ETV Bharat / entertainment

സാള്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് പെപ്പര്‍ ലുക്ക് വിട്ട് സ്‌റ്റൈലായി അജിത്; ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി ലുക്ക് ട്രെന്‍ഡിംഗില്‍

By ETV Bharat Entertainment Team

Actor Ajith new look from Good Bad Ugly ( ETV Bharat )