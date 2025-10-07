ജോക്കറിലെ ബൈക്ക് ജമ്പിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറി; രണ്ടാം ഘട്ടം അവര്ക്കു വേണ്ടിയെന്ന് നിഷാന്ത് സാഗര്
ചെറുതും വലുതുമായ ഇടവേളകളില്ലാതെ 26 വർഷമായി മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന നിഷാന്ത് സാഗര് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 7:45 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജോക്കറിലെ ഒരുഗ്രൻ ബൈക്ക് ജമ്പിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറി വന്ന നടൻ നിഷാന്ത് സാഗർ, സിനിമയിൽ 26 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നായകനായും വില്ലനായും സഹനടനായും കൊമേഡിയനായും യാത്ര തുടരുമ്പോഴും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെയും വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് നിഷാന്ത് പറയുന്നു. പുതിയ കാലത്ത് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാം മുഖം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം.
ലോഹിതദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജോക്കർ' (2000) ആണ് പലരും നിഷാന്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായി കരുതുന്നതെങ്കിലും, അതിനും ഒരു വർഷം മുമ്പ് 'ദേവദാസി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 'ഫാൻ്റം' എന്ന സിനിമയിലെ "വിരൽ തൊട്ടാൽ വിരിയുന്ന പെൺപൂവേ..." എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയും, 'തിളക്കം' സിനിമയിലെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം മലയാളി മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി. ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'ലോക' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിഷാന്ത് സാഗർ. ചെറുതും വലുതുമായ ഇടവേളകളില്ലാതെ 26 വർഷമായി മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഈ നടൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
25 വർഷത്തിലേറെയായി സിനിമാ മേഖലയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം. പ്രതീക്ഷിച്ച വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണോ ഇത്രയും കാലം യാത്ര ചെയ്തത്?
സിനിമ എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാന് ആ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങി. പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആദ്യ സിനിമ തന്നെയാണ് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം. സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ല. നല്ലൊരു തുടക്കം ലഭിച്ചു. സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നശേഷം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്താണ്. നല്ല അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തേടിവരുന്നു. പുതിയകാലത്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും കാലം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇനി പിടിച്ചു നിന്നാൽ മാത്രം പോരാ എന്നിലെ അഭിനേതാവിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം. ഒരുപക്ഷേ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞകാലത്ത് സംഭവിച്ച തെറ്റ് ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ ഇടവരില്ല. പലപ്പോഴും കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു. ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും നോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മടി ഒരുകാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും കുറച്ച് അധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
'ലോക'യിലെ കഥാപാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണല്ലോ?
സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നെപ്പോലുള്ള അഭിനേതാക്കളെ ഓർമിക്കപ്പെടാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പരിധിവരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പുലിവാൽ കല്യാണത്തിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം പലതരത്തിലുള്ള മീമുകളായി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകയിലെയും ആർ ഡി എക്സിലെയും എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടു പരിചയമുഉള്ള പുതിയ തലമുറ ഒരുപക്ഷേ നിഷാന്ത് സാഗർ എന്ന അഭിനേതാവിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ മീമുകളിലൂടെയാകും. മറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ലോകയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായി. ഇന്ദ്രിയമെന്ന പഴയ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവുമായി കണക്ട് ചെയ്തു ചർച്ചകൾ സംഭവിച്ചു. നമ്മുടെ തന്നെ പഴയ സിനിമകളിലെ മികച്ച സീനുകൾ റീലുകളായും ഷോർട്സുകൾ ആയും പുതിയകാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിനെ മറന്നു പോയ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു ഉണർവ് തന്നെയാണ്.
തിളക്കം സിനിമയിലെ ഗോപി തുടക്കകാലത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അതുപോലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത അഭിനേതാവിന് തുടർന്നും ആഴമുള്ള വേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഉത്സാഹക്കുറവിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കണമല്ലോ... 2000 മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ 2025 വരെ വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സിനിമയിലെങ്കിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതൊരു മഹാഭാഗ്യമായാണ് കരുതുന്നത്. ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ എങ്കിലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ എന്നെ അപ്പാടെ മറന്നു പോയിട്ടില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും ഓർമകളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
മുൻപ് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളി നിഷാന്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായി കണക്കാക്കുന്നത് ജോക്കർ ആണ്. ജോക്കറിൻ്റെ ഓർമകൾ
ജോക്കർ എന്ന സിനിമയിൽ ബൈക്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം. ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാള സിനിമ എന്ന മണ്ണിൽ ചാടി കാലുറപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് ജോക്കർ. എന്നാൽ എൻ്റെ എൻട്രി സീൻ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നതു പോലെയാണ് ലോഹിതദാസ് സാർ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ചിത്രീകരണ സമയത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ട് എൻട്രി ആക്കിയാലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. കുതിരപ്പുറത്ത് വരണോ ബൈക്കിൽ വരണോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മാറി നിന്നിരുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മലയാള സിനിമയിലേക്ക് നിഷാന്ത് സാഗർ എന്ന കലാകാരനെ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത ഘടകമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള നീക്കം ആയിരുന്നു അതെന്ന്. അന്നെനിക്ക് പ്രായം 19 വയസ്സ്. ലോഹിതദാസ് എന്ന വിഖ്യാത മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വവും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലെ കലാകാരൻ്റെ വലിപ്പവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായി മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമകൾ കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. സിനിമാമേഖലയെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവും ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പക്വത വരുന്നത്. അങ്ങനെ പക്വത എത്തിയ പ്രായത്തിലാണ് എത്ര വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് യഥാർഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചത്. 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പല ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജോക്കർ പോലൊരു തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കയറി വന്നില്ല എന്ന്. പക്വതയും തിരിച്ചറിവുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന് തമാശയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും. ഇനി ഈ പ്രായത്തിലാണ് കയറി വരേണ്ടത്. ഇത്രയും കാലത്തെ സിനിമ ജീവിതം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ്. യഥാർഥ സിനിമാജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ.
എൻ്റെ തുടക്കകാലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 90 കളിൽ ജനിച്ചവർ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചുകാലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപെട്ടിരുന്നവർ അടുത്ത് വന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അത്തരം സ്നേഹങ്ങൾ ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പിന്നിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് കരിയർ പിന്നിലേക്ക് പോയപ്പോഴും പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.ചേട്ടൻ എവിടെയാണ്? ഇപ്പോൾ സിനിമകളിൽ കാണാറില്ലല്ലോ? ചേട്ടൻ കയറി വരണം എന്നൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പറയുന്നത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചു കയറി വരാനുള്ള പ്രേരണയായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തുടക്കകാലത്ത് ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത്തരം സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഇപ്പോൾ വിർച്വൽ ലോകത്ത് കൂടി ലഭിക്കുന്നു. പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ സംവദിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് കരിയറിൻ്റെ ഈ രണ്ടാംഘട്ടം.
നിഷാന്ത് സാഗറിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, ബോഡി... 90 സ് കിഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്റ്റൈൽ ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നോ
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് സൽമാൻഖാൻ അഭിനയിച്ച ഏകൽ എടുക്കാം എന്ന സിനിമ ദൂരദർശനിലൂടെ കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ആ സിനിമ കണ്ടതിനുശേഷം ആണ് സിനിമയോട് ഒരു അഭിനിവേശം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയിലെ സൽമാൻഖാൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ബോഡിയും എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതും പുഷ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാനത് അനുകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പെട്ടെന്ന് അവസരം ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ധാരണ.
കോഴിക്കോട് കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എക്സസൈസ് ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി. അങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് പട്ടത്തിനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മിസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് ആകാൻ സാധിച്ചാൽ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോയും വാർത്തയും വരും. അതുകണ്ട് എന്നെ സംവിധായകർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു... പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടമാണ്. 18 വയസ്സിൽ താഴെയാണ് പ്രായം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സബ്ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. മിസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് സബ് ജൂനിയർ പട്ടം നേടാൻ സാധിച്ചു. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്രം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ചരമകോളത്തിന് സമാനമായ ചെറിയൊരു വാർത്തയായി എൻ്റെ മിസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് പട്ടം. ഞാൻ കരുതിയത് എൻ്റെ വാർത്ത പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വലിയ ഫോട്ടോയൊക്കെ വച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ്. മിസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് പട്ടവും പത്രവാർത്തയും കൊണ്ട് സിനിമ നടപടിയാകില്ല എന്ന് അതോടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ശരീരസംരക്ഷണവും ബോഡി ബിൽഡിങ്ങും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. സിനിമയിൽ വന്നതിനുശേഷം അതേ ജീവിതചര്യ തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്.
ഉറപ്പായും എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടത്. ബിജു വർക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ദേവദാസി. അതായിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ. നെടുമുടി വേണു, ഭാരത് ഗോപി, തമിഴിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സീനിയർ താരങ്ങളൊക്കെ അണിനിരന്ന ചിത്രത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ നായകനായി ഞാൻ. അതൊരു രസമുള്ള കഥാപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു. എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറാണ് ആ സിനിമയുടെ ക്യാമറാമാൻ. ഭരത് ഗോപി സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ച അമ്പലമണി അശുദ്ധമായതിനെ തുടർന്ന് മണി പണിയാൻ വരുന്ന മൂശാരി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നാട്ടിലെ ദേവദാസി പുരയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതും, അവളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം ആ സിനിമയിൽ വളരുന്നത്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ സിനിമ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്.
ഒരേ പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആഴമുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നോ പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചതായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. നോ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ട്. പണ്ട് നോ എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരേ പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വ്യത്യസ്തതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് സംവിധായകർ എന്നെക്കുറിച് ചിന്തിച്ചാലും നിഷാന്തിൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രം വില്ലനാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒക്കെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണമായിരുന്നു. അതിപ്പോഴുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ നല്ലൊരു കോമഡി കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഡോൾഫിൻ ബാർ എന്ന സിനിമയിലെ വേഷമാണ്, ബോഡിഗാർഡ് ബിജു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ബോഡിഗാർഡ് ആയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക എന്ന സിനിമയിൽ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കോമഡി മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് ചെയ്യണം. ഡോൾഫിൻ ബാർ ഒരു പരാജയ സിനിമയായിരുന്നു എങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രമാണ് അത്. ആ സിനിമ വലിയ വിജയമായിരുന്നു എങ്കിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോകാതെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ എനിക്ക് നല്ല വേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയേനെ. ഒരു പരാജയപ്പെട്ട സിനിമയെ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണമെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. എന്തോ ഒരു ആകർഷണം ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങും കഥാപാത്രവും ഒക്കെ രസമാണ്. എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഡോൾഫിൻ ബാർ.
Also Read: മോഹന്ലാലിനെ ആദരിച്ച് ഇന്ത്യന് കരസേന; സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 16 വര്ഷം, അഭിമാനവും സന്തോഷവുമെന്ന് താരം