ETV Bharat / entertainment

'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2' പേര് തട്ടിയെടുത്ത കേസ്; നിർമാതാവ് ഷംനാസിനെതിരെ എഫ്ഐആര്‍, നിവിൻ പോളിക്ക് അനുകൂലമായി പുതിയ നീക്കം - ACTION HERO BIJU 2 NAME THEFT CASE

ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2 ( Social Media )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 29, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 10:25 AM IST 2 Min Read

Last Updated : July 29, 2025 at 10:25 AM IST