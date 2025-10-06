ETV Bharat / education-and-career

അമേരിക്കൻ സ്വപ്‌നം വീണുടഞ്ഞോ? വിഷമിക്കണ്ട, സ്പോൺസർഷിപ്പില്ലാതെ വിസ ലഭിക്കുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളിതാ...

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പില്ലാതെ തൊഴിൽ വിസ ലഭിക്കുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം.

WORK VISA INDIANS FIND JOBS WITHOUT SPONSORSHIP സ്പോൺസർഷിപ്പില്ലാതെ തൊഴിൽ വിസ H1B Visa
Representational Image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിദേശ തൊഴിൽ വിസയെ കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള ചർച്ചകള്‍ വീണ്ടും ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം മുതലാണ് പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, മെറ്റ, ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്.

വ്യവസായ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്‌നിക് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പലര്‍ക്കും അമേരിക്കയെന്ന സ്വപ്‌നം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഇനി വിഷമിക്കണ്ട. സ്പോൺസർഷിപ്പില്ലാതെ തന്നെ വിസ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ?

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ജോലി കണ്ടെത്താനും താമസിക്കാനും സാധിക്കും. അതും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ. കാനഡയും ഓസ്‌ട്രേലിയും മാത്രമല്ല, ഇനിയുമുണ്ട് വർക്ക് വിസ എളുപ്പത്തിൽ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും കറക്‌റ്റ് ഓപ്‌ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ പത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ. പല തരത്തിലുള്ള വിസകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

രാജ്യംവിസ തരംസവിശേഷതകൾ
ജർമനി
  • ജോബ് സീക്കർ വിസ
  • അവസര (ഓപ്പർച്യുണിറ്റി) കാർഡ്

ബിരുദ ധാരികൾക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കാനും 18 മാസം വരെ താമസിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ബിരുദ ധാരികളല്ലാത്തവർക്കാണ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റി കാർഡ് സംവിധാനം. ജോലി ലഭിച്ചാൽ, അവർക്ക് ഇയു (EU) ബ്ലൂ കാർഡിലേക്കോ വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്കോ മാറാം. അപേക്ഷിക്കാൻ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ല.

പോർച്ചുഗൽ ജോബ് സീക്കർ വിസ

തൊഴിൽ തേടുന്നതിനായി 120 ദിവസത്തെ വിസ നൽകുന്നു. നിയമനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ സ്‌റ്റാറ്റസ് വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.

സ്വീഡൻ
  • ജോബ് സീക്കർ വിസ
  • സ്‌റ്റാർട്ടപ്പ് വിസ

ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനോ മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ താമസം അനുവദിക്കുന്നു.

കാനഡ ബിരുദാനന്തര വർക്ക് പെർമിറ്റ്വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോസ്‌റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് (PGWP) കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതൊരു ഓപ്പൺ പെർമിറ്റാണ്. അതായത് അപേക്ഷകർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഏത് തൊഴിലുടമയ്ക്കും കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഓസ്ട്രേലിയതാത്‌ക്കാലിക ഗ്രാജുവേറ്റ് വിസ (സബ്ക്ലാസ് 485)

വിദേശ ബിരുദ ധാരികൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ സമയവും ജോലി ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

ന്യൂസിലാൻഡ്പോസ്‌റ്റ്-സ്‌റ്റഡി വർക്ക് വിസവിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന വിസയാണിത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നു.
അയർലൻഡ്മൂന്നാം ലെവൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം (സ്റ്റാമ്പ് 1G വിസ )

പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് 12 മാസം (ലെവൽ 8 ബിരുദധാരികൾ) അല്ലെങ്കിൽ 24 മാസം വരെ (ലെവൽ 9+ ബിരുദധാരികൾ) ഓപ്പൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.

എസ്‌റ്റോണിയഡിജിറ്റൽ നോമാഡ് വിസ

ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണിത്. വിദേശത്ത് വരുമാനം നേടുന്ന വിദൂര തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാദേശിക തൊഴിലുടമ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ല.

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഫ്രീലാൻസ് പെർമിറ്റ്/ഗ്രീൻ വിസ (2021 മുതൽ)

ഫ്രീലാൻസർമാർക്കും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് സ്വയം സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാനും അവസരം നൽകുന്നു.

നെതർലാൻഡ്‌ ഓറിയൻ്റെഷൻ വർഷം (സോക്‌ജാർ) വിസ

ഡച്ച് സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നോ മികച്ച ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ അടുത്തിടെ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഓപ്പൺ വർക്ക് വിസ.

Also Read: തൊഴിലിനായി ഇനി അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ട, ഇൻ്റേണ്‍ഷിപ്പുകളും എളുപ്പത്തിൽ; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ഐഐടി മദ്രാസ്.

For All Latest Updates

TAGGED:

WORK VISA INDIANSFIND JOBS WITHOUT SPONSORSHIPസ്പോൺസർഷിപ്പില്ലാതെ തൊഴിൽ വിസH1B VISAWORK VISA WITHOUT SPONSORSHIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.