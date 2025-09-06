ETV Bharat / education-and-career

വച്ചും വിളമ്പിയും പാഠം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തും ടീച്ചറമ്മ; ഇല്ലായ്‌മകളുടെ നടുവിലും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച് മാലതി കുമാരി

ഇല്ലായ്‌മയുടെ ദുരിതം പേറി റാഞ്ചിയിലെ യുപിജി പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍. വിദ്യാര്‍ഥികളെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് അധ്യാപിക മാലതി കുമാരി. ഉച്ചഭക്ഷണം നല്‍കുന്നത് സ്വന്തം ചെലവില്‍. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം വേണമെന്നാവശ്യം.

Malti kumari (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read

റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡ് റാഞ്ചിയിലെ വിദൂര ഗ്രാമമായ ചന്ദ്ര ടോളിയിലെ യുപിജി പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ കാണുന്ന ഏതൊരാളും മാലതി കുമാരിയെ ഓർക്കും. ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം അവർ സ്‌കൂളിൻ്റെ പ്രധാനാധ്യാപികയാണ്. എന്നാൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 35 വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവർ പാചകക്കാരിയും പരിചാരകയും അധ്യാപികയുമാണ്.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക, പഠിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് അവരുടെ ദിനചര്യകൾ. "കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാലതി കുമാരി പറയുന്നു. മാസത്തിലൊരിക്കൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് അരിയും പയറും വാങ്ങുന്നത്. മുട്ടയ്ക്കും പച്ചക്കറിക്കും പണം അനുവദിക്കുന്നില്ല. പോഷകാഹാരം നൽകുമെന്ന സർക്കാർ അവകാശവാദം കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നൂവെന്നും മാലതി കുമാരി പറയുന്നു.

Malti kumari (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വന്തം ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് എണ്ണ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ വാങ്ങേണ്ടിവന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ വീട് നോക്കും ? മാലതി കുമാരി ചോദിച്ചു. വളരെക്കാലം മുമ്പ് മാലതിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. അധ്യാപനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ കുടുംബം പോറ്റുന്നത്. "ഇത്രയും തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് വീടോ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാലതി പറഞ്ഞു.

അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ വിധവാ പെൻഷൻ പോലും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. “എൻ്റെ വീട് നടത്തണോ അതോ സ്‌കൂൾ നടത്തണോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോള്‍. എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണോ അതോ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണോ? മാലതി ചോദിച്ചു.

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു പാചകക്കാരനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു താത്‌ക്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമാണ്. “യഥാർഥ ഉത്തരവാദിത്തം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനാണ്, ഈ വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും” മാലതി പറഞ്ഞു. അധ്യാപകർ പാചകം ചെയ്യാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ ക്ലാസുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി വിദ്യാർഥികൾ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അധ്യാപകർ പാചകം ചെയ്യുന്നതിലും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും തിരക്കിലായതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസുണ്ടാകാറില്ല കുട്ടികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

2006ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സ്‌കൂളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ല. കുട്ടികൾക്കായി ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അടുത്തിടെയുണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അത് തകർന്നു. എന്നാൽ അത് നന്നാക്കുകയോ പരിസരത്തെ ഹാൻഡ് പമ്പിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം വിതരണം നടത്തുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമോയെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മാലതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഞാൻ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു.

എനിക്ക് സമയബന്ധിതമായ ശമ്പളമോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയോ ലഭിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പോഷകാഹാരത്തിലും ഭരണകൂടം ഗൗരവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം അധ്യാപകർക്ക് സമയബന്ധിതമായ ശമ്പളവും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ബജറ്റും ഉറപ്പാക്കണം.പാചകം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അരി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മഞ്ഞൾ എന്നിവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മാലതി മറുപടി പറഞ്ഞത്.

UPG Primary school (ETV Bharat)

പയർ വർഗങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. എങ്ങനെയോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അരിയും വേവിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. രുചിയോ പോഷകമോ ഇല്ല," ഇത്രയധികം തടസങ്ങൾക്കിടയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വിഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ വിനയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും തെറ്റുപറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി.

സിഎം ഉത്കൃഷ്‌ട വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്തും ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളും അധ്യാപകരും എങ്ങനെയാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മാലതി കുമാരിയും സ്‌കൂളും. മാലതിയെപ്പോലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പിന്തുടരുന്ന നൂറുകണക്കിന് അധ്യാപകർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്‌തു കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

