"ആദ്യമൊന്ന് ഞെട്ടി, ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാനായില്ല"; നീറ്റ് പിജിയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ച് ഉദ്യോഗാര്‍ഥി - EXCLUSIVE WITH NEET PG TOPPER

മൂന്ന് മാസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് കൊണ്ട് 2025 നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയിൽ ടോപ്പറായ ഡോ. പുഷൻ മോഹപത്രയുടെ ജീവിത കഥയാണിത്.

Dr Pooshan Mohapatra (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 4:33 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: അമ്മയോടൊപ്പം നീറ്റ് പിജി 2025 പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഡോ. പൂഷൻ മൊഹാപത്ര ഒരു നിമിഷം അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ രണ്ട് പേരും ആദ്യമൊന്നു മടിച്ചു. ഫലം വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു തനിക്ക് തന്നെ ഫസ്‌റ്റ് റാങ്കെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒഡീഷ സ്വദേശി ഡോ. പൂഷൻ മൊഹാപത്ര, പിന്നീട് അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും മുഖത്ത് ആനന്ദത്തിൻ്റെ കണ്ണീരായിരുന്നു. നീറ്റ് പിജിയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയതോടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെന്ന പൂഷൻ്റെ സ്വപ്‌നം പൂവണിഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

മൂന്ന് മാസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് കൊണ്ട് 2025 നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയിൽ ടോപ്പറായ ഡോ. പുഷൻ മോഹപത്രയുടെ ജീവിത കഥയാണിത്. കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെങ്കില്‍ വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന ഒരു നല്ല പാഠമാണ് സമൂഹത്തിന് ഈ ഉദ്യോഗാര്‍ഥി നല്‍കുന്നത്. ഒരു എഞ്ചിനീയര്‍ ആകണമെന്ന ആദ്യ ആഗ്രഹം മാറ്റിവച്ച്, പിന്നീട് എങ്ങനെ ഡോക്‌റായെന്നും പൂഷൻ മൊഹാപത്ര വിവരിക്കുന്നു.

"ഒന്നാം റാങ്ക് നേടാൻ പരിശ്രമിച്ചത് മൂന്നു മാസം", മൊഹാപത്രയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ

"പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി നന്നായി തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു. ആദ്യ 100-ൽ ഇടം നേടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. എൻ്റെ സഹോദരി മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു ഡോക്‌ടറായി ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താത്‌പര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 2019 ൽ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ പാസാകുന്നതും.

കട്ടക്കിലെ എസ്‌സിബി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആൻഡ് ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് ആരംഭിച്ച് നാലര വർഷമായപ്പോഴാണ് നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. കഷ്‌ടിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ തയ്യാറെടുക്കാൻ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഹൗസ്‌മാൻഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ നീറ്റ് പിജിക്ക് പഠിക്കുകയും ഒരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ക്ലാസിൽ ചേരുകയും ചെയ്‌തു. പക്ഷെ സ്വയം പഠനമാണ് കൂടുതലും എന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ തയ്യാറെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത്," എന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.

800 ൽ 707 മാർക്ക് നേടിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പൂഷന് ലഭിച്ചത്. ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനായി ഐഐടിയിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു പൂഷൻ മൊഹാപത്രയുടെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം, എന്നാല്‍ പിന്നീട് ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെന്ന സ്വപ്‌നത്തോടെ എംബിബിഎസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

"മെഡിസിനിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം.ഡൽഹിയിലെ മൈലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളജ് (എംഎഎംസി), സഫ്‌ദർജംഗിലെ വർധമാൻ മഹാവീർ മെഡിക്കൽ കോളജ് (വിഎംഎംസി), ന്യൂഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രി എന്നിവയാണ് ഞാൻ ഓപ്‌ഷനിൽ വയ്ക്കു‌ന്ന കോളജുകൾ. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം എയിംസ്, ജിപ്‌മർ, പിജിഐഎംആർ, നിംഹാൻസ്, എസ്‌സിഐഎംസ്‌ടി എന്നിവയേലുക്കുള്ള ഇൻസ്‌റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇംപോർട്ടൻസ് കബൈൻ എൻട്രൻസ് ടെസ്‌റ്റും എഴിതുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"+2 ക്ലാസ് പരീക്ഷക്ക് ശേഷം ഞാൻ ജെഇഇക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിനോട് എനിക്ക് ഒരു കമ്പം തോന്നിയത്. എൻ്റെ സഹോദരിയും മെഡിക്കൽ കോളജിലായിരുന്നു പഠിച്ചത്. ആളുകളെ സേവിക്കാൻ എനിക്ക് താത്‌പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണച്ച മാതാപിതാക്കളോട് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു.

പിജി സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്‌ടർമാർക്കൊപ്പമാണ് പരിശീലനം. അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പഠനമെന്നും പൂഷൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നല്ല ഡോക്‌ടറാവാൻ ക്ഷമയും നല്ല ആശയവിനിമയവുമാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഡോക്‌ടർ എന്ന നിലയിൽ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക മാത്രമല്ല. അവരുടെ കുടുംബവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും വേണമെന്നാണ് പുഷപയുടെ അഭിപ്രായം. കട്ടക്കിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഡോ. മൊഹാപത്ര സ്‌റ്റുവർട്ട് സ്‌കൂളിൽ നിന്നും ഡിഎവി സ്‌കൂളിൽ നിന്നുമാണ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

