കാൻസറിനെ തോൽപിച്ച് സിനിമയിലേക്ക്, 67 ആം വയസിലും 25-കാരൻ്റെ മെയ്വഴക്കം; അഷറഫ് ഗുരുക്കളുടെ അതിജീവന കഥ
ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ. കള്ളം പറഞ്ഞ് കളരി പഠിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് സിനിമയിലെത്തി
അക്കി വിനായക്
കള്ളം പറഞ്ഞ് കളരി പഠിച്ചു..... വിഖ്യാത സംവിധായകൻ കമൽ പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ റോളിൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റി.... കളരി ഗുരുക്കളായി നിലകൊള്ളവേ തന്നെ സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു. പ്രശസ്ത നിർമാതാവുകൂടിയായ എം രഞ്ജിത്തിനൊപ്പം നിരവധി വർഷം പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി തുടർന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറിൽനിന്നും വീണ്ടും ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറായി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളപ്പിച്ചപ്പോൾ വില്ലനായി കാൻസർ. മാരക രോഗത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറായുള്ള വളർച്ച. പറഞ്ഞുവരുന്നത് ലോക അടക്കമുള്ള സിനിമകളിൽ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയ അഷറഫ് ഗുരുക്കളെക്കുറിച്ചാണ്. 67ആം വയസിലും 25-കാരൻ്റെ മെയ്വഴക്കമുള്ള പ്രതിഭ.
പ്രശസ്ത നടി ജയഭാരതിക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോൾ തെങ്ങിൽ കയറി കരിക്കിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അഷറഫ് ഗുരുക്കളെ മലയാള സിനിമയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയത്. മമ്മൂട്ടിയും പൃഥ്വിരാജും അടക്കം മുൻനിര താരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിരവധി സിനിമകളിൽ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. കളരിമുറകൾ സ്വായത്തമാക്കിയ മലയാള സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ രാജാവ് മോഹൻലാലിനുവേണ്ടി ആക്ഷൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അഷറഫ് ഗുരുക്കൾക്ക് ഏക സങ്കടം. അഷറഫ് ഗുരുക്കൾക്ക് പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്. ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖം വായിക്കാം.
സംവിധായകൻ കമൽ കൈപിടിച്ച് കയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ?
അതെ, സംവിധായകൻ കമൽ തന്നെയാണ് അഷറഫിനെ അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ ആക്കി മാറ്റിയത്. പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംവിധായകൻ കമൽ കളരിമുറയിലുള്ള സംഘട്ടനമൊരുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. സംഘട്ടന സംവിധാനം ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ സിനിമയിലെഴുതി കണ്ട പരിചയം മാത്രമേയുള്ളൂ. സിനിമയാണെങ്കിൽ തിയറ്ററിൽ കണ്ട പരിചയം മാത്രം.
സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ ഒരുക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് ഒന്നുമറിയില്ല എന്ന് കമൽ സാറിനോട് തുറന്നുപറഞ്ഞു. പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് മുറകൾ മാത്രം ചെയ്തു തന്നാൽ മതിയെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ നിർദേശം ലഭിച്ചത്. കളരി അഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആയുധങ്ങളും ഒരു 15 ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി പോന്നോളാൻ കമൽ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കമൽ സാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ചുവടുകൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊടുത്തു. അത്രമാത്രം ടെക്നിക്കൽപരമായി ആ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്.
മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ കടന്നുവന്നിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഗസ്റ്റ് റോൾ എന്ന സംഭവം മലയാള സിനിമയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിയത് പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ സിനിമകൊണ്ട് എനിക്കും ഗുണമുണ്ടായി. അഷറഫ്, അഷറഫ് ഗുരുക്കളായി മാറി.
കളരി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ?
തെക്കൻ, വടക്കൻ, മധ്യകേരളം അങ്ങനെ മൂന്ന് മുറകളിലുള്ള കളരിയാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത്. ഏതാണ് നല്ലതെന്നു നോക്കിയിട്ടല്ല വടക്കൻ കളരിയുടെ ഭാഗമായത്.
വർഷം 1972, കേരളത്തിൽ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഒക്കെ അലയടിക്കുന്ന കാലം. സാമ്പത്തികമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് വീടുവിട്ടിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കോഴിക്കോട് എത്തി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പണിയെടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഹോട്ടലിൽ സ്ഥിരമായി കടത്തനാട് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന അബൂബക്കർ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്. അദ്ദേഹം കുറച്ചുപേരുമായിട്ടാണ് ഹോട്ടലിലെത്തുക. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ബഹുമാനപൂർവം പെരുമാറുന്നു.
എന്താ കാര്യം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കളരി ഗുരുക്കളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് ജനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തനിക്കും കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്മേലാണ് കളരി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വീട്ടുകാരുടെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ കളരി പഠിപ്പിക്കാമെന്നായി ഗുരുക്കൾ. എന്നാൽ വീട്ടിൽനിന്നും അനുവാദം ലഭിച്ചില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് കളരി പഠിച്ചാൽ കൂമ്പ് വാടിപ്പോകും എന്നൊരു മിഥ്യാധാരണ പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽനിന്നും അനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ വീട്ടുകാർ കളരി പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കള്ളക്കത്തെഴുതി.
ആ കത്തുമായി ഗുരുക്കൾ പക്കൽ ചെല്ലുകയും ശിഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1972 മുതൽ 79 വരെ ഈ അബൂബക്കർ ഗുരുക്കളുടെ കീഴിൽ ശിഷ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ സ്വന്തമായി കളരിത്തറ സ്ഥാപിച്ചു. ആദ്യം 30 കുട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ആയോധനകല എന്നതിലുപരി കളരി ഒരു പ്രദർശനകലകൂടിയാണ്. കളരിമുറകളിലെ കലയങ്കം എന്ന ഘടകമാണ് സിനിമകളിലൂടെയും വേദികളിലൂടെയും പ്രകടനങ്ങളായി നാം കാണുന്നത്. കാണാൻ ചന്തമുള്ള ചില കളരിച്ചുവടുകൾ കൂട്ടിയിണക്കി കലയങ്കമായി അക്കാലം മുതൽതന്നെ ജനങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.
ചുവടുകളിലെ ഇന്ദ്രജാലം പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റിവന്ന് വാളുകൊണ്ട് വയറിൽ വെട്ടുമ്പോൾ വയറ്റിനു മുകളിലിരിക്കുന്ന വെറ്റില മാത്രം മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ ചില അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകാൻ തുടങ്ങി. പഠിക്കാൻ ധാരാളം കുട്ടികളെ ലഭിച്ചു. കളരി ഒരു വരുമാനമാർഗം കൂടിയായി. പുതിയകാലത്ത് കാലോചിതമായ മാറ്റം കളരിച്ചുവടുകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു.
പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക്?
പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾക്കുശേഷം സിനിമ ഒരു ഹരമായി മാറിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ സംവിധായകൻ കമൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സിനിമകളിൽ വിളിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ നൽകി. സിനിമകളിൽ മുഖം കാണിച്ച് അഭിനേതാവായി. എൻ്റെ നാടായ തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. സിനിമാക്കാരനായതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് നാട്ടിൽനിന്നും അത്യാവശ്യം കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അതിനിടയിലാണ് വിനീതിനെ നായകനാക്കി കവാടം എന്നു പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്.
നിർമാതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ കുപ്പിവെള്ളം ലഭിക്കാറില്ല. കുപ്പിവെള്ളം കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രചാരവുമില്ല. കരിങ്ങാലി വെള്ളമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ പ്രശസ്ത നടി ജയഭാരതി ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ജയഭാരതി ചേച്ചി ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളവുമില്ല. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ കടന്നുവരവ്. ജയഭാരതി ചേച്ചിയുടെ ദാഹം മനസിലാക്കി ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽനിന്നും ഒരു തോർത്ത് ചോദിച്ചുവാങ്ങി.
തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ തെങ്ങിൽ കയറി രണ്ട് കരിക്കിട്ടു. അത് വെട്ടി ഗ്ലാസിൽ ഒഴിച്ച് ജയഭാരതി ചേച്ചിക്ക് നൽകി. ഈ സംഭവം അന്ന് സിനിമയുടെ യൂണിറ്റായ ശ്രീ മൂവീസിലെ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എം രഞ്ജിത്തിനോട് വിശദീകരിച്ചു. അതായത് നമ്മുടെ തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ നിർമാതാവ്. അന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയും പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഒപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റായും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജരായും കൺട്രോളറായും ജോലി ചെയ്തു.
സിനിമകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല ദേശീയ പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി ജോലിനോക്കി. എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ള പരസ്യചിത്രങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. മിക്ക പരസ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര നടന്മാരാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനിടയിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന ടെലിസീരിയലിലേക്ക് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറായുള്ള പുനർജന്മം. പല സിനിമകളിലും ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്റർ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിനിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് പഠിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഞാനൊരു ആക്ഷൻ സംവിധായകനായി മാറുന്നത് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന ടെലിസീരിയലിലൂടെയാണ്. ഏകദേശം 300-ഓളം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ സീരിയലിനുവേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തത്. മണിക്കുട്ടനായിരുന്നു നായകൻ. വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ജിഎസ് അനിലാണ് ആ സീരിയലിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത്. വേണു സാറായിരുന്നു സംവിധാനം. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ശേഷം നിരവധി സീരിയലുകളിൽ ആക്ഷൻ ഒരുക്കാൻ എന്നെ നിരന്തരം ക്ഷണിച്ചു.
അർബുദബാധിതനായ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു, അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്?
ഏഷ്യാനെറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർഹിറ്റ് പരമ്പരയായ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ രംഗമൊരുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ആ സമയത്താണ് നാവിൽ ഒരു വെള്ള പാച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പല്ലുകൊണ്ടതാകാമെന്ന് കരുതി ഒരു ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം പല്ല് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മുറിവുണങ്ങാനുള്ള ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും നൽകി. എന്നാൽ ആ പാച്ചിന് കുറവൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.
അതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടിത്തന്നെ വന്നു. അതിനൊരു ബൾജ് ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഞാനത് കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല. എന്നെപ്പോലൊരു അഭ്യാസിക്ക് എന്ത് അസുഖം വരാൻ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു. കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്ന സീരിയലിൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പാളയം മാർക്കറ്റിൽവച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 24 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിവന്നു. അതിനിടയിലാണ് കഴിക്കാൻ കോളയും ബർഗറും പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു തന്നത്. കാരണം കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക് പോലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഒരുപാട് നേരം ജോലിചെയ്തു. നല്ല വിശപ്പുമുണ്ട്. ബർഗർ എടുത്ത് കടിച്ചതും പല്ലുകൊണ്ടത് നാവിലെ പാച്ചിൽ. ഉടൻതന്നെ ബ്ലീഡിങ് ആരംഭിച്ചു. ഒരുതരത്തിലും നിൽക്കാത്ത ബ്ലീഡിങ്. എൻ്റെ പിന്തുണക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് മകനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കി. നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്. ബയോപ്സി എടുക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കാര്യം ഏകദേശം പിടികിട്ടി. എന്നെ ആ മാരകരോഗം നീരാളിക്കൈകൾപോലെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏഴുദിവസമെടുത്തു. ആ ഏഴുദിവസങ്ങൾ തള്ളിനീക്കിയ പാട്.
നാല് പെൺമക്കളാണ്. ഏറ്റവും ഇളയ ആൾ ആൺകുട്ടി. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഗുരുക്കളായിരുന്നിട്ടുകൂടി എന്നെ തളർത്തിയത് ഈ ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഞാൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. ഒന്നരമാസത്തെ ചികിത്സ. നാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും തൊണ്ടയുടെ ഉള്ളിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗവും മുറിച്ചുമാറ്റി. പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം പലർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല. ട്യൂബിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
എങ്ങനെ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടം?
പാഷൻകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം രണ്ടാമതും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ സമയത്താണ് രാജേഷ് കണ്ണങ്കര എന്ന സീരിയൽ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ദിര എന്ന പ്രശസ്തമായ സീരിയലിൽ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ഒരുക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാനുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടൻതന്നെ എൻ്റെ മകൻ ഫോൺ വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. സംവിധായകൻ രാജേഷ് ചോദിച്ചത് താങ്കളുടെ പിതാവ് മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ്.
മകൻ യഥാർഥ കാര്യം പറയാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പറയരുതെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. പല്ലുവേദന ആയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് എൻ്റെ മകൻ രാജേഷിനോട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ സീരിയലിൽ ഒരു ആക്ഷൻ രംഗം സംവിധാനം ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും ഉടൻതന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാനുമാണ് രാജേഷ് വിളിച്ചത്. സാമ്പത്തികമായി കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ രാജേഷ് നൽകിയ ഓഫിർ തള്ളിക്കളയാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. മുഖം ഒരു മഫ്ളർകൊണ്ട് മറച്ചു.
റോഡിൽവച്ച് നായകൻ്റെ കാർ തടഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുന്നതാണ് രംഗം. രാത്രിയാണ് ഷൂട്ടിങ്. കൊറിയോഗ്രഫി ഞാനും മകനും കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു കഥാപാത്രം മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ തെറിച്ച് കാറിനു മുകളിലേക്ക് വീഴണം. അതാണ് ഡിസൈൻ. ട്രയലിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾതന്നെ ആ രംഗം അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു. എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടുന്നു, ഞാൻ തെറിച്ച് കാറിനുമുകളിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഞാൻ കാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണതും എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന മഫ്ളർ തെറ്റി മാറി.
എൻ്റെ വായിലുണ്ടായിരുന്ന ട്യൂബ് സംവിധായകൻ അടക്കം എല്ലാവരും കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യഥാർഥ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്നെക്കൊണ്ട് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ മകൻ കൊറിയോഗ്രഫി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയെന്ന് സംവിധായകൻ രാജേഷ് കണ്ണങ്കര എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകളിൽ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പല സിനിമകളും റിലീസായിട്ടുകൂടിയില്ല.
ചിലതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. സിനിമകൾ വലുതോ ചെറുതോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ള പടികളായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത്തരം അവസരങ്ങളെ കണ്ടത്. സിനിമകൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു. ഭാവിയിലേക്കുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള മാധ്യമമായും ഞാൻ അത്തരം സിനിമകളെയും സീരിയലുകളെയും കണ്ടു. ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയനിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കൺട്രോളർമാരും എനിക്കുവേണ്ടി അവസരങ്ങൾ കരുതിവയ്ക്കുമായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അത്യാവശ്യം ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രഫിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങി.
കയറും കമ്പിയും തുടങ്ങി സുരക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പതിയെപ്പതിയെ സ്വരുക്കൂട്ടി. ചെറിയ രീതിയിൽനിന്നും വലിയ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറായി ഞാൻ നടന്നുകയറാൻ ആരംഭിച്ചു.
വമ്പൻ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ മുതലാണ്?
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. പല വലിയ സിനിമകളുടെയും ഭാഗമായി. ഒരു വലിയ പടത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ രംഗമെങ്കിലും അഷറഫ് ഗുരുക്കൾക്കായി സംവിധായകർ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോഴുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭിച്ചത് തന്നെയാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര. വലിയ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മാമാങ്കത്തിലൂടെയാണ്.
മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ?
മാമാങ്കം ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്തത് എം പത്മകുമാറായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു സംവിധായകനും മറ്റൊരു കാമറാമാനുമായിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്തുതുടങ്ങിയത്. എനിക്ക് ആ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചതും അപ്പോൾ തന്നെയാണ്. ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നു. ഒരു കുളക്കടവിലാണ് ഷൂട്ടിങ്. വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ എൻട്രിയാണ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റി ഒരു ടീഷർട്ടും കള്ളിമുണ്ടും ധരിച്ചു. തലയിൽ ഒരു തോർത്തും കെട്ടി. അന്നൊരു നോമ്പുകാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 11 മണിക്കാണ് മമ്മൂക്ക സെറ്റിലെത്തിയത്.
അപ്പോഴേക്കും ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സെറ്റിലെത്തിയെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നേരിൽച്ചെന്ന് കണ്ടു. കൈലിയും ടീഷർട്ടും ധരിച്ച് വന്ന എന്നെ നോക്കി സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ചോദ്യം, താനെന്താടോ ഈ വേഷത്തിൽ? മാമാങ്കത്തിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ സിനിമകളിൽ അവസരം ലഭിച്ചു. സിനിമയിലെ മുഴുവൻ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയും ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വലിയ ഫൈറ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും. ആസിഫ് അലി നായകനായ രേഖാചിത്രം, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ഫൈറ്റുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിലെ ഫൈറ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ?
വാസ്തവമാണ്. ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന സിനിമയിൽ രണ്ട് ഫൈറ്റാണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് റംസാൻ്റെ കഥാപാത്രം ബസ്സിനുള്ളിൽവച്ച് മുകേഷിനെ ഇടിക്കുന്ന ഒരു രംഗം. മറ്റൊന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ കഥാപാത്രം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽവച്ച് റംസാൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഇടിച്ചുകൊല്ലുന്ന രംഗം. റംസാൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഇടിച്ചുകൊല്ലുന്ന രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ സംവിധായകൻ ജിത്തു അഷറഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സാധാരണ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കുനിച്ചുനിർത്തിയുള്ള ഇടിയും കൂമ്പിനുള്ള കുത്തും വേണ്ട എന്നാണ്.
ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ഫൈറ്റെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. മുൻ ട്രംപ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ ചവിട്ടി കഴുത്ത് ഒരാളെ കൊന്ന വാർത്ത വളരെയധികം കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചതാണ്. ആ സംഭവമാണ് എടുത്ത് അപ്പാടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ലാൽ സാറിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. എനിക്ക് മോഹൻലാലിനുവേണ്ടി ഇതുവരെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടെന്ന് എല്ലാ വേദികളിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അവസരം ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല.
വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു നടൻ?
മലയാളത്തിൽ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരാളുടെ പേര് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം രാജുവിനെ പറയാം. പൃഥ്വിരാജ്. ജനഗണമന എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തത്. ഒരു ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ഒരുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതിനുത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചാൽ പറയുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കൈകൾ പിന്നിൽനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തി നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. കൊറിയോഗ്രഫി ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് സേഫാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു.
കാരണം കൈകൾ പിറകിൽവച്ച് വിലങ്ങിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാലൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തല ചെന്നിഴിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയം തീർക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ പിന്നിൽനിന്ന് വിലങ്ങിട്ട് കസേരയിലിരുന്നു. ഫൈറ്ററെക്കൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിച്ചു. പിന്നിലേക്ക് വീണുകാണിച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം സേഫാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടുന്നത് നടനാണ്. ഫൈറ്ററല്ല. ടൈമിങ് തെറ്റിയാൽ വലിയ അപകടമുണ്ടാകും. ആ നടന് ആവശ്യമായ പ്രാക്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിന് ഉറപ്പുകൊടുത്തു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചവിട്ടുമ്പോൾ പുഷ്പത്തിൽ തൊടുന്നത്പോലെ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കൺവിൻസ്ഡ്. ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ അണുവിട കുറയാതെ അദ്ദേഹം ആ രംഗം ചെയ്തു.
സ്വന്തം പോരായ്മയായി തോന്നിയ ഒരു സംഗതി എന്താണ്?
അതിപ്പോൾ ഒരു പോരായ്മയാണോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് മോണിറ്ററിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല. എന്നെക്കാൾ നന്നായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റേഴ്സാണ് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത്. ഞാനും അവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും കാമറാ മാർക്കിലുണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻതന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങി കൊറിയോഗ്രഫി അഭിനയിച്ചുനോക്കും. എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മുന്നിൽനിന്ന് നോക്കിക്കാണണം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്നു പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകില്ല.
കാമറയിൽനിന്ന് അഭിനേതാക്കൾ ഫ്രെയിം ഔട്ടായിപ്പോവുകയോ, ഫോക്കസ് പ്രശ്നം വരികയോ ചെയ്താൽ എനിക്കത് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കാമറാമാനോട് തന്നെ കട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഈയൊരു സ്വഭാവം എൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായി കരുതാം.
ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആക്ഷൻ രംഗം?
അടുത്തിടെ ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന കുണ്ടറ അണ്ടി ഓഫിസ് എന്നൊരു ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്തിരുന്നു. ഏഴുദിവസം തുടർച്ചയായ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ചിത്രീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
കുറച്ച് അമാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ഡിസൈൻ വേണമെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ ആവശ്യം. റോപ്പും ഹുക്കും അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു ഫൈറ്റ് രീതി ചെയ്യാൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസി ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു, ഞാനും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനസികമായി ഒരു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു സിനിമയിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളിൽ കളി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കളിയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. ജീവിതത്തിൽനിന്ന് മായ്ച്ചുകളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണത്.സിനിമകൾ റിലീസാകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല.
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെയും വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു സംഭവം ഓർത്തെടുത്ത് പറയാം. സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ നടൻ കോട്ടയം രമേഷ് കിണറ്റിലേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ഡ്യൂപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ ബജറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് സഹായികളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
റോപ്പ് പിടിക്കാനും വലിക്കാനും ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ളവരും ഒപ്പം കൂടി. ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയോ ഒരാളുടെ കൈയിൽനിന്ന് റോപ്പ് തെന്നിപ്പോയി. ഡ്യൂപ്പ് അലച്ചുതല്ലി കിണറ്റിലേക്ക് വീണു. വലിയ പാറക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിണറായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഭാഗ്യംകൊണ്ട് അയാൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല.
ലോകയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നന്ന്?
ലോക എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരേയൊരു ആക്ഷൻ രംഗമാണ് ഞാൻ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്തത്. ചന്തു സലീംകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം കല്യാണിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തോളിൽവന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് ചുവരിൽ ചേർത്ത് ഉയർത്തിനിർത്തുന്നു.
പിന്നീട് കല്യാണിയുടെ കഥാപാത്രം നസ്ലിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ നോക്കി ദ്രംഷ്ട കാട്ടുന്നുമുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയമെടുത്താണ് ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2025 ജനുവരി 1 പുലർച്ചെ. ഡിസംബർ 31-ൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾ ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ചന്തുവിനെ കല്യാണി കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ചുവരിൽ ചേർത്ത് ഉയർത്തിനിർത്തുന്നത് റോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചുവരിൽ ചേർത്ത് ഉയർത്തി നിർത്തുമ്പോൾ റോപ്പിൻ്റെ ചലനംകൊണ്ട് കഥാപാത്രം തുലാസുപോലെ ആടാൻ പാടില്ല. അനങ്ങാതെ നിൽക്കണം.
ഒരുപാട് ടേക്കുപോയി. ആ കുട്ടികൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണി. എനിക്കും പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ സീൻ മാത്രമാണ്. സിനിമ മുഴുവൻ വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാകും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക.
ലോക സിനിമയെ വിമർശിച്ച ഡോക്ടർ ഇക്ബാലിന് താങ്കളൊരു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ?
വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകനല്ല. മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളെവച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോക ഒരു ചെറിയ ബജറ്റ് സിനിമയാണ്. 30 കോടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തുകതന്നെ.
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾ സിനിമയെ വാഴ്ത്തുന്നു. മാതൃകയാക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലർ വിമർശിക്കുന്നത്. മമ്മൂക്കയുടെ മകനായ ദുൽഖർ സൽമാനാണ് ലോക നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒന്നും കാണാതെ പണം ചിലവഴിക്കില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ പാഷനാണ് ലോക പോലുള്ള ചിത്രം. അതിനെയൊക്കെ നിഷ്കരുണം വിമർശിക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ ഒന്നുമറിയാത്ത ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ധാരണയില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല.
അടുത്തിടെ കേട്ട ഏറ്റവും നല്ല അഭിനന്ദനം?
ഇടക്കാലത്ത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സംഭവമായി തോന്നിയില്ല. ലോക എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംവിധായകൻ ചിത്രം കണ്ടു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ തൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ കേട്ടപ്പോൾ സംഭവം കൊള്ളാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെയും പുനർചിന്തനം നടത്താൻ ലോക എന്ന സിനിമക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ സിനിമ മുഴുവൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോക പല വിദേശ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ സിനിമയിൽ ഞാൻ മാത്രം മതിയെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുറത്തൊരു സംസാരമുണ്ട്. പുതിയ സംവിധായകർക്കൊപ്പും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ. അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമക്കുവേണ്ടി സംഘട്ടനം ഒരുക്കുമ്പോൾ അത് സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽനിന്നും ഒരിക്കലും അകന്നുനിൽക്കില്ല. തിരക്കഥക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി സംഘട്ടനം ഒരുക്കാനുള്ള ഗുരുക്കളുടെ കഴിവാണ് തൻ്റെ സിനിമ മുഴുവൻ ആക്ഷൻ ഒരുക്കാൻ ക്ഷണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
കളരിയും മതവും?
കന്നിമൂലയിൽ പീഠത്തിൽ ആയുധങ്ങൾവച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് മുട്ടതൊട്ട് മൊയപ്തൊട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വായ്ത്താരി ഉരുവിട്ട് വടക്കൻ കളരി പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വിളക്ക് അന്യമതസ്ഥൻ കത്തിച്ചാൽ വിവാദമാണ്. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നു. ഗംഗയും യമുനയും ഇല്ലാത്ത ഭാരതം ഭാരതമല്ലെങ്കിൽ കഥകളിയും കളരിപ്പയറ്റുമില്ലാത്ത കേരളം കേരളമല്ല. കളരിയെ മതത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ അത്രമാത്രം. കളരിക്കു മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യത്തിനും ഇവിടെ ജാതിയുമില്ല മതവുമില്ല. എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ഞാൻ കളരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സിനിമയിൽ നാനാ ജാതിയിലുള്ളവർ നാനാ മതത്തിലുള്ളവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവരൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഒരു മുറിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. മതം പറയുന്നവർ ഭ്രാന്തന്മാർ. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരമുണ്ടായതിനുശേഷം ഇന്നാട്ടിൽ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിശ്രമിക്കുന്നു. സ്വയം തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക.
ഭാവി പരിപാടികൾ?
കളരി എന്ന ആയോധനകലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ സംഭവിക്കണം. അത്തരം സിനിമകളിൽ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കണം. ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള തരത്തിൽ മോഹം ഒന്നുമില്ല.
ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്?
ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ നായകനാകുന്ന പിന്നാലെ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽനിന്നാണ് ഞാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. മലയാറ്റൂരാണ് ലൊക്കേഷൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാദുഷയുടെ മകൾ നായികയാകുന്ന റെഡ് അലർട്ട് എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയത്. അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.
