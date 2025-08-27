അപ്രതീക്ഷിതമായി നടി ഷക്കീലയെ കണ്ടുമുട്ടിയ അനുഭവം പങ്കുവച്ച് നടന് ഹരീഷ് പേരടി. ഷക്കീലയ്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടിയ അപൂർവ്വ സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നടന് പറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു ഹരീഷിന്റെ പ്രതികരണം.
ചെന്നൈയില് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എയര്പോര്ട്ട് ടാക്സിക്ക് ക്യൂ നില്ക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഷക്കീലയെ കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യൂ നിന്ന തന്നെ ഷക്കീല തോണ്ടി വിളിച്ചെന്നും ഹരീഷ് പറയുന്നു.
ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ താൻ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഉരുക്ക് വനിതയാണ് ഷക്കീല എന്നാണ് ഹരീഷ് പേരടി പറയുന്നത്. തന്റെ സിനിമകള് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, താന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഷക്കീല പറഞ്ഞപ്പോള് താന് കുറച്ച് നേരത്തേയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി അന്തിച്ച് നിന്നുപോയെന്നും നടന് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. ഷക്കീലയ്ക്കൊപ്പവും താന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തെന്നും അത് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചോട്ടെ എന്ന് ഷക്കീല തന്നോട് ചോദിച്ചതായും നടന് പറയുന്നു.
"ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഉരുക്ക് വനിതയോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടിയ അപൂർവ്വ സൗഭാഗ്യം.. സത്യത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എയർപ്പോർട്ട് ടാക്സിക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ തോണ്ടി വിളിച്ച്, "എനക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ വേണം.. ഉങ്കളോട് എല്ലാ തമിൾ സിനിമാവും നാൻ പാത്തിരിക്ക്.. ഉങ്കളോട് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എനക്ക് റൊമ്പ പുടിക്കും" എന്ന് കേട്ടപ്പം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി വായ പിളർന്ന് അന്തിച്ച് നിന്നു പോയി.
പിന്നെ സ്ഥലകാല ബോധം വീണ്ടെടുത്ത് ഞാനും പറഞ്ഞു. "എനക്കും ഉങ്ക കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണം മേം" എന്ന്. വീണ്ടും ആ പെങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, "ഇന്ത് പടം നാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ പോടട്ടുമ്മാ" എന്ന്.. അതുകൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ ആ നിമിഷം മരിച്ചു പോയ ഞാൻ.
ആ സ്ത്രിയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ജീവനുണ്ടെന്ന് എന്നെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ തലകുലുക്കി... ഷക്കീല മേം ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ വലിയ മനസ്സിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി", ഹരീഷ് പേരടി കുറിച്ചു.
