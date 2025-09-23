"കാന്താരയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നാലഞ്ച് തവണ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു"; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഋഷഭ് ഷെട്ടി
കാന്താരയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ മരണത്തെ പലതവണ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഋഷഭ് ഷെട്ടി. കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1ന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനിടെയായിരുന്നു ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓരോ തവണയും രക്ഷപ്പട്ടതെന്നും ഋഷഭ് ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.
September 23, 2025
കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1 സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ മരണത്തെ പലതവണ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നടനും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1ന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനിടെയാണ്, നടനും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്.
ചിത്രീകരണത്തിനിടെ താൻ നാലഞ്ച് തവണ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടെന്നും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓരോ തവണയും രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തു. നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ദൈവാനുഗ്രഹത്താല്, ഞാൻ ആ നിമിഷങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു," ഋഷഭ് ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.
"സിനിമയുടെ സ്കെയില് അഭിനേതാക്കളെയും അണിയറപ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ പരിധികളിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്ടിനെ അവരുടേതായി കണ്ടു. ടീമിന്റെ ഈ മനോഭാവമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. കഥയുടെ ദൈവികതയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്തി," ഋഷഭ് ഷെട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചില ദുരന്തങ്ങള്ക്കും ഈ നിര്മ്മാണം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുവെന്നത് ദു:ഖകരമാണ്. കലാഭവന് നിജു (43), രാകേഷ് പൂജാരി (33), ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് എംഎഫ് കപില് എന്നിവരാണ് സിനിമയുടെ യാത്രയ്ക്കിടെ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാല് മരണപ്പെട്ടത്. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്നാണ് രാകേഷ് പൂജാരി മരിച്ചത്. അതേസയമം ഉഡുപ്പിയില് മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് എംഎഫ് കപില്.
ഋഷഭ് ഷെട്ടി അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ പങ്കുവച്ചപ്പോള് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കഥയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക രുക്മിണി വസന്ത് പങ്കുവച്ചത്. രാജകുമാരി കനകവതിയുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് രുക്മിണി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാന്താര 2വിലെ ഈ വേഷം തന്റെ കെരിയറിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒന്നായാണ് നടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
"രാജകുമാരി കനകവതി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ യാത്രകളിൽ ഒന്നാണ്. അത് രാജകീയം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു ഭാഗം, നമ്മുടെ നാടോടി കഥകൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നിവ വഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു," രുക്മിണി പറഞ്ഞു.
ബെര്മെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് ഋഷഭ് ഷെട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂത കോല ആചാരത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. കാന്താരയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥയാകും ചിത്രം പറയുന്നത്.
സഹ രചയിതാവും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ് സിനിമയില് നായകനായി എത്തുന്നതും. ഋഷഭ് ഷെട്ടി, ഷാനിൽ ഗുരു, അനിരുദ്ധ് മഹേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഋഷഭിനൊപ്പം രുക്മിണി വസന്ത്, ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് ഒക്ടോബര് 2നാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്. കന്നഡ, മലയാള, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ബെംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്.
