ETV Bharat / entertainment

മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസഹെബ് ഫാല്‍കെ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും; ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡ് വിതരണം ഇന്ന്

ഇത്തവണ മലയാള സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത് അഞ്ച് പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ്.

71ST NATIONAL FILM AWARDS Film Awards will be held today ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം മോഹന്‍ ലാല്‍ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ
Mohan Lal. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 7:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: 71ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണം ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 23). ഡല്‍ഹി വിഗ്യാന്‍ ഭവനില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം മോഹന്‍ലാല്‍ ഏറ്റവാങ്ങും.

ഇത്തവണ മലയാള സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത് അഞ്ച് പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ്. പൂക്കാലം സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്‌കാരം വിജയരാഘവനും ഉള്ളൊഴുക്കിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം ഉര്‍വശിയും സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും ഉള്ളൊഴുക്കിനാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മികച്ച എഡിറ്റര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് മിഥുന്‍ മുരളിയാണ് അര്‍ഹനായത്. പൂക്കാലം സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ്ങിനാണ് അവാര്‍ഡ്. നോണ്‍ ഫീച്ചര്‍ സിനിമ വിഭാഗത്തില്‍ എംകെ രാംദാസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത നെകലും തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവാര്‍ഡ് വിതരണത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് ഒരുക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നുണ്ട്. അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍ അതിലും പങ്കെടുക്കും.

Also Read: ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ഇനി നൂതന വിദ്യകൾ; പുതിയ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കല്യാട്ടെ ഗവേഷണ സെൻ്റര്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

71ST NATIONAL FILM AWARDSFILM AWARDS WILL BE HELD TODAYദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരംമോഹന്‍ ലാല്‍ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ71ST NATIONAL FILM AWARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.