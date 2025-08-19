ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (NBEMS) നടത്തിയ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവിടും. ഏകദേശം രണ്ടേമുക്കാല് ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർഥികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നീറ്റ് പിജി ഫലം 2025 ഈ ആഴ്ച തന്നെ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. നീറ്റ് പിജി 2025 ഫലം എത്രയും വേഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പരീക്ഷാ ബോർഡിലെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
നീറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 3 നകം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എൻബിഇഎംഎസ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, വരുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലോ, അല്ലെങ്കില് ഈ ആഴ്ചയോ ഫലം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് നടന്ന നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയിൽ 2.42 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ (എംഡി), മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർജറി (എംഎസ്), പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ, പോസ്റ്റ്-എംബിബിഎസ് ഡിഎൻബി, ആറ് വർഷത്തെ ഡോ.എൻ.ബി.ഇ.എം.എസ്. കോഴ്സുകൾ, എൻ.ബി.ഇ.എം.എസ്. ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് നീറ്റ് പിജി പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്.
എങ്ങനെ നീറ്റ് പിജി 2025 പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കാം?
2025 ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വരെ ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റിലാണ് NEET PG 2025 പരീക്ഷ നടത്തിയത്. ഇതിൽ 200 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 800 മാര്ക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. മാർക്കിങ് സ്കീം പ്രകാരം ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 4 മാർക്ക് ലഭിക്കും, ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.
NEET PG 2025 പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ
- NBE യുടെ https://natboard.edu.in/ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക
- ഹോംപേജിൽ, NEET PG പരീക്ഷ ടാബ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- NEET PG 2025 വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, ഫലം എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- റോള് നമ്പര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി സമർപ്പിക്കുക.
- ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫലം സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും
- സ്കോർകാർഡ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം
ഫലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ NBE അധികാരികളെ അറിയിക്കുക.
