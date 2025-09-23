ETV Bharat / education-and-career

രാഷ്‌ട്ര നിർമിതിയിൽ പങ്കുചേരാൻ ഒരുകോടി വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അവസരം; വിക്ഷിത് ഭാരത് ബിൽഡത്തോൺ 2025 ന് തുടക്കമായി

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർഥി നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമാകാനാണ് വിക്ഷിത് ഭാരത് ബിൽഡത്തൺ 2025 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

VIKSIT BHARAT INDIAS INNOVATION PUSH FOR 2047 ATAL INNOVATION MISSION വിക്ഷിത് ഭാരത് 2025
Dignitaries in Viksit Bharat Buildathon 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വിക്ഷിത് ഭാരത് ബിൽഡത്തോൺ 2025 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ജിംഗിളും ലോഗോയും പ്രാകാശനം ചെയ്‌തു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കും ഇതെന്നും പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു കോടി വിദ്യാർഥികളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമാകാനാണ് വിക്ഷിത് ഭാരത് ബിൽഡത്തോൺ 2025 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2047 ഓടെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ മാറും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് (DoSEL) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം, അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ (AIM), നീതി ആയോഗ്, AICTE എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒക്ടോബർ 13ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നായി 6 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ ഏകദേശം ഒരു കോടി വിദ്യാർഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുക. വിദ്യാർഥികള്‍ വികസിത ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. സർഗാത്മകതയും പ്രശ്‌നപരിഹാരവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത്, സ്വദേശി, വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ, സമൃദ്ധ് ഭാരത് എന്നിങ്ങനെ നാല് തീമുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും മത്സരം. വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, നൂതനാശയക്കാർ തുടങ്ങിയവരെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമക്കുന്നുണ്ടെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.

രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒക്ടോബർ 6 വരെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ (vbb.mic.gov.in) രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ ആറാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി. ഒക്ടോബർ 13 ന് ലൈവ് സിൻക്രൊണൈസ്‌ഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഇവൻ്റ് നടക്കും. 6 മുതൽ 12 വരെ ഗ്രേഡുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ 5–7 പേരടങ്ങുന്ന ടീമുകളായി പ്രവർത്തിക്കും. സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം ടീമുകളെ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാം. മികച്ച 10,000 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ദേശീയതല അംഗീകാരവും സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. ബിൽഡത്തോണിലൂടെ, വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, അവ യഥാർത്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും.

വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ: നൂതനാശയങ്ങളിലൂടെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിലൂടെയും കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ, പുതിയ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത്: കൃഷി, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഉത്‌പാദനം, സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയത്വം ശാക്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നൊവേഷൻസ്.

സ്വദേശി: ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങളും തദ്ദേശീയ ആശയങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, പുരാതന ജ്ഞാനത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാം.

സമൃദ്ധ് ഭാരത്: പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ അഭിവൃദ്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാം.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലകളിലും സമാന്തര പരിപാടികളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാർ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ എന്നിവർ ഈ ശ്രമത്തിൽ പങ്കുചേരും. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസികളും മിഷനുകളും വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം സുഗമമാക്കും, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആഗോള പരിപാടിയാക്കി മാറ്റും.

സമയക്രമം

  • സ്‌കൂൾ തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 23 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 12 ഒക്ടോബർ വരെ
  • നാഷണൽ ലൈവ് ബിൽഡത്തോൺ ഒക്ടോബർ 13ന്
  • എൻട്രികളുടെ സമർപ്പണം ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ 31 വരെ
  • വിദഗ്ദ്ധ വിലയിരുത്തൽ നവംബറിൽ
  • വിജയി പ്രഖ്യാപനവും കോർപ്പറേറ്റ് അഡോപ്ഷനും ഡിസംബറിൽ

Also Read: എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്: അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളില്‍ ജോലി ചെയ്യാം; എച്ച്1ബിവിസ ഫീസ് വര്‍ദ്ധനയോട് പ്രതികരിച്ച് ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്‌ടര്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

VIKSIT BHARATINDIAS INNOVATION PUSH FOR 2047ATAL INNOVATION MISSIONവിക്ഷിത് ഭാരത് 2025VIKSIT BHARAT BUILDATHON 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.