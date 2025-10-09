ETV Bharat / education-and-career
രാജ്യത്തെ മികച്ച ഫ്ലൈയിങ് അക്കാദമികളിലൊന്നായി തിരുവനന്തപുരം ആർജിഎഎടി; ഇത് നേട്ടത്തിൻ്റെ 'ടേക്ക് ഓഫ്'
ഡിജിസിഎ പുറത്തു വിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ കാറ്റഗറി ബി യിലാണ് സ്ഥാപനം ഇടം നേടിയത്. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേർ ഉള്പ്പെടെ 25 പേർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ പൈലറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രമായ രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി. രാജ്യത്തെ മികച്ച ഫ്ലൈയിങ് അക്കാദമികളിലൊന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഡിജിസിഎ പുറത്തു വിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ കാറ്റഗറി ബി യിലാണ് സ്ഥാപനം ഇടം നേടിയത്. പരിശീലന നിലവാരം, സുരക്ഷ, ഫ്ലൈയിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം എന്നീ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റാങ്ക് നിർണയം.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലായി 25 പേർക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കൊമേഷ്യല് പൈലറ്റ് ലൈസന്സ് ലഭിച്ചത്. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേർക്ക് കൊമേഷ്യല് പൈലറ്റ് ലൈസന്സ് ലഭിച്ചെന്നതും അക്കാദമിയുടെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വ്യോമാതിർത്തിയും കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയതിന് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു.
നാഗ്പൂർ ഫ്ലൈയിംഗ് ക്ലബ്, പട്യാല ഏവിയേഷൻ ക്ലബ്, നാഷണൽ ഫ്ലൈയിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (NFTI) , ബനസ്തലി വിദ്യാപീഠ് ഗ്ലൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലൈയിംഗ് ക്ലബ് എന്നിവയും ബി വിഭാഗത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് റേറ്റിങ്ങോടെയുള്ള കൊമേഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് (സിപിഎൽ) ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ലൈയിങ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചത്.
വിമാനത്തിൻ്റെ പറക്കൽ ശേഷി വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കോക്പിറ്റിലേയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറുകൾ. ഇൻസ്ട്രമെൻറ് ഫ്ലൈറ്റ് റൂൾസ് (ഐഎഫ്ആർ), സിംഗിൾ, മൾട്ടി എൻജിൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പറത്താനാവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജിയിലുള്ളത്. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് യാത്രാ, ചരക്കു വിമാനങ്ങളിൽ പൈലറ്റാവാനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നു. മൂന്നു വർഷം വരെയാണ് കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി.
രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി
തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫ്ലൈയിങ് പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി. കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻ്റും തിരുവിതാംകൂർ കരസേനയിലെ ലെഫ്റ്റനെൻ്റ് കേണലുമായിരുന്ന ജി വി രാജയാണ് 1959 ൽ 'കേരള ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ്' എന്ന പേരിൽ പറക്കൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 1980 ൽ കേരള ഏവിയേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ (കെഎടിസി) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.
സ്വകാര്യ പറക്കൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമായിരുന്ന കേരള ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിനെ 1981 ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന് 2006 ൽ, ഡിജിസിഎയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ 2006 ൽ ഫ്ലൈയിംഗ് പരിശീലന സംഘടനയായി (എഫ്ടിഒ) പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. ഡിജിസിഎയുടെ 2022 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏക പൈലറ്റ് പരിശീലന സ്ഥാപനവും ഇന്ത്യയിലെ 34 ഫ്ലൈയിംഗ് പരിശീലന സംഘടനകളിൽ ഒന്നുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരട്ട എഞ്ചിൻ വിമാനങ്ങളും പരിശീലനത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് . കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു ഓഫ്-കാമ്പസ് സെൻ്ററുമുണ്ട്. ഡിജിസിഎ അംഗീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ഏക പൈലറ്റ് പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി.
ആശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
രാജ്യത്തെ മികച്ച ഫ്ലൈയിങ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമികളിലൊന്ന് എന്ന അംഗീകാരം നേടിയ കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനം രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോര് ഏവിയേഷയന് ടെക്നോളജിയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങള്ക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളാണ് അക്കാദമി കൈവരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മികച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങളോടെ മുന്നേറാന് അക്കാദമിക്ക് സാധിക്കട്ടെയെന്നും അവ കേരളത്തിലെ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ഊര്ജ്ജം പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
