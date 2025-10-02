ETV Bharat / education-and-career
പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ കോച്ചിങ് സമ്മർദം: പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ, കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, അധ്യാപന രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പരാതികളെ തുടർന്നാണ് നീക്കം.
By PTI
Published : October 2, 2025 at 4:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജെഇഇ, നീറ്റ് പോലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ വിദ്യാർഥികള് നേരിടുന്ന സമ്മർദം അവലോകനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. 12-ാം ക്ലാസ് പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ കോച്ചിങ്ങിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളിലെ സമ്മർദം പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധ പാനൽ രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രശ്നങ്ങള് അവലോകനം ചെയ്യുക. വിദഗ്ധ പാനലിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർ നടപടികള്.
കോച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡമ്മി സ്കൂളുകളുടെ ആവിർഭാവം, പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒമ്പത് അംഗ പാനലാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ജൂണിലാണ് പാനൽ രൂപീകൃതമായത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാനൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വിദ്യാർഥികള് കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാകും പ്രധാനമായും നിർദേശിക്കുക.
രാജ്യത്തെ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകൾ നിരവധി വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ, കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, അധ്യാപന രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പരാതികളെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
"പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ സമ്മർദം 12-ാം ക്ലാസ് പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാൻ പാനൽ അംഗങ്ങള് ഡാറ്റകള് വിശകലനം ചെയ്യും. കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളും ചില രക്ഷിതാക്കളും ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി കോച്ചിങ്ങിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകള് പരിശോധിക്കും. പാനലിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും"- അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പാനൽ അംഗങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) ചെയർമാൻ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി) മദ്രാസ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻഐടി) ട്രിച്ചി, ഐഐടി കാൺപൂർ, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എജുക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (എൻസിഇആർടി) എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ, സ്കൂളുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ (കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, നവോദയ വിദ്യാലയം, സ്വകാര്യ സ്കൂൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രതിനിധികള് വീതം) എന്നിവരും ഉണ്ടായിരിക്കും.
