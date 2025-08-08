Essay Contest 2025

"ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ..ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ആകും ശ്വേത കടന്നു പോകുന്നത്.. കൃമി കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ചേർത്തുപിടിക്കണം": സാബുമോന്‍ - SABUMON SUPPORT SHWETA MENON

ശ്വേതാ മേനോനെതിരായ കേസ് വ്യാജ ആരോപണമാണെന്ന് സാബുമോന്‍. ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാകും സഹപ്രവർത്തക കടന്നു പോകുന്നതെന്നും മലയാള സിനിമ കൂട്ടായ്‌മയുടെ കുറ്റകരമായ നിശബ്‌ദതയാണ് ഇതെന്നും സാബുമോന്‍ പറയുന്നു.

Shweta Menon and Sabumon (video screen shot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 3:45 PM IST

അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചെന്ന ശ്വേത മേനോനെതിരെയുള്ള പൊലീസ് കേസില്‍ പ്രതികരിച്ച് നടന്‍ സാബുമോന്‍. ശ്വേത മേനോന്‍റെ പേരിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതൊരു വ്യാജ ആരോപണമാണെന്നും സാബുമോന്‍ പറയുന്നു.

ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാകും സഹപ്രവർത്തക കടന്നു പോകുന്നതെന്നും സാബുമോന്‍ പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു സാബുമോന്‍റെ പ്രതികരണം. മലയാള സിനിമ കൂട്ടായ്‌മയുടെ കുറ്റകരമായ നിശബ്‌ദതയാണ് ഇതെന്നും ഈ കൂട്ടായ്‌മയിലെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതിനെതിരെ സംസാരിച്ച് കണ്ടില്ലെന്നും സാബുമോന്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് സാബുമോന്‍ തന്‍റെ പോസ്‌റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും.

"ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ... ഇന്ന് ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു, ശ്വേത മേനോന്‍റെ പേരിൽ ഒരു എഫ്‌ഐആര്‍ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഈ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്‌തി സമർപ്പിച്ച പെറ്റീഷന്‍റെ പിന്നാലെയാണ് ഈ ഉത്തരവ്.

കോടതിയിൽ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ ഞാൻ വായിച്ചു. പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കം ഉള്ള സെക്‌സ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ നടി എന്നാണ് ഈ പെറ്റീഷനിൽ പറയുന്നത്. പരാതി കൊടുത്ത ആളിന്‍റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. ഇത് ഒരു വ്യാജ ആരോപണം ആണെന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്‌തം.

എന്‍റെ വിഷയം ഇതൊന്നുമല്ല. മലയാള സിനിമ കൂട്ടായ്‌മയുടെ കുറ്റകരമായ നിശബ്‌ദത ആണ്! ഈ കൂട്ടായ്‌മയിലെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതിന് എതിരെ ഈ നിമിഷം വരെ സംസാരിച്ച് കണ്ടില്ല. ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കും സഹപ്രവർത്തക കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അൽപ്പം മാനുഷിക പരിഗണ ഉണ്ടായാൽ മതി. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഉള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലും അവർക്കായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ കൂട്ടായ്‌മയിലെ ആരുടെയും ഒരു വരി പോലും എങ്ങും കണ്ടില്ല.

അധികാരത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും വ്യക്‌തിവിദ്വേഷത്തിനും അപ്പുറം സിനിമ പ്രവർത്തകരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. പരസ്‌പര ബഹുമാനം, സഹാനുഭൂതി, കരുണ, പരസ്‌പര സ്നേഹം, നന്‍മ ഇതൊക്കെ ഒരു തരി എങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നവർ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പരാതി കൊടുത്ത കൃമി കീടങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും നാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ചേർത്തുപിടിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ. നിശബദ്ധതയും ഒരു കുറ്റകൃത്യം തന്നെ ആണ്. ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ...", സാബുമോന്‍ കുറിച്ചു.

