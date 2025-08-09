നീറ്റ് യുജി കൗൺസിലിങ് 2025 ആദ്യ ഘട്ട സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫല പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഫലം 2025 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് mcc.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും. നേരത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചത്.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ ലോഗിൻ ലിങ്ക് വഴി ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ഫലം പരിശോധിക്കാം. അപേക്ഷിച്ച ശേഷം ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗും ചോയ്സ് ലോക്കിംഗ് പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഗസ്റ്റ് 7 ഉച്ചക്ക് 1.30 വരെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ, ഡെൻ്റൽ കോളജ് എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സമയം നൽകിയിരുന്നു. ചില ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനാൽ ചോയ്സുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സമയപരിധിയും നീട്ടിയിരുന്നു.
എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം
- നീറ്റ് യുജി കൗൺസിലിങിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
- ഒന്നാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിങ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യക
- ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
- അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫലം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്
- ഈ റൗണ്ടിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ അടുത്ത റൗണ്ട് കൗൺസിലിങിൽ അവസരം നേടാം.
നീറ്റ് യുജി കൗൺസിലിങ് 2025 റൗണ്ട് ഒന്ന് സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് https://mcc.nic.in/ug-medical-counselling/ എന്ന ലിങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം.
Also Read: ഗേറ്റ് 2026 ന് അപേക്ഷിക്കാനിതാ സമയമായി; സുപ്രധാന തീയതികളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം