ETV Bharat / education-and-career

യുജി, പിജി മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചേക്കാം, ആദ്യം വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കും: ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ - UG PG MEDICAL SEATS

നീറ്റ്-യുജി കൗൺസിലിംഗ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പിജി കൗൺസിലിങ് നടക്കും.

MEDICAL SEATS ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ NMC DR BN GANGADHAR
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 20, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: 2025 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ 8000 ആയി വർധിക്കുമെന്ന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ മേധാവി ഡോ.അഭിജിത് സേത്ത്. നീറ്റ്-യുജി കൗൺസിലിങ് ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആദ്യ റൗണ്ട് പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഓഗസ്‌റ്റ് 25-നകം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

"കഴിഞ്ഞ മാസം സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും എൻഎംസി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളും മറ്റും പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 8000 ആയോ അതിലധികമയോ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന്" ഡോ.അഭിജിത് സേത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീറ്റ്-യുജി കൗൺസിലിങ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പിജി കൗൺസിലിംഗ് നടക്കും. പിജി കൗൺസിലിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പുതിയ സീറ്റുകളും ചേർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെഡിക്കൽ കോളജുകളും സീറ്റുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനും മറ്റും പുതിയ മെഡിക്കൽ അസസ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ബോർഡിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഡിക്കൽ യുജി സീറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോളജുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും യുജി, പിജി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയെന്നും കൂടുതൽ വിലയിരുത്തുകൾ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിബിഐ അന്വേഷണം

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ (എൻഎംസി), സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ എന്നിവയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴിമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായും മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും സിബിഐ (സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഈ വർഷം മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയില്ലായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ.

സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എൻഎംസി നിർത്തിവക്കുകയും ചെയ്‌തു. നിലവിൽ എട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഒരു ദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എൻ‌എം‌സി പരിശോധനാ സംഘത്തിലെ അഞ്ച് ഡോക്‌ടർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 34 പേരെയാണ് ഏജൻസി എഫ്‌ഐ‌ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

പേര്ആകെ സീറ്റ്ഗവൺമെൻ്റ്പ്രൈവറ്റ്
യുജി സീറ്റ്1,18,09859,78258,316
പിജി സീറ്റ്53,96030,02923,931

സമയം എടുക്കും,എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും: ഡോ. അഭിജിത് സേത്ത്

അവസാന വർഷ എം‌ബി‌ബി‌എസ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള നാഷണൽ എക്‌സിറ്റ് ടെസ്‌റ്റ് (നെക്‌സ്‌റ്റ്) എപ്പോൾ നടത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷമേ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് ഡോ. അഭിജിത് സേത്ത് വ്യക്തമാക്കി. നടപ്പാക്കാൻ സമയം എടുക്കുമെന്നും പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി വിദ്യാർഥികൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാനതല സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രീകൃത ദേശീയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സുഗമമായി മാറാം, പുതിയ പരീക്ഷ മാറ്റങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് ഡോ. അഭിജിത്ത് സേത്ത് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകീകൃത രീതിയിൽ നെക്‌സ്‌റ്റ് പരീക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലാ പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്നും അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകണമെന്നും ഡോ. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു. 2014 മുതൽ രാജ്യത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോളജുകളുടെ എണ്ണവും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ഒരുപോലെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വെർച്വൽ ലേണിങ്, നൈപുണ്യ പരിശീലനം, ഇ-ലേണിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഫാക്കൽറ്റി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിലയിരുത്താൻ എൻഎംസി അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വകാര്യ, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: പോസ്‌റ്റ്–ബേസിക് സ്‌പെഷൽറ്റി നഴ്‌സിങ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, വിശദമായി അറിയാം...

ന്യൂഡൽഹി: 2025 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ 8000 ആയി വർധിക്കുമെന്ന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ മേധാവി ഡോ.അഭിജിത് സേത്ത്. നീറ്റ്-യുജി കൗൺസിലിങ് ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആദ്യ റൗണ്ട് പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഓഗസ്‌റ്റ് 25-നകം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

"കഴിഞ്ഞ മാസം സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും എൻഎംസി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളും മറ്റും പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 8000 ആയോ അതിലധികമയോ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന്" ഡോ.അഭിജിത് സേത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീറ്റ്-യുജി കൗൺസിലിങ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പിജി കൗൺസിലിംഗ് നടക്കും. പിജി കൗൺസിലിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പുതിയ സീറ്റുകളും ചേർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെഡിക്കൽ കോളജുകളും സീറ്റുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനും മറ്റും പുതിയ മെഡിക്കൽ അസസ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ബോർഡിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഡിക്കൽ യുജി സീറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോളജുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും യുജി, പിജി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയെന്നും കൂടുതൽ വിലയിരുത്തുകൾ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിബിഐ അന്വേഷണം

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ (എൻഎംസി), സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ എന്നിവയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴിമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായും മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും സിബിഐ (സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഈ വർഷം മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയില്ലായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ.

സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എൻഎംസി നിർത്തിവക്കുകയും ചെയ്‌തു. നിലവിൽ എട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഒരു ദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എൻ‌എം‌സി പരിശോധനാ സംഘത്തിലെ അഞ്ച് ഡോക്‌ടർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 34 പേരെയാണ് ഏജൻസി എഫ്‌ഐ‌ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

പേര്ആകെ സീറ്റ്ഗവൺമെൻ്റ്പ്രൈവറ്റ്
യുജി സീറ്റ്1,18,09859,78258,316
പിജി സീറ്റ്53,96030,02923,931

സമയം എടുക്കും,എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും: ഡോ. അഭിജിത് സേത്ത്

അവസാന വർഷ എം‌ബി‌ബി‌എസ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള നാഷണൽ എക്‌സിറ്റ് ടെസ്‌റ്റ് (നെക്‌സ്‌റ്റ്) എപ്പോൾ നടത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷമേ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് ഡോ. അഭിജിത് സേത്ത് വ്യക്തമാക്കി. നടപ്പാക്കാൻ സമയം എടുക്കുമെന്നും പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി വിദ്യാർഥികൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാനതല സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രീകൃത ദേശീയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സുഗമമായി മാറാം, പുതിയ പരീക്ഷ മാറ്റങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് ഡോ. അഭിജിത്ത് സേത്ത് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകീകൃത രീതിയിൽ നെക്‌സ്‌റ്റ് പരീക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലാ പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്നും അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകണമെന്നും ഡോ. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു. 2014 മുതൽ രാജ്യത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോളജുകളുടെ എണ്ണവും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ഒരുപോലെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വെർച്വൽ ലേണിങ്, നൈപുണ്യ പരിശീലനം, ഇ-ലേണിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഫാക്കൽറ്റി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിലയിരുത്താൻ എൻഎംസി അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വകാര്യ, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: പോസ്‌റ്റ്–ബേസിക് സ്‌പെഷൽറ്റി നഴ്‌സിങ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, വിശദമായി അറിയാം...

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL SEATSദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻNMCDR BN GANGADHARUG PG MEDICAL SEATS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.