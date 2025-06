ETV Bharat / entertainment

വാഹനാപകടം; ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ പിതാവ് മരിച്ചു; നടന് പരിക്ക് - SHINE TOM CHACKO FATHER DIED

Shine Tom Chacko ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 6, 2025 at 8:52 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 9:31 AM IST 1 Min Read

നടന്‍ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോയുടെ പിതാവ് സി.പി ചാക്കോ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. ഷൈനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സേലത്ത് വച്ചാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. അപകടത്തില്‍ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോയുടെ കൈ‌ക്ക് പരിക്കേറ്റു. അമ്മയ്‌ക്കും പരിക്കുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ബെംഗളൂരുവിലേയ്‌ക്കുള്ള യാത്രയ്‌ക്കിടെ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഷൈനിന്‍റെ പിതാവ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ ഷൈനിന്‍റെ വലത് കൈയ്‌ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കൈക്ക് ശസ്‌ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അമ്മയെ കൂടതെ സഹോദരനും വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന അസിസ്‌റ്റ്‍റിനും നേരിയ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ധര്‍മപുരിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്.

