ന്യൂഡല്‍ഹി : നാഷണൽ ടെസ്‌റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ജോയിന്‍റ് എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ (ജെഇഇ) മെയിൻ 2024 ഫലം ചൊവ്വാഴ്‌ച (13-02-2024) പ്രഖ്യാപിച്ചു (JEE Mains Results Announced Here Is How To Check The Results).

ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, JEE മെയിൻസ് 2024 പരിശോധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.