ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളില് 2024–25 അധ്യാന വര്ഷത്തില് അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകള്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ യൂണിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എജുക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ പുറത്തുവിട്ടത്.
"വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, അധ്യാപക ലഭ്യതയിലെ പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് അധ്യാപക എണ്ണത്തിലെ വർധനവ്. 2022-23 മുതൽ റിപ്പോർട്ടിങ് വർഷം മുതൽ ഈ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്". റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
2022-23 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2024-25 അധ്യായന വർഷത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 6.7 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന, പ്രിപ്പറേറ്ററി, മിഡിൽ, സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതം (PTR) ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 10, 13, 17, 21 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 1:30 അനുപാതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ട അനുപാതങ്ങളാണ്.
യുഡിഐഎസ് എന്നാല് എന്ത്?
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ ഡാറ്റ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ അഗ്രഗേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് യൂണിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എജുക്കേഷൻ (UDISE) പ്ലസ്.
പിടിആറിൻ്റെ ഗുണങ്ങള്
മെച്ചപ്പെട്ട പിടിആർ കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയും അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലും സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇതുവഴി കുട്ടികള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാനുഭവങ്ങൾക്കും മികച്ച അക്കാദമിക് ഫലങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, (2022-23, 2023-24 എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച്) 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി, മിഡിൽ, സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലുടനീളം കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്കിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഘട്ടത്തിൽ നിരക്ക് 3.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. മധ്യ ഘട്ടത്തിൽ 5.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 3.5 ശതമാനമായും, സെക്കൻഡറി ഘട്ടത്തിൽ 10.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8.2 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു.
"വിദ്യാർഥി അനുപാതത്തിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവ് വിദ്യാർഥികളെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കില് നിന്ന് തടയുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ കുട്ടികള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യഭ്യാസം നല്കുന്ന സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥിരമായ കുറവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നാണ്. ഇത് സ്കൂളുകളില് നിന്ന് കുട്ടികള് കൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാനിടയാക്കുന്നു". റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കില് ഉണ്ടായ കുറവ്
2024-25 അധ്യാന വര്ഷം മറ്റ് വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ തലങ്ങളിലും- അടിസ്ഥാന, പ്രിപ്പറേറ്ററി, മിഡിൽ, സെക്കൻഡറി മേഖലകളില് വിദ്യാർഥികള് കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ പിടിച്ചുനിര്ത്തുന്നതിന് കാരണമായി. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തൽ നിരക്കുകളും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. ഫൗണ്ടേഷണൽ തലത്തിൽ 98.0 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 98.9 ശതമാനമായും, പ്രിപ്പറേറ്ററി തലത്തിൽ 85.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 92.4 ശതമാനമായും, മിഡിൽ തലത്തിൽ 78.0 ൽ നിന്ന് 82.8 ശതമാനമായും, സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ 45.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 47.2 ശതമാനമായും വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു.
സെക്കൻഡറി തലത്തിലുണ്ടായ പുരോഗതിക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഈ വികാസം പ്രവേശനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും തുടർച്ചയായ പ്രവേശനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൊത്തത്തിൽ, വർധിച്ചുവരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളുടെ നിരക്കുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ പുരോഗതിയുടെ ശക്തമായ സൂചകമാണ്. കൂടാതെ സര്ക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകളുടെ സ്വാധീനത്തെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുഡിഐഎസ്ഇ പ്ലസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂള് സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ സീറോ എൻറോൾമെൻ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സിംഗിൾ ടീച്ചർ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
സീറോ എൻറോൾമെൻ്റ്
സർക്കാരിൻ്റെ ബോധപൂർവവും അർഥവത്തായതുമായ ഇടപെടലുകൾ കാരണം, സീറോ എൻറോൾമെൻ്റ് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും സിംഗിൾ ടീച്ചർ സ്കൂളുകളിലും സ്ഥിരമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഡിഐഎസ്ഇ പ്ലസ് വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂളുകളിൽ ഉചിതമായ രീതിയിലുള്ള അധ്യാപക അനുപാതം അധ്യാപകരുടെ വിഹിതം തന്ത്രപരമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും പിടിആർ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിലും നിർണായകമാണ്.
മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ റിപ്പോർട്ട് വർഷത്തിൽ സിംഗിൾ ടീച്ചർ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം 6 ശതമാനം കുറവുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ, പൂജ്യം എൻറോൾമെൻ്റ് ഉള്ള സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം 38 ശതമാനം കുറവുണ്ടായിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി.
