കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? 8000ത്തിലധികം അവസരങ്ങളുമായി റെയിൽവേ

8850 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി, പ്ലസ്‌ ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് റെയിൽവേയിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എന്നാൽ ഇതിലും മികച്ച അവസരം ഇനി കിട്ടാനില്ല. 8000ത്തിലധികം ജോലി അവസരങ്ങളുമായി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 8850 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി, പ്ലസ്‌ ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് റെയിൽവേയിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗ്രാജുവേറ്റ്, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ തസ്‌തികകള്‍ പ്രത്യേകം വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ഏത് തസ്‌തികയ്‌ക്കാണോ യോഗ്യത അതിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് 5800 ഒഴിവുകളും പ്ലസ്‌ ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 3050 തസ്‌തികകളിലുമാണ് ഒഴിവുകള്‍. ഒക്‌ടോബർ 21 മുതൽ ജോലിക്കായി അപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.

ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകള്‍

  • ഗുഡ്‌സ് ഗാർഡ്
  • ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കം ടൈപിസ്റ്റ്
  • സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ
  • സീനിയർ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപിസ്റ്റ്
  • ചീഫ് കൊമേഴ്‌ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ
  • ട്രാഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്

പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകള്‍

  • കൊമേഴ്‌ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലാർക്ക്
  • അക്കൗണ്ട് ക്ലാർക്ക് കം ടൈപിസ്റ്റ്
  • ജൂനിയർ കം ടൈപിസ്റ്റ്
  • റെയിൽവേ ക്ലാർക്ക്

ആർആർബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഉദ്യോഗാർഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing സന്ദർശിക്കുക.

അപ്രൻ്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ അവസരം: ബിക്കാനീർ, അജ്‌മീർ, ജയ്‌പൂർ, ജോധ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 898 അപ്രൻ്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ (NWR) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഐടിഐ പാസായ (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ nwr.indianrailways.gov.in ൽ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ രണ്ട് വരെയാണ്.

ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് 24 വയസ് കവിയരുത്. എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെയും ഒബിസി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും ഇളവ് ബാധകമാണ്. അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസായിരിക്കണം. കൂടാതെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് (NCVT) / സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് (SCVT) നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്‌ട ട്രേഡിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NCT) നേടിയിരിക്കണം. രണ്ട് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒരേ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രായത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് nwr.indianrailways.gov.in സന്ദർശിക്കുക.

