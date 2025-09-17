ETV Bharat / entertainment

എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചത് ദിലീപ്,'വള'കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവാകും; മസിൽമാൻ ലേബലിൽനിന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകത്തിലേക്കെത്തിയ അബു സലീം

ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, പൊലീസ് ജീവിതവും സിനിമാ ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ചും, പുതിയ സിനിമകളെക്കുറിച്ചും അബു സലീം ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുന്നു

abu salim, Vala
അബു സലീം (SocialMedia)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 7:57 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും, ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തിയ ചുരുക്കം ചില താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അബു സലീം. പൊലീസ് വേഷങ്ങളിലൂടെയും ശക്തമായ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹം, ഇപ്പോൾ തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ്. മിസ്റ്റർ കേരള, മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ പട്ടങ്ങൾ പലതവണ സ്വന്തമാക്കിയ ഈ മുൻ പൊലീസുകാരൻ, ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലൂടെയും കോമഡി വേഷങ്ങളിലൂടെയും മലയാള സിനിമയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2012-ൽ പൊലീസ് സേവനത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. നാളെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന 'വള' എന്ന ചിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേഷം അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, പൊലീസ് ജീവിതവും സിനിമാ ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ചും, പുതിയ സിനിമകളെക്കുറിച്ചും അബു സലീം ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

65 വയസ്സിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെപ്പോലെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നു. എന്താണ് രഹസ്യം?

1979-ൽ ഞാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. 1981-ൽ മിസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് കിരീടം നേടിയതോടെയാണ് ഈ രംഗത്ത് സജീവമായത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം മിസ്റ്റർ കേരളയും 1983-ൽ മിസ്റ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയും 1984-ൽ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയുമായി. 1986-ലും 87-ലും മിസ്റ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തി, 1992-ൽ വീണ്ടും മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ പട്ടം സ്വന്തമാക്കി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും. പലരും പ്രമോഷൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നീട് ഫിറ്റ്നസ് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ, ഓരോ നേട്ടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

abu salim, Vala
അബു സലിം (SocialMedia)

ഫിറ്റ്നസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഡയറ്റും വർക്കൗട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രായത്തിലും ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനാലാണ്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ പോലും മികച്ച ഫിറ്റ്നസ് കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിനിമാ ജീവിതവും പോലീസ് ജോലിയും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി?

അത് വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമായിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ മസിലൻ ശരീരം കാരണം പൊലീസ് വേഷങ്ങളും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. തുടർച്ചയായി ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംവിധായകർ എന്നെ കോമഡി വേഷങ്ങളിലും ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലും പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും വ്യായാമത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ തിരിച്ചെത്താൻ രാത്രി വൈകും. എങ്കിലും, പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അൽപ്പമെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.


വയനാട് പോലുള്ള ജില്ലയിൽനിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് മലയാള സിനിമയെ സ്വപ്നം കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

ഞാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ സിനിമയിൽ എത്തിയിരുന്നു. 1976-ൽ 'രാജൻ പറഞ്ഞ കഥ' എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് വയനാട്ടിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത നടി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മണിസ്വാമിയായിരുന്നു സംവിധായകൻ. അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെവെച്ച് കാണുകയും സിനിമയിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ്റെ വേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കുപ്രസിദ്ധമായ രാജൻ ഉരുട്ടിക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം പറയുന്ന സിനിമയായിരുന്നു അത്. രാജനെ ഉരുട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പൊലീസുകാരൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് മലയാള സിനിമയിൽ എൻ്റെ തുടക്കം. അങ്ങനെ ആദ്യ കഥാപാത്രം തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമായിരുന്നു.

abu salim, Vala
അബു സലീം ജാക്കി ഷ്രോഫിനൊപ്പം (SocialMedia)
വില്ലൻ, ഗുണ്ട, പോലീസ് എന്നീ വേഷങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്?

വർഷങ്ങളോളം വില്ലൻ, ഗുണ്ട, പൊലീസ് എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തിരുന്നത്. രഞ്ജിത്ത് സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി ചിത്രംപ്രജാപതിയിലാണ് ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായി ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളിന് സമാനമായ വേഷം ലഭിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെപ്പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടേനെ.

എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായത് അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭീഷ്മ പർവം എന്ന സിനിമയിലെ വേഷം തന്നെയാണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ ദൈർഘ്യവും അഭിനയ സാധ്യതയുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ തേടിയെത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപുതന്നെ ഞാൻ കോമഡി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കോമേഡിയനാകുമ്പോഴുള്ള കൗതുകം എന്നിലെ അഭിനേതാവിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടി.

abu salim, Vala
ഭീഷ്മ പര്‍വം (SocialMedia)

ഭീഷ്മ പർവത്തിലെ ശിവൻകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല അഭിനയസാധ്യതയുള്ള വേഷങ്ങളാണ്. മികച്ച സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ തുടർച്ചയായി സാധിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.

മസിലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോമഡിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്?

ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നത് നടൻ ദിലീപാണ്. 'ഇൻസ്പെക്ടർ ഗരുഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ദിലീപിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം സംവിധായകൻ എന്നെ കോമഡി ട്രാക്കുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ദിലീപ് നായകനായ 'മായാമോഹിനി', 'മൈ ബോസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് നിർദേശിച്ചത്.

'അമർ അക്ബർ അന്തോണി'യിലെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ കോമഡി എനിക്ക് വഴങ്ങുന്ന മേഖലയാണെന്ന് പല സംവിധായകർക്കും ബോധ്യമായി. ആ സിനിമയിലെ വേഷം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിനുശേഷം 'ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പാ', 'പൈങ്കിളി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ നല്ല ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

abu salim, Vala
പൈങ്കിളി (SocialMedia)


പുതിയ കാലത്തെ കോമഡി രീതിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

പണ്ടത്തെപ്പോലെ സ്ലാപ്സ്റ്റിക് തമാശകൾ കാണിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ അധികമില്ല. എല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ കോമഡിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനകീയമായി. 'പൈങ്കിളി' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കഥയുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചേഷ്ടകളും സംസാരവും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ്.

abu salim, Vala
അബു സലീം ജാക്കി ഷ്രോഫിനൊപ്പം (SocialMedia)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രോളുകളെക്കുറിച്ച്?

ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പാ എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ വെച്ച് ധാരാളം ട്രോളുകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും ട്രോളുകൾ കാണാറുണ്ട്. ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. വില്ലനാണെങ്കിൽ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാം. പക്ഷേ, ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരിക്കലും ഭയം തോന്നിയിട്ടില്ല.

ഞാൻ ഇങ്ങനെ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുമെങ്കിലും നന്നായി ചിരിക്കുന്ന, തമാശ പറയുന്ന ആളാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള മഹാരഥന്മാരായ മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കുമൊപ്പം അഭിനയിച്ചുവന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ. അവർ പലവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്രയോ കണ്ടിരിക്കുന്നു, നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് തരം കഥാപാത്രമായാലും അവരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ചെയ്യും.


നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നത് വൈകിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

അങ്ങനെയൊരു തോന്നൽ എനിക്കില്ല. കാരണം, എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് 2012-ന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പൊലീസ് ജോലിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകിയത്. അന്ന് എന്നെ തേടിവന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തുപോയി എന്ന് മാത്രം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവസരങ്ങൾ തേടി പോയിട്ടില്ല. കിട്ടിയ റോളുകളിൽ ഞാൻ പൂർണമായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. ചെറുതോ വലുതോ എന്നില്ലാതെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ പരമാവധി ആത്മാർഥതയോടെ അവതരിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തുടർച്ചയായി സിനിമകളിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്.

വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച്?

ഞാൻ അഭിനയിച്ച പല വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളും കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ അത് എൻ്റെ വിജയമായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വില്ലന്മാരുടെ ആരാധകരായി മാറി. അതിനുശേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു.

abu salim, Vala
മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം അബു സലിം (SocialMedia)

ചില സിനിമകളിൽ നായകന്മാരുടെ ഒപ്പം എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ധൈര്യമാണ്. 'ഇയാൾ നായകൻ്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ... ഇനി പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല' എന്നൊരു ചിന്ത പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാകും. ബാബു ആൻ്റണിയൊക്കെ നായകൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അതേ ധൈര്യം എൻ്റെ കഥാപാത്രം മമ്മൂക്കയുടെയോ ലാലേട്ടൻ്റെയോ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

abu salim, Vala
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അബു സലിം (SocialMedia)


മലയാളത്തിന് പുറമെ അന്യഭാഷാ സിനിമകളിലും ഒരു കൈ നോക്കിയല്ലോ, ആ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കോടി രാമകൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറാമത്തെ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി തെലുഗു ഭാഷയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അതിലെ പ്രധാന വില്ലൻ വേഷം ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഏകദേശം പത്തോളം തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു.

പക്ഷേ, തുടർച്ചയായി അന്യഭാഷാ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് പൊലീസ് ജോലി എനിക്ക് ഒരു തടസ്സമായി. തുടർച്ചയായി തെലുങ്കിലും തമിഴിലുംനിന്ന് എനിക്ക് സിനിമകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, ജോലി കാരണം എനിക്ക് അതിന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ തേടിവരുന്നുണ്ടോ?

ധാരാളം അവസരങ്ങൾ തേടി വരുന്നുണ്ട്. തമിഴിൽ ധനുഷിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ.

ഒരു സമയത്ത് ആക്ഷൻ ഹീറോ വില്ലൻ ആയിരുന്നല്ലോ, പൂർണസമയ അഭിനേതാവ് ആണെങ്കിൽ ആക്ഷന് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പരിക്കുപറ്റിയാൽ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ പൊലീസുകാരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ പരിക്കുപറ്റിയാൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാകും... അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്ററെ പോലുള്ളവരുടെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ല. ഒരുപാട് അപകടകരമായ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാനും ഡ്യൂപ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.പരമാവധി നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കും. ഒട്ടും ഉറപ്പില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്പിൻ്റെ സഹായം തേടും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സംഘടന രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു കൂടി സുരക്ഷിതമാണ്. വീഴുന്നതിനും ചാടുന്നതിനും ഒക്കെ റോപ്പിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്ററൊക്കെ ഒരു ഷോട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡ്യൂപ്പും അതുപോലെതന്നെ ഒറിജിനൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ വച്ച് മിനിറ്റുകളോളം നീളുന്ന കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്തു കളയും.


ആക്ഷന് ഇടയിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ആനയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതിവിദഗ്ധമായി മാറിയതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ വിജയരാഘവൻ നായകനായി എത്തിയ ദ്രാവിഡൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ഉന്തുവണ്ടി മറിഞ്ഞ് കാലിന് മുകളിലേക്ക് വീണ് നീര് വന്നു. ആശുപത്രിയില്‍ പോയി നീര് കെട്ടിവച്ച ശേഷം വീണ്ടും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ ബാക്കിഭാഗം ചിത്രീകരിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അപകടമുണ്ടായ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് മമ്മൂട്ടി നായകനായ ഇലവൻകോട് ദേശം. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി കളരിമുറയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂപ്പ് ചാടി വന്ന് വടി നിലത്ത് കുത്തി ഉയർന്നു എന്നെ ചവിട്ടുന്നതായാണ് ഷോട്ട്. പക്ഷേ അയാൾ ചാടി വന്ന് വടി നിലത്തു കുത്തുന്നതിനു പകരം എൻ്റെ കാൽപാദത്തിലാണ് കുത്തിയത്. അതൊരു സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട പരിക്കിന് കാരണമായി.

മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ മോഹൻലാലിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും പേര് എടുത്തുപറയണം. അവരൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ച് പോലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തൊടില്ല. എന്നാൽ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ പഞ്ച് ചെയ്തതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അത്ര ടൈമിങ് ആണ്. എന്നാൽ ചില നടന്മാർ അടിക്കുമ്പോഴും ഇടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല.

‘ലോഹം’ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഹോളിവുഡ് നടൻ്റെ ലുക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ. ആ കഥാപാത്രത്തിനായി എന്തെങ്കിലും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നോ?

ലോഹം’ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുള്ള ആളായി തോന്നും. അത് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെയും ലുക്കിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്. എൻ്റെ ലുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തല മൊട്ടയടിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. അതുപോലെ, വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ബോഡി ഫിറ്റായിരുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയ സിനിമയാണ് ഭീഷ്മപര്‍വം. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് തന്നെ സംവിധായകൻ അമൽ നീരദ് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ താടിയും മുടിയും വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു പൊലീസുകാരനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതുവരെ മുടി വളർത്തിയിട്ടില്ല. വിരമിച്ച ശേഷവും മാസത്തിൽ രണ്ടുതവണ മുടി വെട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുടി നന്നായി നീട്ടി വളർത്തി.

abu salim, Vala
ഭീഷ്മ പര്‍വം (SocialMedia)

അന്യഭാഷാ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നോ?

‘ഭീഷ്മപർവ’ത്തിലെ എൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ടാണ് ധനുഷിൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത്. വിശാൽ നായകനാകുന്ന ‘മകുടം’ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭാഷ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തമിഴ് ഭാഷ സുപരിചിതമാണ്. തെലുങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പത്ത് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഡയലോഗുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് ആ ഭാഷയുമായി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എളുപ്പമായി.


വള എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടു. അതിൽ താങ്കളുടെ വേഷം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു?

വള എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കോഴിക്കോട് മുക്കത്താണ് നടന്നത്. ലുക്മാനും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ധ്യാൻ ആദ്യമായി ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.

ആക്ഷനും ഇമോഷനും ഇടകലർന്ന ഒരു കഥയാണ് സിനിമയുടേത്. ലുക്മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊലീസുകാരനായ കഥാപാത്രത്തിന് കോടതി അനുവദിച്ചുനൽകുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ലുക്മാൻ്റെ കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ്.

abu salim, Vala
വള (SocialMedia)

ജഗദീഷ്, ഇന്ദ്രൻസ് തുടങ്ങിയ നടന്മാരൊക്കെ തങ്ങളുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവിസ്മരണീയമാക്കുകയാണല്ലോ. അതുപോലെ, എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ആഴം വർധിക്കാൻ പോകുന്നത് ‘വള’ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണുമ്പോഴുള്ള ആകാംഷ നഷ്ടപ്പെടും. ‘വള’ ഒരു നല്ല ചിത്രമാണ്.


സിനിമ പ്രമോഷന് ഒന്നും സാധാരണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ലല്ലോ

ഭീഷ്മ പർവം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. പലപ്പോഴും സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾ ആയിരിക്കും. ചില സിനിമകളിലെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലുതായി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ വള എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. കാരണം എൻ്റെ കഥാപാത്രം അത്രയും അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

Also Read: മിറാഷിനെക്കുറിച്ച് ആസിഫ് അലി ചോദിച്ചത് ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രം, ദൃശ്യം ചരിത്രവിജയമാകുമെന്ന്പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല; വിശേഷങ്ങളുമായി ജീത്തു ജോസഫ്

For All Latest Updates

TAGGED:

ABU SALIMVALA MOVIEMALAYALAM MOVIE ACTORDILEEPABU SALIM INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.