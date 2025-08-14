90-കളിലെ യുവ നായകന്മാരിൽ തിളങ്ങിയ നടൻ കൃഷ്ണ, ശക്തമായ രണ്ടാം വരവിനൊരുങ്ങുന്നു. ഒരു കാലത്ത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെപ്പോലെ മലയാള സിനിമയിൽ ചടുലമായ നൃത്തച്ചുവടുകളോടെ ആരാധകരെ കീഴടക്കിയ കൃഷ്ണയുടെ കരിയർ പിന്നീട് ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, 'സാഹസം' എന്ന പുതിയ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും ഇടംനേടി. ജഗദീഷിനെയും ഇന്ദ്രൻസിനെയും പോലെ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കൃഷ്ണ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
ഇനിയാണ് ആരംഭം
മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുവന്നതും പിന്നീട് വളർന്നതും ആരുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണ്. നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സംവിധായകരെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. നാടക മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ആദ്യ സിനിമയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ തിരക്കുള്ള യുവ നടന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറാൻ സാധിച്ചു.
ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ആയിരുന്നു പിന്നീട്. ഒരേസമയം നിരവധി സിനിമകളിൽ വരെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതാണെന്ന് കരുതരുത്. 90 കളില് മലയാളത്തിൽ ചടുലമായി നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ടു നടന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ചാക്കോച്ചനും പിന്നെ ഞാനും. തമിഴിൽ വിജയ് യോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഷാജഹാൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി. മുൻനിര താരമായി വളരാൻ അധികസമയം വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാലം.
പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. പിന്നീട് അതൊരു ഇടവേളയായി. കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷം ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പല പ്രേക്ഷകരും ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാകില്ല. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർഥമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷമായി ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ പോലും ഞാൻ ഇവിടെ തുടരില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈയൊരു മൈലേജ് ഞാൻ വിട്ടുകളയില്ല. ഇനിയാണ് ആരംഭം.
സാഹസം എൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു ബോണസ്
26 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു മുത്തം തേടി എന്ന ഗാനം സാഹസം എന്ന സിനിമയിൽ റീമിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ആ ഗാനം ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തു. എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
സാഹസം എന്ന സിനിമ എൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു ബോണസ് ആണ്. ഒരു വെബ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞശേഷം ഒന്നു രണ്ടുമാസം പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് സംവിധായകൻ ബിബിൻ കൃഷ്ണ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. പുതിയകാലത്ത് സിനിമയുടെ ഭാവവും രൂപവും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാവരും സിനിമാ നടന്മാരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നെ വിളിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ കേറി വാ എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് സംവിധായകരും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സീനുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ വേഷം ആയിരിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മികച്ച വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയം. എനിക്കിനി എന്ത് എന്ന ചിന്ത തലച്ചോറിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ബിബിൻ്റെ വിളി.
സാഹസമെന്ന തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വേഷമുണ്ട്. ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത്. ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോ.. ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയിട്ട് ഇനി കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫർ നിരസിച്ചത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു, ഈ സിനിമയിൽ ഒരേയൊരു സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉറപ്പായും ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ബിബിൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇത് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്കളുടെ ഒരു പഴയ ഹിറ്റ് പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊരു ആക്ടറെ വച്ച് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബിബിൻ ആ പറഞ്ഞത് എന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്നു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കാരണം ഈ കഥാപാത്രം എനിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു സംവിധായകൻ പുതിയ കാലത്ത് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഇവിടെ പകരക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ് സാഹസം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്.
ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നു അഭിനയിച്ചു. സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നത് വരെ എൻ്റെ സീനുകൾ മുഴുവനായും ഈ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ സീൻ തന്നെ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായി മാറി. പിന്നെയും ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. 26 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത പാട്ടാണ് ഒരു മുത്തം തേടി. അത് വീണ്ടും റീക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. കഥാസന്ദർഭം വേറെയാണ് എന്ന് മാത്രം.. പക്ഷേ സോങ് പുനരാവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ആകണമെന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ.. വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു.. പ്രകടനത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായം ലഭിക്കുന്നു. പഴയ ഗാനം വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ കേട്ടപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളിലെ തലമുറയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിനയൻ സാറിനൊപ്പം ആണ്. അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു സംഭവം വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഗാനം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി. ചിത്രഗീതം വരുമ്പോൾ ആ ഗാനം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സൃഷ്ടികൾ എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിനയൻ സാറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു.
ഞാൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ യുവജനതയെ പുതിയകാലത്ത് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനെൻ്റെ മകനോടൊപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാഹസത്തിലെ ആ ഒരു രംഗം പുറത്തു വിട്ടതിനുശേഷം ഒരുപാട് പേർ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഒരു മുത്തം തേടി എന്ന ഗാനം പുനരാവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പതിന്മടങ്ങ് കൂടി. എൻ്റെ പാട്ടുകൾ സുപരിചിതമല്ലാത്ത എൻ്റെ മകൻ പോലും ഇപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനും പഴയ വേർഷനും കേൾക്കുന്നു. റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹിറ്റായ ഗാനം കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങോ മറന്നിരുന്നു. വീണ്ടും ഓർമിക്കാൻ കാരണമായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞവർഷമാണ് ട്രോൾ ആയി ഈ ഗാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും ട്രെൻഡ് ആയത്. പക്ഷേ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കൊണ്ട് ട്രോളിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഗാനം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാഹസം എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംവിധായകൻ ഈ പാട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം.
ഇനി വേണ്ടത്
രണ്ടാം വരവ്...രണ്ടാം വരവ് എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാറുണ്ട്. എൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വാസ്തവത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സംഭവിച്ചു. ട്രാഫിക് എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ മുഖം മാറ്റിയ ചിത്രത്തിൽ ജിക്കു എന്ന കഥാപാത്രം അത്തരത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷേഡ് ഉള്ള കഥാപാത്രം. ചെറുതാണെങ്കിലും ആ സിനിമയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രം. ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ട്രാഫിക്കിന് ശേഷം നവധാര സിനിമകളുടെ ഒരു കുതിച്ചു കയറ്റം ഉണ്ടായി. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്രാഫിക്കിലൂടെ ലഭിച്ച പുതുജീവൻ ചെറുമഴയിൽ പെയ്ത തകരച്ചെടിക്ക് സമാനമായി.
ഇനി വേണ്ടത് എന്നിലെ അഭിനേതാവിനെ പൂർണമായും വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിൽ സ്വയം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. സാഹസം അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. നായകനായി മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നില്ല. മികച്ച വേഷങ്ങൾ ചെയ്യണം. പൊലീസ് വേഷവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷവും ഒക്കെ ചെയ്തു മടുത്തു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില സിനിമകൾ ഉടൻ ചെയ്യും. ഇനി പിന്നിലേക്ക് ഇല്ല.
കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വരില്ല
റീ ബ്രാൻഡ് സ്വയം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ തേടി വരില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ട്. സംവിധായകരോട് അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുക. മുൻപത്തെപ്പോലെ അഭിനേതാക്കളുടെ ദാരിദ്ര്യം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിനില്ല. എല്ലാവരും നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നുമുണ്ട്. അടുത്തിടെ എന്നെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വേഷം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മറ്റൊരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കി. ആരും ആരെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സാഹസം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം എനിക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചു. അതിപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ഗുണഫലം എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കണം. അതിനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്.
ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ പഴയകാലം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ സിനിമാചിത്രീകരണവും ലൊക്കേഷനുമെല്ലാം ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് മലയാള സിനിമ കാരവൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ കഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഒരു നായകൻ, ഒരു ഉപ നായകൻ അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു രീതിയിൽ സിനിമകൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അതാണ് ശരിയെന്ന അവകാശവാദവും ഇല്ല. എങ്കിലും കാസ്റ്റിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നീങ്ങിയിരുന്നു.
പിന്നിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ
ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെറ്റിലേക്കുള്ള തിരക്കുപിടിച്ച യാത്രകളായിരുന്നു കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം. എൻ്റെ ഡേറ്റിനുവേണ്ടി രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം ചിത്രീകരണം നിർത്തിവച്ച് കാത്തിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് കൂടുതലും ചോക്ലേറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി തന്നെ കരുതുന്നു. എല്ലാ നടന്മാരും അവരുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരെ തേടിയെത്തുക. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ദൃശ്യം ടു എന്ന സിനിമ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഷാജഹാൻ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഗോൾഡൻ പീരിയഡ് ആയിരുന്നു. മോഹൻലാലും ഞാനും മാത്രമാണ് വിജയ്ക്കൊപ്പം അക്കാലത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അന്യഭാഷ മുൻനിര നടൻമാര്.ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഷാജഹാനിലും ഒരു യുവ കഥാപാത്രം തന്നെ. സമാന വേഷങ്ങളാണ് കരിയറിന് വിലങ്ങുതടിയായത്. ജിക്കു എന്ന കഥാപാത്രം ട്രാഫിക് എന്ന സിനിമയിലൂടെ വന്നിട്ടും ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ആയില്ല. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു നല്ല സംവിധായകനും ഒരു നല്ല കഥയും ആണ്. അത്തരം വേഷങ്ങൾ തേടി വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്വന്തം രീതിയിൽ കഥകൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംവിധായകരെ കൊണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ നടന്മാർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയമല്ല.
ആരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടോ പിന്തുണച്ചിട്ടോ അല്ല ഇവിടം വരെ യാത്ര ചെയ്തെത്തിയത്. അഗാധമായി സിനിമയിൽ ഞാൻ ആരെയും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. സ്വയം വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമ കരിയറിന് പ്രചോദനം ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക്, ദയ പോലുള്ള സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ തേടിയും എത്തി. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൃഷ്ണ എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.