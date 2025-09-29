റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തിൽ 'സുമതി വളവ്'; സീ5 വേൾഡ് ഡിജിറ്റൽ പ്രീമിയറിൽ ചരിത്രനേട്ടം
മലയാളത്തോടൊപ്പം തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം സീ5-ൽ ആസ്വദിക്കാം. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരും കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചിത്രം 50 ദിവസത്തെ തിയേറ്റർ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 12:23 PM IST
സീ ഫൈവിൽ വേൾഡ് ഡിജിറ്റൽ പ്രീമിയറായി എത്തിയ സുമതി വളവിന് റെക്കോർഡ് ഓപ്പണിങ്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവുമധികം കാഴ്ചക്കാരെ നേടി എന്ന രീതിയിലാണ് സുമതി വളവ് പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാളികപ്പുറത്തിനു ശേഷം അഭിലാഷ് പിള്ളയുടെ തിരക്കഥയിൽ വിഷ്ണു ശശിശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് സുമതി വളവ്. ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിന് ശേഷം ചിത്രത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ചിത്രം തിയേറ്റർ റിലീസ് സമയത്തും കേരളത്തിൽനിന്ന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിയെടുത്തത്. ഹൊറർ കോമഡി ഴോണറിൽ ഒരുങ്ങിയ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മലയാളത്തോടൊപ്പം തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം സീ5-ൽ ആസ്വദിക്കാം. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരും കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചിത്രം 50 ദിവസത്തെ തിയേറ്റർ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നത്.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ, വാട്ടർമാൻ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ മുരളി കുന്നുംപുറത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സുമതി വളവിൻ്റെ നിർമാണം. ചിത്രത്തിൽ അർജുൻ അശോകൻ, ഗോകുൽ സുരേഷ്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഗോപിക അനിൽ, ശ്രാവൺ മുകേഷ്, നന്ദു, മനോജ് കെ യു, ശ്രീജിത്ത് രവി, സൈജു കുറുപ്പ്, ബാലു വർഗീസ്, മാളവിക മനോജ്, ശിവദ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
“സുമതി വളവ്” – ഒരിക്കൽ കടന്നാൽ തിരിച്ചു പോരാനാവാത്ത വളവ്. ആഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ശേഷം വീണ്ടും ചർച്ചാവിഷയം ആകുന്നതിൽ സന്തോഷവാനാണെന്ന് സംവിധായകൻ വിഷ്ണു ശശിശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സുമതി വളവിനെ ആസ്പദമാക്കി അല്ല ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അഭിലാഷ് പിള്ള ഇ വി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് സാധ്യമായ വേളയിൽ സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് ആസ്പദമായ ഒരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും അഭിലാഷ് പിള്ള പറയുകയുണ്ടായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കിട്ടുണ്ണി ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വളവുള്ള ഒരു പാതയോരത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആ വളവിനെ കിട്ടുണ്ണി വളവ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ അതുവഴി പോകാൻ തന്നെ ഭയമാണ്. എട്ടുമണി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശവാസികൾ ആരും തന്നെ അതുവഴി പോകില്ല. എൻ്റെ നാട്ടിലെ കിട്ടുണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ഞാൻ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്." അഭിലാഷ് പിള്ളയുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരം.
Also Read: മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ 'കൃഷ്ണവേഷം'; കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കഥകളി വിദ്യാർഥിനി സാബ്രി അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു