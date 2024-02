തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിറ്റലാകുന്ന ലോകത്ത് എല്ലാവരെയും ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരരാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കേരളം തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. 1990 ല്‍ കേരളം സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ പദ്ധതി മാതൃകയില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരരതയിലേക്ക് കേരളത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്(Kerala To Became First Digital Literate State In India).

നവംബര്‍ 1ന് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായി സമിതി രൂപീകരിക്കും.

വിവരശേഖരണം, പരിശീലനം, മൂല്യനിര്‍ണയം, മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ് പോര്‍ട്ടലും വികസിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. എന്‍.സി.സി, എന്‍.എസ്.എസ്, സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധസേന, കുടുംബശ്രീ, യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് വളണ്ടിയര്‍മാരുടെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും.

2024 ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ 7 വരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിവരശേഖരം നടത്തും. ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ ജൂലൈ 31 വരെ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും. കില സിലബസ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു.

ആഗസ്റ്റ് മാസം പരിശീലനം ലഭിച്ച പഠിതാക്കളുടെ മൂല്യനിര്‍ണയം നടക്കും. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, നിയോജക മണ്ഡലം, ജില്ല എന്നീ തലങ്ങളിലെ പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബര്‍ മാസം നടക്കും.

സംസ്ഥാനം സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത നേടിയതായുള്ള പ്രഖ്യാപനം നവംബര്‍ ഒന്നിന്ന് നടത്തും. യോഗത്തില്‍ മന്ത്രിമാരായ എം ബി രാജേഷ്, വി ശിവന്‍കുട്ടി, ആര്‍ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഈ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷര പഞ്ചായത്തായി ഖ്യാതി നേടിയിരുന്നു.