻ്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കമ്മട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തെ സമീപിക്കേണ്ട രീതി ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മറ്റ് പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലിബർട്ടി ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സീരിയസ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയാണ്. കഥ റിയലിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ കഥാപാത്രവും റിയലിസ്റ്റിക് ആകണം. ഉദ്വേഗജനകമായ രംഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടുന്ന സിനിമാറ്റിക് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അവിടെയും വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകന് രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കേണ്ടത് രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുകയും വേണം. അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. ഡയലോഗ് ഡെലിവറി പോലും പല ഇമോഷനുകളിലും വളരെ നാച്ചുറലായി പറയണം. ഇതുവരെയുള്ള അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ചലഞ്ച് ആയി തോന്നിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇത്. നാച്ചുറലായി കഥ പറയുന്ന വെബ് സീരീസ് ആണെന്ന് കരുതി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തിക്കും ത്രില്ലും ലഭിക്കില്ല എന്ന് കരുതേണ്ട. അതെല്ലാം ആവോളം ഇതിലുണ്ട്.

Sudev Nair
കമ്മട്ടം (ETV Bharat)
കമ്മട്ടം എന്ന പേര് പണം അച്ചടിക്കുന്ന മെഷീൻ തന്നെയാണോപേരിൻ്റെ അർഥം അതു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ വെബ് സീരീസിന് കമ്മട്ടം എന്ന പേര് പ്രതീകാത്മകമായാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും ഒരു മാലയിൽ മുത്തുകോർക്കുന്നത് പോലെ ചേർത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയാണ് ഈ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ എല്ലാത്തിനെയും ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തട്ടിപ്പും എല്ലാംതന്നെ പണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസിനെയാണ് ക്രിയാത്മകമായി കമ്മട്ടം എന്ന പേരിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഒടിടി ബിസിനസുകൾ നഷ്ടത്തിൽ ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോസിനിമ സംസ്കാരം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വെബ് സീരീസ് സിനിമ അടക്കമുള്ള സൃഷ്ടികൾ വരുംകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വർധിക്കും. എൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു തീയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ വല്ലാത്ത അഭിനിവേശം തോന്നും. എന്നാൽ ഒരുപാട് ജോലിത്തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണാനുള്ള മോഹം തോന്നിയേക്കാം. തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശാരീരിക മാനസിക സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ല. ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒടിടി കണ്ടൻ്റുകൾ ഗുണം ചെയ്യും.

ഏതു സാഹചര്യത്തിലും മനുഷ്യൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിനിമയും വെബ് സീരീസുകളും. തിയേറ്ററിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ അനുഭവം വളരെ മികച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഒടിടി പ്രൊഡക്ഷനുകൾ ധാരാളം വരുമ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു ആശയം പറയുന്നതിന് ബാധ്യതയാകുന്നില്ല. തിയേറ്ററിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന ബാധ്യത സംവിധായകന് ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ സീരീസുകളിൽ നായകനടക്കമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സൈഡ് ആർക്കുകൾ വളരെ വിശദമായി സംവിധായകന് വിശദീകരിക്കാൻ സമയം ലഭിക്കും. ഒരു കഥയുടെ പല തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. സമയപരിമിതി അവിടെ ബാധ്യതയാകുന്നില്ല. കമ്മട്ടം പോലെയുള്ള നല്ല ആശയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസുകളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം തനിയെ മാറും.

Sudev Nair
സുദേവ് നായർ (ETV Bharat)
അനാർക്കലിഏതൊരു നടനും സിനിമാമേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നായകനായി മാറണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ റസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലൂടെ ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ കഥ പറയേണ്ടിവരും. അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമാണ് അനാർക്കലി എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം. എന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു.

നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ച് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുക. അവരുടെ അൺ കണ്ടീഷനൽ ലവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കുള്ളിലെ നടന് മൂല്യം വർധിക്കുക. പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും കാണണം എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു സിനിമയിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലേക്ക് പലരും നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയെ മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷയിലെ പ്രധാന നടനാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പ്രയത്നങ്ങളുടെ പരിണിതഫലമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളും, അനാർക്കലി അടക്കം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്. ആ പിന്തുണയും സ്നേഹവും വർധിക്കണം.


ഭീഷ്മപർവം

എൻ്റെ കരിയറിന് വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഭീഷ്മപർവം. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തീയേറ്ററിൽ എത്തിയ ചിത്രം. മാത്രമല്ല ഞാൻ എതിരെ നിൽക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടനായ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുന്നിൽ. ഭീഷ്മ പർവത്തിലെ വില്ലൻ വേഷം അന്യഭാഷകളിൽ അവസരം ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് മൈലേജ് നേടിത്തന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരും കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭീഷ്മപർവം. ഏതു ഭാഷയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നാലും ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കും.

ഭീഷ്മ പർവം എന്ന സിനിമ കാരണമാണ് ധാരാളം തെലുഗു സിനിമകളിലേക്ക് എന്നെയൊക്കെ അവസരം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് യഷ് നായകനാകുന്ന ടോക്സിക് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്കും അവസരത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നത്. എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെർണിങ് പോയിൻ്റ്. എസ്ര എന്ന സിനിമയാണ് കൊമേഴ്സ്യലി എന്നെ ജനകീയനാക്കിയത്. പക്ഷേ ഭീഷ്മപർവം എല്ലാ അർഥത്തിലും വലിയ റീച്ച് നേടിത്തന്നു. ഭീഷ്മപർവ്വം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ കേരളത്തിലെ അർബൻ ഓഡിയൻസിന് മാത്രമായിരുന്നു എന്നെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭീഷ്മ പർവത്തിനുശേഷം വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇടയിലേക്ക് എന്നിലെ നടന് വളർച്ചയുണ്ടായി. അതിനു കാരണം മമ്മൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.ടോക്സിക് നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നതിലും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ആണ് ടോക്സിക് എന്ന ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നടൻ യഷുമായി ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ സാധിച്ചു. വളരെ നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്തു. എൻ്റെ കഥാപാത്രവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഒരു മാസ് ഹീറോ എന്നതിൽ അപ്പുറം യഷ് ഒരു മികച്ച നടൻ കൂടിയാണെന്ന് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു കന്നഡ ചിത്രമായി തോന്നിയില്ല. കാരണം സംവിധായികയായ ഗീതു മോഹൻദാസ് മലയാളിയാണ്. ഛായഗ്രഹകൻ രാജീവ് രവിയും മലയാളി തന്നെ. വേറൊരു ഭാഷയിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയില്ല. ഞാനീ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വലിയ ആക്ടേഴ്സിനെ അവർ നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആരെയും യഷിന് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവിലാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് എൻ്റെ കാര്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇയാളെപ്പോൾ ഒരാൾ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ ആണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞു നടന്നതെന്ന് യഷ് അപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. സിനിമ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ ചിത്രീകരണം ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി. ഇനിയും നാലിലൊന്ന് ശതമാനം പൂർത്തിയാകാൻ ഉണ്ട്.
Sudev Nair
സുദേവ് നായർ (ETV Bharat)
എങ്ങനെ ഈസിയായി മറ്റു ഭാഷകൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നു മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അന്യഭാഷകളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ നടീനടന്മാരും വളരെ ഈസിയായി മറ്റു ഭാഷകൾ പെട്ടെന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മലയാളം നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏതു ഭാഷയും വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ച് സ്വായത്തമാക്കാം. പലപ്പോഴും അഞ്ചുമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മലയാളം ഡബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാവ് തളർന്ന് റസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതായി വരും. മികച്ച ഉച്ചാരണത്തോടെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തെലുഗു ഒക്കെ വളരെ ഈസിയായി തോന്നും.


ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷാ സിനിമകളിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. എല്ലാ ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവരും മലയാള സിനിമയെ സ്ഥിരം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല അഭിനേതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് അവരൊക്കെ എപ്പോഴും നോക്കുക. മാത്രമല്ല മറ്റുഭാഷാ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റും കൂടുതലാണ്. മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്.

Sudev Nair
സുദേവ് നായർ (ETV Bharat)

വളരെയധികം ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ലക്ഷ്വറിയായി തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു മര്യാദ അവിടെ പ്രായോഗിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന റെസ്പെക്ട് ഇരട്ടിയാകും.

