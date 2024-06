ETV Bharat / education-and-career

നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേട് : ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾ ഒഴിവാക്കും, റീ-ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ - NEET UG CONTROVERSY RE TEST

By ETV Bharat Kerala Team

Students protest against the alleged irregularities in NEET results ( ANI Photo )