Essay Contest 2025

ETV Bharat / education-and-career

യുദ്ധ വീരന്മാർ ഇനി പാഠപുസ്‌തകത്തിലും; സാം മനേക്‌ഷായേയും മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാനെയും സോമനാഥ് ശർമ്മയേയും കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികള്‍ പഠിക്കും - NCERT ADDS NEW CHAPTERS

പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനവും ധൈര്യവും നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

LATEST NEWS MALAYALAM WAR HEROS IN NCERT TEXT BOOK CHAPTERS ON WAR HEROS NCERT TEXT CHAPTER WAR HEROS
representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 9:43 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി : ചരിത്രത്തിലെ യുദ്ധ വീരന്മാരായ നായകന്മാർ ഇനി പാഠ്യവിഷയം. ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക്‌ഷാ, ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാൻ, മേജർ സോമനാഥ് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെയും ത്യാഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള എൻസിഇആർടി സിലബസിൽ ചേർത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്‌ച അറിയിച്ചു.

ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക്‌ഷായെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസിൽ (ഉറുദു), ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം ഏഴാം ക്ലാസിൽ (ഉറുദു), മേജർ ശർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം എട്ടാം ക്ലാസിൽ (ഇംഗ്ലീഷ്‌) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനവും ധൈര്യവും നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിൽ ഫീൽഡ് മാർഷൽ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സാം മനേക്‌ഷാ അസാധാരണമായ നേതൃത്വത്തിനും തന്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനത്താലും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാവീർ ചക്രയും പരംവീർ ചക്രയും ലഭിച്ച ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാനും മേജർ സോമനാഥ് ശർമ്മയും രാഷ്‌ട്ര സേവനത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരാണ്. ഈ വർഷത്തെ പാഠ്യപദ്ധയിയിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്‌ച ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി, സഹാനുഭൂതി, വൈകാരിക ബുദ്ധി, രാഷ്‌ട്രനിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവന നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ (NWM) ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ നാഴികക്കല്ലായി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായും നാഷണൽ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് എജുക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങുമായി (NCERT) പങ്ക് ചേർന്ന് സംയോജിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതികൾ. രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും അത് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലെ പ്രശസ്‌തമായ സെൻട്രൽ വിസ്‌റ്റ 'സി' ഷഡ്‌ഭുജത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ യുദ്ധ സ്‌മാരകം 2019 ഫെബ്രുവരി 25- ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാഷ്‌ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

കൂടാതെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പരമമായ ത്യാഗം ചെയ്‌ത നമ്മുടെ ധീരരായ സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്‌ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ പൗരന്മാരിലും ദേശസ്‌നേഹം, ധാർമ്മികമൂല്യം, ത്യാഗം, ദേശീയ ബോധം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സ്‌മാരകം സ്ഥാപിച്ചത്.

Also Read: സെൻസർ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട 'കട്ടുകള്‍' നടത്തിയിട്ടുണ്ട്: ഉദയ്‌പൂർ ഫയല്‍സിന് പച്ചക്കൊടി; ചിത്രം ഇന്ന് തീയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തും - UDAIPUR FILES MOVIE

ന്യൂഡൽഹി : ചരിത്രത്തിലെ യുദ്ധ വീരന്മാരായ നായകന്മാർ ഇനി പാഠ്യവിഷയം. ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക്‌ഷാ, ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാൻ, മേജർ സോമനാഥ് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെയും ത്യാഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള എൻസിഇആർടി സിലബസിൽ ചേർത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്‌ച അറിയിച്ചു.

ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക്‌ഷായെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസിൽ (ഉറുദു), ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം ഏഴാം ക്ലാസിൽ (ഉറുദു), മേജർ ശർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം എട്ടാം ക്ലാസിൽ (ഇംഗ്ലീഷ്‌) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനവും ധൈര്യവും നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിൽ ഫീൽഡ് മാർഷൽ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സാം മനേക്‌ഷാ അസാധാരണമായ നേതൃത്വത്തിനും തന്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനത്താലും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാവീർ ചക്രയും പരംവീർ ചക്രയും ലഭിച്ച ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാനും മേജർ സോമനാഥ് ശർമ്മയും രാഷ്‌ട്ര സേവനത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരാണ്. ഈ വർഷത്തെ പാഠ്യപദ്ധയിയിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്‌ച ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി, സഹാനുഭൂതി, വൈകാരിക ബുദ്ധി, രാഷ്‌ട്രനിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവന നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ (NWM) ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ നാഴികക്കല്ലായി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായും നാഷണൽ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് എജുക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങുമായി (NCERT) പങ്ക് ചേർന്ന് സംയോജിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതികൾ. രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും അത് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലെ പ്രശസ്‌തമായ സെൻട്രൽ വിസ്‌റ്റ 'സി' ഷഡ്‌ഭുജത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ യുദ്ധ സ്‌മാരകം 2019 ഫെബ്രുവരി 25- ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാഷ്‌ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

കൂടാതെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പരമമായ ത്യാഗം ചെയ്‌ത നമ്മുടെ ധീരരായ സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്‌ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ പൗരന്മാരിലും ദേശസ്‌നേഹം, ധാർമ്മികമൂല്യം, ത്യാഗം, ദേശീയ ബോധം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സ്‌മാരകം സ്ഥാപിച്ചത്.

Also Read: സെൻസർ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട 'കട്ടുകള്‍' നടത്തിയിട്ടുണ്ട്: ഉദയ്‌പൂർ ഫയല്‍സിന് പച്ചക്കൊടി; ചിത്രം ഇന്ന് തീയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തും - UDAIPUR FILES MOVIE

For All Latest Updates

TAGGED:

LATEST NEWS MALAYALAMWAR HEROS IN NCERT TEXT BOOKCHAPTERS ON WAR HEROSNCERT TEXT CHAPTER WAR HEROSNCERT ADDS NEW CHAPTERS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.