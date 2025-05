ETV Bharat / entertainment

'സുകുമാരനെ പോകാൻ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നു... ഞാനൊരല്‍പം ശാഠ്യം പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജയൻ മരിക്കില്ലായിരുന്നു'; ഓര്‍മകളില്‍ പി ചന്ദ്രകുമാർ - 50 YEARS OF ACTOR JAYAN

ജയന്‍ മരിക്കാനിടയായ അപകടം, പി ചന്ദ്രകുമാര്‍ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 17, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 3:05 PM IST 8 Min Read

അതുല്യ പ്രതിഭയും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ആക്ഷൻ സൂപ്പർസ്‌റ്റാറുമായിരുന്ന ജയൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെത്തിയിട്ട് 50 വർഷം പിന്നിടുന്നു. 1974 ൽ ജേസി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ശാപമോക്ഷം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ജയൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. നാവികസേനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കൃഷ്‌ണൻ നായർ 35-ാം വയസ്സിലാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയനായി തിരശ്ശീല കീഴടക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള ആറു വർഷത്തിനിടെ 120 ഓളം സിനിമകൾ. 1980 നവംബർ 16ന് ചെന്നൈയിലെ ഷോലവരത്ത് കോളിളക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്‌സ് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സംഭവിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടു പിരിയുന്നത്. മരണപ്പെടുമ്പോൾ പ്രായം 41 ആയിരുന്നു. കർണ്ണൻ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയുടെ അവസാനഘട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജയൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. ജയൻ്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ കർണ്ണൻ റിലീസ് ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിൽ പടയോട്ടം എന്ന സിനിമയോളം പോന്ന ഒരു ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ 1980കളിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. 50 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ജയൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളായ തടവറ, ദീപം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ പി ചന്ദ്രകുമാർ.



നൈറ്റ് ഗൗണും ഇട്ട് ചായക്കപ്പുമായി ലോണിൽ ഉലാത്തുന്ന മനുഷ്യന്‍

1975 ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംവിധാകന്‍ ജേസിയുടെ അഗ്നിപുഷ്‌പം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനുമുന്‍പ് ജേസിയുടെ ശാപമോക്ഷം, അശ്വതി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ജയൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു സിനിമകളിലും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം താര ഹോട്ടലിലാണ് സംവിധായകനും മറ്റു താരങ്ങളും താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ എസ് യു ടി ആശുപത്രിയായിരുന്നു അന്നത്തെ താര ഹോട്ടല്‍. ഞാനും സത്യൻ അന്തിക്കാടും അഗ്നിപുഷ്‌പത്തിൽ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ജേസി സാറിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ താര ഹോട്ടലിൽ എത്തി. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോള്‍ വെളുത്തു തുടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നൈറ്റ് ഗൗണും ഇട്ട് കൈയിലൊരു ചായക്കപ്പുമായി ലോണിൽ ഉലാത്തുകയാണ്. ആ കാഴ്‌ച ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ആ മനുഷ്യൻ ജയനായിരുന്നു. ജയൻ അന്ന് വലിയ താരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായതുമില്ല. ഞാൻ സത്യനോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ഉണ്ടോ? സിനിമയിൽ വില്ലന്മാരൊക്കെ ധരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നൈറ്റ് ഗൗണും ഇട്ട് ഈ പൊരിവെയിലിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ഇയാൾക്കിത് എന്തിൻ്റെ കേടാ? ആരെടാ ഇവൻ? എന്നൊക്കെ പി ചന്ദ്രകുമാര്‍ സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിനൊപ്പം (Etv Bharat)

ഞാൻ സത്യനോട് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ജയൻ കേട്ടിരുന്നു. ഹോട്ടലിന് അകത്തേക്ക് കയറി പോയ ഞങ്ങളെ ജയൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ജേസി സാറിൻ്റെ റൂമിൽ ചാർട്ടിങ് സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ജയൻ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നു. ജേസി ഞങ്ങൾക്ക് ജയനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. 'ഇത് ജയൻ, നടനാണ്.. ജയൻ ഇത് ചന്ദ്രകുമാർ, സത്യൻ അന്തിക്കാട് എൻ്റെ സംവിധാന സഹായികളാണ്..'



പുറത്ത് തമാശ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ജയനെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയന്നു. പക്ഷേ ജയൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു.. 'ഓ ഇവർ ഭാവിയിൽ പ്രശസ്‌തരാകാൻ പോകുന്ന സംവിധായകർ ആണല്ലേ'.. അന്ന് അവിടെ വച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ജയൻ എന്ന വ്യക്‌തിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം. ജയൻ സിനിമയിൽ സജീവമായതോടെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മദ്രാസിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ ആവശ്യത്തിനായി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയാൽ ജയനും കാറും റെഡി. നല്ല പുട്ടും കടലയും വാങ്ങിത്തരും. മദ്രാസിൽ അക്കാലത്ത് പുട്ടും കടലയും കിട്ടുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത് ജയന് നന്നായി അറിയാം. എൻ്റെ പല സിനിമകളുടെയും ചർച്ചകൾക്ക് ജയൻ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആയതിനുശേഷവും അത്തരം ഒരു സഹകരണത്തിന് കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത തടവറ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏഴു ദിവസം മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽ ജയൻ മരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ദീപം എന്ന ചിത്രം ജയൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയായിരുന്നു. ജയന്‍ (Etv Bharat) ' തടവറ'യിലെ ആ സാഹസികരംഗം

സിനിമകളിലെ സംഘട്ടന രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ജയന് ഭ്രാന്തായിരുന്നു. അപകടമാണ് ചെയ്യേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. തടവറ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന സമയം. ഒരു കൗ ബോയ് സെറ്റപ്പിലുള്ള കഥപറയുന്ന സിനിമയാണത്. 100 കുതിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു വെള്ള കുതിര ഓടിച്ചു വരുന്ന ജയൻ്റെ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം കൂട്ടുന്നു. വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ടുകൾ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നൂറു കുതിരകൾക്കിടയിലൂടെ ജയൻ കുതിര ഓടിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ഷോട്ട് എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുതിരകളോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം അത്തരം ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ. ക്യാമറാമാൻ പിന്മാറി. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുതിര ദേഹത്ത് തട്ടിയാൽ കഥ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കുതിരകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അന്നില്ല. തടവറയില്‍ ജയന്‍ (Etv Bharat) കുതിരകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുൻകാലുകൾക്കും പിൻകാലുകൾക്കും ഇടയിലായി ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടി തൊട്ടിൽ മാതൃക ഞങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറ തോളിൽ വച്ച് അത്തരം ഒരു രംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുഴുവൻ ടെക്‌നീഷ്യൻസും ഭയന്ന് പിന്മാറി. കുതിര ഓടുമ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് എങ്ങാനും അഴിഞ്ഞുവീണാൽ മരണം ഉറപ്പ്. പക്ഷേ ജയൻ ആണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹസം ഭയമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.' ചന്ദ്രൻ സാർ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട്.'. ജയൻ്റെ വാക്കുകൾ ഊർജമായി. കുതിരയുടെ വയറ്റിനടിയിൽ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് 100 കുതിരകൾക്കിടയിലൂടെ ജയൻ ഒരു വെള്ള കുതിര ഓടിക്കുന്ന സൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട് ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചു. ജയന്‍ (Etv Bharat) ക്യാമറ എൻ്റെ തോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മറ്റു കുതിരകൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ജയൻ ഷോട്ടിനിടയിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഫ്രെയിമിൽ കൃത്രിമത്വം തോന്നിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. കുതിര ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജയൻ ഒരു സാഹസത്തിനു മുതിർന്നു, രണ്ട് കൈയും വിട്ട് കുതിര ഓടിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഷോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കട്ട് പറയാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. പക്ഷേ ജയന് എങ്ങനെയോ കാര്യം പിടികിട്ടി. അദ്ദേഹം താൻ ഓടിക്കുന്ന കുതിര വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു അഭ്യാസിയെ പോലെ ചാടിയിറങ്ങി. അതിവേഗത്തിൽ ഓടിവരുന്ന എൻ്റെ കുതിരയ്ക്ക് നേരെ അദ്ദേഹം ഓടിയടുത്തു. കുതിരയെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പിടിച്ചുനിർത്തിയെന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം ആ കുതിരയെ പിടിച്ചുനിർത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ല. ഏഴു ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് തടവറ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽനിന്ന് ജയൻ കോളിളക്കത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്‌സ് ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജയൻ്റെ മരണശേഷം ഡ്യൂപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ തടവറ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ശരപഞ്ജരത്തില്‍ ജയന്‍ (Etv Bharat) തടവറയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് കർണ്ണൻ എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജയനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഇറങ്ങാനിരുന്ന സിനിമയാണ് കർണൻ. ചിത്രം നിർമിക്കാനിരുന്നത് ജയൻ തന്നെയാണ്. പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായാണ് ആ സിനിമ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്‌തത്. തടവറയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉടൻതന്നെ കർണ്ണനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാണ് ജയൻ. ജയന്‍ (Etv Bharat) പട്ടാളക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ജയൻ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ദീപം എന്ന സിനിമയിൽ ജയൻ ഹോഴ്‌സ് പോളോ കളിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. മദ്രാസിലെ മിലിട്ടറി ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് ജയനെ ഹോഴ്‌സ് പോളോ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗെയിം സ്വായത്തമാക്കി. ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചതോടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹോഴ്‌സ് പോളോ കളിക്കാരനെ പോലെ ജയൻ രംഗത്ത് പെരുമാറുന്നു. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും വിട്ടൊക്കെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പോളോ കളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. കുതിരപ്പുറത്ത് കൈവിട്ട് ഹോഴ്‌സ് പോളോ കളിക്കുന്ന ജയനെ കണ്ട് ഷൂട്ടിങ് കണ്ടുനിന്ന പട്ടാളക്കാർപ്പോലും അമ്പരന്നു. ജയന്‍ (Etv Bharat) ജയൻ്റെ മാസ്റ്റർപീസ് സംഭവങ്ങൾ

Last Updated : May 17, 2025 at 3:05 PM IST