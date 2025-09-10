ETV Bharat / entertainment

"ഒരു പ്രമുഖ നടനെ വെച്ച് ചെയ്യാന്‍ ഇരുന്ന സിനിമ..ലോകയുടെ കഥയും എന്‍റെ പുസ്‌തകവും ഒരുപോലെ"; ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീദേവ്

ലോക സിനിമയുടെ കഥയും തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ കഥയും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീദേവ്. ലോകയിലെ പ്രധാന കഥപാത്രം തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തില്‍ ഞാന്‍ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച കഥാപാത്രമാണെന്നും നടന്‍ പറയുന്നു.

ശ്രീദേവ് SREEDEV ലോക ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര
Sreedev (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 12:23 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കല്യാണി പ്രിയദർശനും നെസ്‌ലനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'. ഓഗസ്‌റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നും പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സിനിമയുമായി തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിന് സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീദേവ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ഇതേക്കുറിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും നടന്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ലോക'യുടെ കഥയും തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ കഥയും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് ശ്രീദേവ് ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ എത്തിയത്.

'ലോക'യുടെ റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോള്‍ താന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും സിനിമയില്‍ അവസാനം പറഞ്ഞ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീദേവ് വ്യക്‌തമാക്കി. സിനിമയിലെ കല്യാണി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തില്‍ താന്‍ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച കഥാപാത്രമാണെന്നും ശ്രീദേവ് പറയുന്നു. ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലും ശ്രീദേവ് ഇക്കാര്യം വ്യക്‌തമാക്കിയിരുന്നു.

"ലോക സിനിമയുടെ കഥയും എന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ കഥയും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ? ലോകയിലെ പ്രധാന കഥപാത്രം എന്‍റെ പുസ്‌തകത്തില്‍ ഞാന്‍ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ?

നമസ്‌കാരം, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ പറയാനുണ്ട്. 2009 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആശയം എന്‍റെ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്. കുറേ കാലം സിനിമയുടെ പുറകെ നടന്നു. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്‌ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി, ഒരു നിര്‍മ്മാതാവിനോട് കഥ പറഞ്ഞു. ആ നിര്‍മ്മാതാവിന് കഥ ഒരുപാട് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നടനെ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ആ നടന്‍റെ മാനേജറെ പോയി കണ്ടപ്പോള്‍ ആ നടന്‍ ഒരു അന്യഭാഷാ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ലോക സിനിമയുടെ റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. അതിന്‍റെ അവസാനം പറഞ്ഞ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ എന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിലും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോക കണ്ട ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ച് ഞാന്‍ കഥ ചോദിച്ചു..", ശ്രീദേവ് പറഞ്ഞു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ശ്രീദേവ് തന്‍റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പാര്‍ട്ട് 1 എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ശ്രീദേവ് വീഡിയോ സ്‌റ്റോറി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ മുഴുവന്‍ വീഡിയോയും പങ്കുവയ്‌ക്കുകയുള്ളു" എന്നും വീഡിയോക്കൊടുവില്‍ ശ്രീദേവ് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: "അമഗ്രയും ചന്ദ്രയും: ലോകയുമായുള്ള എന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ സാദൃശ്യം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു", നഷ്‌ടപ്പെട്ട സിനിമാവസരം ആ നടനെ എഴുത്തുകാരനാക്കി; മനസ്സ് തുറന്ന് ശ്രീദേവ്

Last Updated : September 10, 2025 at 12:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ശ്രീദേവ്SREEDEVലോകലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്രSREEDEV LOKAH MOVIE SIMILARITIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.