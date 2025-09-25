ETV Bharat / education-and-career

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നേടാൻ ഇത് സുവർണാവസരം; 8,875 ഒഴിവുകളിലേക്ക് റെയിൽവേ വിളിക്കുന്നു

ആകെ ഒഴിവുകളിൽ 5,817 എണ്ണം ബിരുദധാരികൾക്കും 3,058 എണ്ണം ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

INDIAN RAILWAY RAILWAY RECRUITMENT NON TECHNICAL POPULAR CATEGORIES VACANCIES AND EXAM DATES
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നോക്കുകയാണോ നിങ്ങള്‍? എങ്കില്‍ ഈ സുവര്‍ണാവസരം പാഴാക്കരുത്. നിലവില്‍ റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് 8,875 ഒഴിവുകളിലേക്ക് മെഗാ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വർഷം നോൺ-ടെക്‌നിക്കൽ പോപുലർ (എൻടിപിസി) വിഭാഗങ്ങളിലെ 8,875 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.

ബിരുദധാരികൾക്കാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. ആകെ ഒഴിവുകളിൽ 5,817 എണ്ണം ബിരുദധാരികൾക്കും 3,058 എണ്ണം ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ തസ്‌തികകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ മാനേജർ തസ്‌തികയിലാണ്. 3,423 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.

ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് (921), സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ (615) എന്നീ തസ്‌തികകളാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് (638), ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ടിക്കറ്റ് സൂപ്പർ വൈസർ (161), മെട്രോ റെയിൽവേയിൽ ട്രാഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് (59) എന്നിവയാണ് മറ്റ് ബിരുദതല തസ്‌തികകൾ.

ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത് കൊമേഴ്‌സ്യൽ-ടിക്കറ്റ് ക്ലാർക്ക് തസ്‌തികകളിലാണ്. 2,424 ഒവിവുകളാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് (394), ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്-കം-ടൈപ്പിസ്റ്റ് (163), ട്രെയിൻസ് ക്ലാർക്ക് (77) എന്നിങ്ങനെയാണ്.

എസ്‌സി, എസ്‌ടി, ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശരിയായി ബാധകമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും എച്ച്ആർഎംഎസ് സംവിധാനം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും റെയിൽവേ ബോർഡ് സോണൽ റെയിൽവേകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

NON TECHNICAL POPULAR CATEGORIES VACANCIES AND EXAM DATES Railway Recruitment Board latest central government job
Railway Recruitment Board Notification (ETV Bharat)
NON TECHNICAL POPULAR CATEGORIES VACANCIES AND EXAM DATES Railway Recruitment Board latest central government job
Railway Recruitment Board Notification (ETV Bharat)

ആർആർബി എൻ‌ടി‌പി‌സി 2025 റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി

  • www.rrbcdg.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  • ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമായ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌ത ലിങ്ക് ടാബിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
  • നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, തസ്‌തിക എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടച്ച് ഫോം സമർപ്പിക്കുക
  • നിങ്ങളുടെ രേഖകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്‌ത് സൂക്ഷിക്കുക.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

  • അപേക്ഷാ ഫീസ് വിഭാഗമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.
  • ജനറൽ, ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 500 രൂപയാണ് ഫീസ്.
  • എസ്‌സി, എസ്‌ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ, വിമുക്തഭടന്മാർ എന്നിവർക്ക് 250.
  • അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേയ്‌മെൻ്റ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം.

ആർആർബി എൻടിപിസി 2025 പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

  • പരീക്ഷ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തും
  • ആകെ ചോദ്യങ്ങൾ: 100
  • പൊതു അവബോധം: 40
  • ഗണിതം: 30
  • ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് & റീസണിംഗ്: 30
  • ദൈർഘ്യം: 90 മിനിറ്റ്
  • നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്: ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.25 മാർക്ക്

അപേക്ഷിക്കാൻ താത്‌പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇത് ആർആർബി വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കും. അപേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം, തസ്‌തിക അനുസരിച്ച് പരമാവധി പ്രായപരിധി വ്യത്യാസപ്പെടും, സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ ലഭ്യമാണ്.

കൂടാതെ, ചില തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ശാരീരിക ക്ഷമത മാനദണ്ഡങ്ങളും ടൈപ്പിംഗ് വൈദഗ്‌ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.

Also Read: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി മോദി സര്‍ക്കാര്‍; റെയില്‍വേയില്‍ 78 ദിവസത്തെ ശമ്പളം ബോണസ്, എംബിബിഎസ്- എംഡി സീറ്റ് കൂട്ടി

For All Latest Updates

TAGGED:

NON TECHNICAL POPULAR CATEGORIESVACANCIES AND EXAM DATESRAILWAY RECRUITMENT BOARDLATEST CENTRAL GOVERNMENT JOBRAILWAY RECRUITMENT 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.