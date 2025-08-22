ETV Bharat / education-and-career

സ്‌മാർട്ട് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, സ്‌മാർട്ട് യൂണിഫോമും ഉണ്ടിവിടെ: ക്യൂആർ കോഡുള്ള യൂണിഫോമുമായി തമിഴ്‌നാട് - QR CODE ON STUDENTS UNIFORM

വിദ്യാർഥികളുടെ പേര്, ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ക്യൂആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ കാണാൻ സാധിക്കും.

TAMIL NADU TRICHY CORPORATION PRIMARY SCHOOL SCHOOL UNIFORM തമിഴ് നാട്
Students Wearing Uniform With QR Code. (ANI)
Published : August 22, 2025 at 12:32 PM IST

ചെന്നൈ: 'ഏത് ക്ലാസിലാ പഠിക്കുന്നത്'? എന്ന് അറിയാൻ വിദ്യാർഥികളോട് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. ക്യൂആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ മതി. പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂൾ, ക്ലാസ്, ഡിവിഷൻ എന്നിവ എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാം. യൂണിഫോം ഡിജിറ്റലൈസാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു സ്‌കൂൾ. ട്രച്ചി പുഡൂരിലെ കോർപ്പറേഷൻ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലാണ് ക്യൂആർ കോഡ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്‌ത യൂണിഫോം അവതരിപ്പിച്ചത്.

വിദ്യാർഥികളുടെ പേര്, ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ക്യൂആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ക്ലാസുകളിലായി 650 വിദ്യാർഥികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ 130 കുട്ടികൾ ചേർന്നു. കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള സ്‌കൂൾ ആണെങ്കിലും മറ്റ് സർക്കാർ ഫണ്ടുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് മുറിയും മറ്റും നവീകരിക്കാൻ സാധിച്ചൂവെന്ന് സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയായ പുഷ്‌പലത പറഞ്ഞു.

ഇതിനകം സ്‌മാർട്ട് ക്ലാസ്, സ്‌മാർട്ട് ബോർഡ്, വൈ-ഫൈ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ കോച്ചിൻ്റെ ശൈലിയിൽ പെയിൻ്റ് ചെയ്‌ത ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഉള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യ ക്യൂആർ കോഡുള്ള യൂണിഫോം ആണിത്. മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള ടീ-ഷർട്ടാണ് വിദ്യാർഥികൾ ധരിക്കുക. അതിൽ ക്യൂആർ കോഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടാകും.

സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ലാസും ഡിവിഷനും എല്ലാം തരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളെ കാണാതാവുകയോ മറ്റോ സംഭവിച്ചാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധ്യാപിക ലത റോസ്‌ലിൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വരും വർഷങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരും വിലാസവും ചേർക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ആശയം നടപ്പിലാക്കിയത്. എല്ലാ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോമിലും ബാഡ്‌ജുകളിലും ക്യൂആർ കോഡ് ഉൾപ്പെടുത്തും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇവിടെയുമുണ്ട് സാർ !

തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും മാത്രമല്ല, ഇങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിലും ഉണ്ട്‌ യൂണിഫോം പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ മിക്ക സ്‌കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ ജെൻ്റർ-നൂട്രൽ യൂണിഫോമാണ്. പുരോഗമന കാഴ്‌ചപ്പാടിലും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

