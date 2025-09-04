തിരുവനന്തപുരം: നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ (എൻഐആർഎഫ്) മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി സംസ്ഥാനം.രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 സംസ്ഥാന പൊതു സര്വകലാശാലകളില് രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തില് നിന്നാണ്. കേരള സര്വകലാശാലയും കുസാറ്റുമാണ് (കൊച്ചിൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാല) അഞ്ചും ആറും റാങ്കുകള് യഥാക്രമം നേടിയത്.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 18 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആദ്യ നൂറ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 50ൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇടംനേടി. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് ബിന്ദു പറഞ്ഞു.
ഐഐടി മദ്രാസിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത്. പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിന് പുറമേ ഓവറോൾ വിഭാഗത്തിൽ 42-ാ റാങ്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 25-ാം റാങ്കും കേരള സർവകലാശാല നേടി. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല പൊതു വിഭാഗത്തിൽ 79-ാം റാങ്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 43-ാം റാങ്കും സംസ്ഥാന പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ 17-ാം റാങ്കും നേടി.
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പൊതു വിഭാഗത്തിൽ 151–200 ബാൻഡിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 101–150 ബാൻഡിലും പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയിൽ 38-ാം സ്ഥാനവും നേടി. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ 51–100 ബാൻഡിൽ ഇടംപിടിയ്ക്കാനായി.