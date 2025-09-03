സീ ഫൈവിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസായ 'കമ്മട്ട'വുമായി നടൻ സുദേവ് നായർ എത്തുന്നു. ഷാൻ തുളസീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെബ് സീരിസിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച യഥാർഥ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കഥ പറയുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നായകൻ സുദേവ് നായർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു. അൻ്റോണിയോ ജോർജ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് സുദേവ് കമ്മട്ടത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഗംഭീര തിരക്കഥയിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെബ് സീരിസ് മലയാളം ഒടിടി പ്രൊഡക്ഷനുകൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുമെന്നും സുദേവ് പറയുന്നു.
ആകര്ഷിച്ചത് തിരക്കഥ
കമ്മട്ടം എന്ന സീരീസിൻ്റെ തിരക്കഥയാണ് തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത്. ആദ്യം ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം കുറച്ച് പ്രായമുള്ള രീതിയില് ഒതുങ്ങി കൂടിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല തിരക്കഥയിലെ പല സിറ്റുവേഷൻസും വളരെയധികം ഡാർക്കുമായിരുന്നു. തിരക്കഥയുടെ പ്രാരംഭ വേർഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് അൻ്റോണിയോ എന്ന് തോന്നി. പൂർണമായ രീതിയിൽ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആദ്യം കേട്ടതിൽ നിന്നും കഥ ഒരുപാട് വലുതായി. കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസിനും വലിപ്പം കൂടി.
നായക കഥാപാത്രം കുറച്ചു പ്രായമുള്ള ആൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഷാൻ തുടങ്ങിയത്. മലയാളത്തിലെ മറ്റു സീനിയർ താരങ്ങളെ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി അറിയാം. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കഥാപാത്രം വരുമ്പോഴും പ്രായമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ എഴുത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കഥാപാത്രം ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറി. മറ്റു ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ എന്നെ വെച്ച് സി ഫൈവിന് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
സംവിധായകൻ്റെ പ്ലാനിങ്
തിരക്കഥ പൂർണമായി എൻ്റെ പക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ചിത്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ദൗത്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം എന്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് ഷാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണത്തിനും പ്ലാൻ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ സംവിധായകൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മഴപെയ്തു ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയാൽ അതിന് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ടെക്നിക്കൽ പരമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ അതിനുമുണ്ട് സൊലൂഷൻ.
ഇത്രയധികം വിഷനുള്ള ഒരു സംവിധായകനെ ആത്മാർഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഈ കഥയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ പോലും അത്രയും പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് സംവിധായകൻ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കുറ്റകൃത്യവും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തന്നെയാണ് കഥാതന്തു. പക്ഷേ ഒരു അന്വേഷണം ആകുമ്പോൾ ധാരാളം ലൊക്കേഷനുകൾ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടന്നുവരും. പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് ദൂര ദൈർഘ്യത്തിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനുകളും സംവിധായകൻ കണ്ടെത്തി. അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ പരമാവധി എടുക്കുന്ന സമയം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രം. ജിയോ ബേബി അടക്കമുള്ള നിരവധി സംവിധായകർ ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംവിധായകർ തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സമയനഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല. 20 സീൻ ഓളം ചിത്രീകരിച്ച ദിവസങ്ങൾ വരെയുണ്ട്.
ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ദിവസങ്ങളോളം തുടർച്ചയായി ചിത്രീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിവന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാനുമുണ്ട്. കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയോ വെബ് സീരീസോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഒരിക്കലും ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കില്ല. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്.
സമയം കുറവാണെന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരമാവധി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളാണ്. അവർക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കും.
പൊലീസ് വേഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കരിയറിൽ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ?
പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ആകുന്നു. പക്ഷേ ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ള പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ഞാൻ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാറില്ല. കമ്മട്ടം എന്ന വെബ് സീരീസിലെ കഥാപാത്രമായ അൻ്റോണിയോ ജോർജ് ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവസം സവിശേഷതകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സരസമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാക്കയുടെ നിറം മാത്രമാണ് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളിലെ സാമ്യത.
ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ കഥാഗതിയെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബോൾഡ് ആയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇതുവരെ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള പൊലീസ് അടക്കമുള്ള വേഷങ്ങളിൽ തിരക്കഥയിൽ തന്നെ എൻ്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കമ്മട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തെ സമീപിക്കേണ്ട രീതി ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മറ്റ് പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലിബർട്ടി ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സീരിയസ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയാണ്. കഥ റിയലിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ കഥാപാത്രവും റിയലിസ്റ്റിക് ആകണം. ഉദ്വേഗജനകമായ രംഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടുന്ന സിനിമാറ്റിക് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അവിടെയും വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകന് രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കേണ്ടത് രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുകയും വേണം. അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. ഡയലോഗ് ഡെലിവറി പോലും പല ഇമോഷനുകളിലും വളരെ നാച്ചുറലായി പറയണം. ഇതുവരെയുള്ള അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ചലഞ്ച് ആയി തോന്നിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇത്. നാച്ചുറലായി കഥ പറയുന്ന വെബ് സീരീസ് ആണെന്ന് കരുതി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തിക്കും ത്രില്ലും ലഭിക്കില്ല എന്ന് കരുതേണ്ട. അതെല്ലാം ആവോളം ഇതിലുണ്ട്.
ഏതു സാഹചര്യത്തിലും മനുഷ്യൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിനിമയും വെബ് സീരീസുകളും. തിയേറ്ററിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ അനുഭവം വളരെ മികച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഒടിടി പ്രൊഡക്ഷനുകൾ ധാരാളം വരുമ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു ആശയം പറയുന്നതിന് ബാധ്യതയാകുന്നില്ല. തിയേറ്ററിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന ബാധ്യത സംവിധായകന് ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ സീരീസുകളിൽ നായകനടക്കമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സൈഡ് ആർക്കുകൾ വളരെ വിശദമായി സംവിധായകന് വിശദീകരിക്കാൻ സമയം ലഭിക്കും. ഒരു കഥയുടെ പല തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. സമയപരിമിതി അവിടെ ബാധ്യതയാകുന്നില്ല. കമ്മട്ടം പോലെയുള്ള നല്ല ആശയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസുകളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം തനിയെ മാറും.
നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ച് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുക. അവരുടെ അൺ കണ്ടീഷനൽ ലവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കുള്ളിലെ നടന് മൂല്യം വർധിക്കുക. പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും കാണണം എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു സിനിമയിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലേക്ക് പലരും നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയെ മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷയിലെ പ്രധാന നടനാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പ്രയത്നങ്ങളുടെ പരിണിതഫലമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളും, അനാർക്കലി അടക്കം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്. ആ പിന്തുണയും സ്നേഹവും വർധിക്കണം.
ഭീഷ്മപർവം
എൻ്റെ കരിയറിന് വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഭീഷ്മപർവം. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തീയേറ്ററിൽ എത്തിയ ചിത്രം. മാത്രമല്ല ഞാൻ എതിരെ നിൽക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടനായ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുന്നിൽ. ഭീഷ്മ പർവത്തിലെ വില്ലൻ വേഷം അന്യഭാഷകളിൽ അവസരം ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് മൈലേജ് നേടിത്തന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരും കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭീഷ്മപർവം. ഏതു ഭാഷയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നാലും ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷാ സിനിമകളിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. എല്ലാ ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവരും മലയാള സിനിമയെ സ്ഥിരം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല അഭിനേതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് അവരൊക്കെ എപ്പോഴും നോക്കുക. മാത്രമല്ല മറ്റുഭാഷാ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റും കൂടുതലാണ്. മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്.
വളരെയധികം ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ലക്ഷ്വറിയായി തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു മര്യാദ അവിടെ പ്രായോഗിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന റെസ്പെക്ട് ഇരട്ടിയാകും.
