ETV Bharat / education-and-career

രാജ്യത്തെ മികച്ച 10 സർവകലാശാലകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിൽ; എൻഐആർഎഫ് റാങ്കിങ്ങില്‍ അഭിമാന നേട്ടം കൊയ്‌ത് സംസ്ഥാനം - NIRF RANKINGS 2025 KERALA

എൻഐആർഎഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിന് മികച്ച നേട്ടം. അഞ്ചും ആറും റാങ്കുകൾ ഉള്‍പ്പെടെ നേടി സംസ്ഥാനത്തെ 18 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആദ്യ നൂറിൽ ഇടംപിടിച്ചു. അംഗീകാരം ലഭിച്ച മികച്ച കോളജുകള്‍ അറിയാം.

NIRF NIRF RANKINGS 2025 NATIONAL INSTITUTIONS BEST EDUCATIONAL INSTITUTION KERALA
Kerala University (Kerala University Official Website)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 7:11 PM IST

1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ (എൻഐആർഎഫ്) മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി സംസ്ഥാനം.രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 സംസ്ഥാന പൊതു സര്‍വകലാശാലകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തില്‍ നിന്നാണ്. കേരള സര്‍വകലാശാലയും കുസാറ്റുമാണ് (കൊച്ചിൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാല) അഞ്ചും ആറും റാങ്കുകള്‍ യഥാക്രമം നേടിയത്.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 18 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആദ്യ നൂറ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 50ൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇടംനേടി. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

ഐഐടി മദ്രാസിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത്. പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിന് പുറമേ ഓവറോൾ വിഭാഗത്തിൽ 42-ാ റാങ്കും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 25-ാം റാങ്കും കേരള സർവകലാശാല നേടി. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല പൊതു വിഭാഗത്തിൽ 79-ാം റാങ്കും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 43-ാം റാങ്കും സംസ്ഥാന പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ 17-ാം റാങ്കും നേടി.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പൊതു വിഭാഗത്തിൽ 151–200 ബാൻഡിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 101–150 ബാൻഡിലും പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയിൽ 38-ാം സ്ഥാനവും നേടി. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്‌ക്ക് സംസ്ഥാന പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ 51–100 ബാൻഡിൽ ഇടംപിടിയ്‌ക്കാനായി.

തിരുവനന്തപുരം: നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ (എൻഐആർഎഫ്) മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി സംസ്ഥാനം.രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 സംസ്ഥാന പൊതു സര്‍വകലാശാലകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തില്‍ നിന്നാണ്. കേരള സര്‍വകലാശാലയും കുസാറ്റുമാണ് (കൊച്ചിൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാല) അഞ്ചും ആറും റാങ്കുകള്‍ യഥാക്രമം നേടിയത്.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 18 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആദ്യ നൂറ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 50ൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇടംനേടി. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

ഐഐടി മദ്രാസിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത്. പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിന് പുറമേ ഓവറോൾ വിഭാഗത്തിൽ 42-ാ റാങ്കും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 25-ാം റാങ്കും കേരള സർവകലാശാല നേടി. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല പൊതു വിഭാഗത്തിൽ 79-ാം റാങ്കും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 43-ാം റാങ്കും സംസ്ഥാന പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ 17-ാം റാങ്കും നേടി.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പൊതു വിഭാഗത്തിൽ 151–200 ബാൻഡിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 101–150 ബാൻഡിലും പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയിൽ 38-ാം സ്ഥാനവും നേടി. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്‌ക്ക് സംസ്ഥാന പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ 51–100 ബാൻഡിൽ ഇടംപിടിയ്‌ക്കാനായി.

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRFNIRF RANKINGS 2025NATIONAL INSTITUTIONSBEST EDUCATIONAL INSTITUTION KERALANIRF RANKINGS 2025 KERALA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.