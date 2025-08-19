ETV Bharat / education-and-career

നീറ്റ് പിജി 2025 ഫലം എത്രയും വേഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പരീക്ഷാ ബോർഡിലെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

Published : August 19, 2025 at 4:24 PM IST

ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (NBEMS) നടത്തിയ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവിടും. ഏകദേശം രണ്ടേമുക്കാല്‍ ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർഥികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നീറ്റ് പിജി ഫലം 2025 ഈ ആഴ്‌ച തന്നെ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നീറ്റ് പിജി 2025 ഫലം എത്രയും വേഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പരീക്ഷാ ബോർഡിലെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

നീറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 3 നകം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എൻബിഇഎംഎസ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, വരുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ആഴ്‌ചയോ ഫലം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് നടന്ന നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയിൽ 2.42 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഡോക്‌ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ (എംഡി), മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർജറി (എംഎസ്), പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ, പോസ്റ്റ്-എംബിബിഎസ് ഡിഎൻബി, ആറ് വർഷത്തെ ഡോ.എൻ.ബി.ഇ.എം.എസ്. കോഴ്‌സുകൾ, എൻ.ബി.ഇ.എം.എസ്. ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്കാണ് നീറ്റ് പിജി പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെ നീറ്റ് പിജി 2025 പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കാം?

2025 ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വരെ ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റിലാണ് NEET PG 2025 പരീക്ഷ നടത്തിയത്. ഇതിൽ 200 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 800 മാര്‍ക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. മാർക്കിങ് സ്‌കീം പ്രകാരം ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 4 മാർക്ക് ലഭിക്കും, ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.

NEET PG 2025 പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

  1. NBE യുടെ https://natboard.edu.in/ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക
  2. ഹോംപേജിൽ, NEET PG പരീക്ഷ ടാബ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  3. NEET PG 2025 വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, ഫലം എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  4. റോള്‍ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി സമർപ്പിക്കുക.
  5. ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫലം സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും
  6. സ്കോർകാർഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്‌ക്കാം

ഫലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ NBE അധികാരികളെ അറിയിക്കുക.

