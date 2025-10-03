ആശകള് ആയിരം ഷൂട്ടിങ് സെറ്റില് 'കാന്താര' വിജയാഘോഷം; കേക്ക് മുറിച്ച് ജയറാം, വീഡിയോ കോളിലെത്തി ഋഷഭ് ഷെട്ടി
കാന്താരയുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ച് നടന് ജയറാം. ആശകൾ ആയിരം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു ആഘോഷം. വീഡിയോ കോളിലൂടെ ആഘോഷത്തില് പങ്കെടുത്ത് ഋഷഭ് ഷെട്ടി.
Published : October 3, 2025 at 10:29 AM IST
എറണാകുളം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഗോള തലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ കാന്താര രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം ആഘോഷിച്ച് നടൻ ജയറാം. ഋഷഭ് ഷെട്ടി എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ജയറാം അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്യഭാഷാ സിനിമകളിലെ ജയറാമിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ ഉയരുന്ന വേളയിൽ കാന്താരാ ടൂവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം വിമർശകരുടെ വായടപ്പിക്കുന്നു.
ചിത്രം വലിയ വിജയമായി എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ജയറാം അഭിനയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശകൾ ആയിരം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. എറണാകുളത്തെ കളമശേരിയിലാണ് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ. ജയറാമിന്റെ മകനും നടനുമായ കാളിദാസ് ജയറാമും ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ആശകൾ ആയിരം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകരും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി. കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം വിളമ്പിയായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആഘോഷ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോ കോളിലൂടെ നടനും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും എത്തി. റിലീസായ എല്ലാ ഭാഷകളിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക നിരൂപക പ്രശംസ നേടി മുന്നേറുകയാണ് കാന്താര. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമിക്കുന്ന ആശകൾ ആയിരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജയറാമും കാളിദാസ് ജയറാമും ആണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം 41 ദിവസം പിന്നിടുന്നു. ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ ജി.പ്രജിത് ആണ് ആശകൾ ആയിരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റിവ് ഡയറക്ടർ. ആശകള് ആയിരത്തിന്റെ കോ- പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്: ബൈജു ഗോപാലൻ, വിസി പ്രവീൺ, എക്സ്ക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവരാണ്. ആശകൾ ആയിരം ചിത്രത്തിൽ ആശാ ശരത്, ഇഷാനി, ആനന്ദ് മന്മദൻ, ഷിൻഷാ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ഡിഓപി: സ്വരൂപ് ഫിലിപ്പ്, പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈനർ: ബാദുഷാ എൻഎം, കഥ, തിരക്കഥ: അരവിന്ദ് രാജേന്ദ്രൻ, ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ്, എഡിറ്റർ: ഷഫീഖ് പിവി, മ്യൂസിക്: സനൽ ദേവ്, ആർട്ട്: നിമേഷ് താനൂർ, കോസ്റ്റ്യൂം: അരുൺ മനോഹർ, മേക്കപ്പ്: ഹസൻ വണ്ടൂർ, ചീഫ് അസോസിയറ്റ് ഡയറക്ടർ: ബേബി പണിക്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: ടെൻ പോയിന്റ്, സ്റ്റിൽസ്: ലെബിസൺ ഗോപി, പിആർഓ: പ്രതീഷ് ശേഖർ.
