ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളില്‍ 137ശതമാനം വര്‍ദ്ധന, ഇക്കുറി കൂടിയത് 7006 സീറ്റുകള്‍, 1056 സീറ്റുകളില്‍ പ്രവേശനം ഇല്ല

2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പുതുതായി 7006 സീറ്റുകള്‍ കൂടി വന്നതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 1,24,756 ആയി.

MBBS Seats Up 137Pc In 12 Years, NMC Adds 7006 New Seats For 2025-26 Session But 1056 Withheld (Representational Image/ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 12:09 PM IST

കോട്ട: നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള സീറ്റുകളുടെ കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇക്കുറി 7006 പുതിയ സീറ്റുകള്‍ക്ക് കൂടി കമ്മീഷന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം1,24,756 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

എന്നാല്‍ 1056 സീറ്റുകളില്‍ ഇക്കൊല്ലം പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല. പഴയ കോളജുകളില്‍ ചില നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് മൂലവും കുറച്ച് സീറ്റുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാത്തതിനാലുമാണ് പ്രവേശനം നടത്താനാകാത്തത്.

Also Read; കോച്ചിങ്ങിന്‍റേയും എന്‍ട്രന്‍സിന്‍റേയും തലവേദന എന്തിന്? ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഇല്ലാതെ ഐഐടി സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രാജ്യത്ത് 1,17,750 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് എംബിബിഎസിന് പ്രവേശനം നടന്നതെന്ന് സ്വകാര്യ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ കരിയര്‍ കൗണ്‍സിലിങ് വിദഗ്ദ്ധനായ പാരിജാത് മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇക്കൊല്ലം പുതുതായി 7006 സീറ്റുകള്‍ കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 1,24,756 ആയി. പഴയ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലെ 1056 സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവില്‍ 1,23,700 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം. രണ്ടാം റൗണ്ട് കൗണ്‍സിലിങ് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ കോളജുകളില്‍ 4680 സീറ്റുകള്‍ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ പതിനഞ്ച് പുതിയ സ്വകാര്യ കോളജുകളില്‍ 1600 സീറ്റുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടി. നിലവിലുള്ള 53 സ്വകാര്യ കോളജുകളില്‍ 3230 സീറ്റുകള്‍ കൂടി വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 4680 ആയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ 1052 സ്വകാര്യ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇക്കുറി പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല.അഞ്ച് സ്വകാര്യ കോളജുകളിലെ 800 പുതുക്കാത്ത സീറ്റുകളടക്കമാണ് ഇതെന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു. മറ്റ് ഏഴ് സ്വകാര്യ കോളജുകളിലെ 252 സീറ്റുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രവേശനം നടന്നെങ്കിലും ഇക്കുറി ഈ സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലെ എംബിബിസ് സീറ്റുകളില്‍ 2326 എണ്ണത്തിന്‍റെ വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ കോളജുകളിലും നിലവിലുള്ള കോളജുകളില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച സീറ്റുകളുമടക്കമാണിത്.

  • പതിനെട്ട് പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍കോളജുകളില്‍ അവരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് 2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ തുടങ്ങും. 1200 സീറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
  • 23 സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കോളജുകളിലായി 970 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • നാല് കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 156 സീറ്റുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതില്‍ 25 എണ്ണം ജോധ്പൂര്‍ എയിംസിലാണ്, 38 സീറ്റുകള്‍ ജമ്മുവിലെ വിജയ്‌പൂര്‍, 50 സീറ്റുകള്‍ ഗുവാഹത്തി എയിംസുകളിലും 43 സീറ്റുകള്‍ പുതുച്ചേരി ജിപ്‌മെറിലുമാണ്.
  • അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രവേശനം നടന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നാല് സീറ്റുകളില്‍ ഇക്കുറി പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല.

ഇക്കൊല്ലം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച 7006 സീറ്റുകളില്‍ 2326 സീറ്റുകള്‍ അതായത് 33.20 ശതമാനം സര്‍ക്കാര്‍ കോളജുകളിലാണ്. സ്വകാര്യ കോളജുകളിലെ സീറ്റുകള്‍ 4680 സീറ്റുകള്‍ അതായത് 66.80 ശതമാനം സീറ്റുകളാണ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സര്‍ക്കാര്‍ കോളജുകളില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച സീറ്റുകളിലേതിനെക്കാള്‍ ഇരട്ടി വര്‍ദ്ധനയാണ് സ്വകാര്യ കോളജുകളിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2024ല്‍ മൊത്തമുണ്ടായിരുന്ന 1.17 ലക്ഷം (1,17,750)സീറ്റുകളില്‍ സ്വകാര്യ കോളജുകളില്‍ 48.63ശതമാനം അതായത് 57,265 സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ കോളജുകളില്‍ 51.37ശതമാനം അതായത് 60,485 സീറ്റുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

2025ല്‍ പ്രവേശനത്തിനായി നിലവില്‍ 1,23,700 സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സീറ്റുകള്‍ 50.77ശതമാനം അതായത് 62,807ആണ്. സ്വകാര്യ സീറ്റുകള്‍ 49.65ശതമാനം അതായത് 61,945 എണ്ണം. ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയും തോറും സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ സീറ്റുകള്‍ തമ്മിലുള്ള അന്തര നേര്‍ത്ത് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പതിനാറു കോളജുകളിലായി 1,056 സീറ്റുകള്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചു. 2025ലെ കൗണ്‍സിലിങിന് ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് നടപടി. നിയമനടപടികള്‍ നടക്കുന്നതിനാലും പുതുക്കി നല്‍കാത്തതിനാലും മറ്റുമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രവേശനം നടക്കാത്ത 1052 സീറ്റുകളില്‍ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കോളജുകളിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവ പന്ത്രണ്ട് സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ നിര്‍ണായക വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതായത് 137 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായത്. 2013ല്‍ രാജ്യത്ത് 52,110 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2016ല്‍ ഇത് 59,812 ആയി. 2024ല്‍ 1,17,750 സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നടന്നു. 2025ല്‍ 1,23,700 സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നടന്നു. 2013നും 2025നുമിടയില്‍ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 137 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

2019ലാണ് ഏറ്റവും അധികം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായത്. അക്കൊല്ലം 12,297 സീറ്റുകളാണ് കൂടിയത്. 2022 അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലും സമാന സാഹചര്യമുണ്ടായി അക്കുറി 11,652 സീറ്റുകള്‍ കൂടിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

