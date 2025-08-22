ETV Bharat / education-and-career

സാമ്പത്തികമായി താഴെയുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്ല വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങി നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നാണ് പലരും പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന ആശങ്ക.

Representative Image (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 7:28 AM IST

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ മന്ത്രി അപ്പൂപ്പൻ താരമാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മെനു പുതുക്കിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും ബിരിയാണിയും നൽകിയും മന്ത്രി അപ്പൂപ്പൻ കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടേയും മനം കവരുകയാണ്. മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഇത്തരം നിലപാടുകളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ കൈയ്യടികളും നേടാറുണ്ട്.

എന്നാലിപ്പോള്‍ ഓണം, ക്രിസ്‌മസ്, റംസാൻ തുടങ്ങിയ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ടെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സമ്രിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണുള്ളത്. നേരത്തെ സ്‌കൂളുകളിലെ വിനോദ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും പണമില്ലാത്തതിനാൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തരുതെന്നുമുള്ള ഉത്തരവുകള്‍ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഫീസ് അടയ്‌ക്കാൻ വൈകിയാൽ കുട്ടികളെ എണീറ്റ് നിർത്തി അപമാനിക്കരുത് എന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വലിയ കൈയ്യടിയും നേടിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് യൂണിഫോം സംബന്ധിച്ച പ്രതികരണം വന്നിട്ടുള്ളത്.

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്.

പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ,

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂണിഫോം നിർബന്ധമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഓണം, ക്രിസ്‌മസ്, റംസാൻ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സ്‌കൂളുകളിൽ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ യൂണിഫോമിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

അതുകൊണ്ട്, ഇനി മുതൽ ഈ മൂന്ന് പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ സ്‌കൂളിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം നിർബന്ധമില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർ പുറത്തിറക്കി. ഇത് വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും വർണ്ണാഭമായ ഓർമ്മകളും നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ...

ഇതാണ് മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ്. ഇതിന് താഴെയാണ് പലരും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണവും ആശങ്കയും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലർ ഈ തീരുമാനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർ ഇതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി താഴെയുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്ല വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങി നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നാണ് പലരും പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന ആശങ്ക. എന്നാൽ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് മന്ത്രിക്കും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും നന്ദി പറയുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്‌കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ "ഡ്രസ് കോഡ്" ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു മത്സര രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്.

ഓരോ ആഘോഷത്തിനും ഓരോ പുതിയ കളർ കോഡും ആഢംബര വർണ പകിട്ടും എന്ന രീതികൾ കുട്ടികൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച്, അതിനായി വീട്ടിൽ വാശി പിടിച്ചു സാധിച്ചെടുക്കുന്നു. ചുരുക്കം ചില കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം അത് ആ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഡ്രസ് കോഡിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിമിർക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കം ചിലർ അന്നേ ദിവസം സ്‌കൂൾ പരിസരത്തൂടെ പോലും പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്നു കൂടെ മനസിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും - വാസുദേവൻ തെക്കേപാട്ട് എന്നയാള്‍ പറയുന്നു.

''യൂണിഫോം തന്നെയാണ് നല്ലത്. പക്വത വന്നിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ഈ തീരുമാനം ശെരിയാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. കാശുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ആഢംബരം കാണിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് മനസിലായി കൊള്ളണമെന്നില്ല'' - എന്നാണ് അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ കമൻ്റ്. ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് സമാനമായ ആശങ്ക കമൻ്റുകളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

