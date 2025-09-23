മോഹന്ലാല് ദാദാസഹെബ് ഫാല്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും; ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് വിതരണം ഇന്ന്
Published : September 23, 2025 at 7:52 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: 71ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 23). ഡല്ഹി വിഗ്യാന് ഭവനില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു പുരസ്കാരങ്ങള് സമ്മാനിക്കും. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങള്ക്കൊപ്പം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം മോഹന്ലാല് ഏറ്റവാങ്ങും.
ഇത്തവണ മലയാള സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത് അഞ്ച് പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. പൂക്കാലം സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം വിജയരാഘവനും ഉള്ളൊഴുക്കിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഉര്വശിയും സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ഉള്ളൊഴുക്കിനാണ്.
മികച്ച എഡിറ്റര് പുരസ്കാരത്തിന് മിഥുന് മുരളിയാണ് അര്ഹനായത്. പൂക്കാലം സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ്ങിനാണ് അവാര്ഡ്. നോണ് ഫീച്ചര് സിനിമ വിഭാഗത്തില് എംകെ രാംദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത നെകലും തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവാര്ഡ് വിതരണത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഒരുക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നുണ്ട്. അവാര്ഡ് ജേതാക്കള് അതിലും പങ്കെടുക്കും.
