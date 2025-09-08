ETV Bharat / education-and-career
'എഐ മനുഷ്യര്ക്ക് പകരമാകില്ല, ജോലി വേഗത്തിലാക്കും': ഇന്ത്യയിലെ ലിങ്ക്ഡ് ഇന് മേധാവി
നിർമിത ബുദ്ധി തൊഴിലാളികളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാനേജർ കുമരേഷ് പട്ടാഭിരാമൻ.
ന്യൂഡൽഹി: തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കും തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ. പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കൃത്യമായ ജോലി ശീർഷകങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ യുഗത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഇടമായും ലിങ്ക്ഡ്ഇനിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാനേജർ കുമരേഷ് പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു.
നിർമിത ബുദ്ധി തൊഴിലാളികളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ജോലിയെ അനായാസമാക്കാൻ നിർമിത ബുദ്ധി സഹായിക്കുമെന്നും പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു.
ഇക്കാലത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണലെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ കൃത്യമായ ഒരു തലക്കെട്ടിൽ നിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. തൊഴിലിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി വളർത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധി." പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു.
'ജോബ് മാച്ച്' പോലുള്ള സവിശേഷതകളോടെയാണ് ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. മികച്ച അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം അഭിമുഖങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ, വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള എഐ സാങ്കേതികതയുള്ള കോച്ചിങ് സവിശേഷതകൾ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ നൽകുന്നു. ജോലി തെരയുന്നവരെ സഹായിക്കുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മാനേജർ പറഞ്ഞു.
ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൻ്റെ വലുതും വേഗത്തിൽ വളരുന്നതുമായ രണ്ടാമത്തെ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 16 കോടി കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായി ഇത് മാറുമെന്ന് പട്ടാഭിരാമൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ആഗോളതലത്തിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് 'വഴികാട്ടി'യാണ്.
"ജോബ് മാച്ച് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അവർ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ ജോലികളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ കഴിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ നേടാൻ കമ്പനി സഹായകരമാകുന്നു". പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു. അഭിമുഖങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം എഐ സാങ്കേതികത ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്പനി നൽകുമെന്നും പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു.
ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ വളർന്നപ്പോൾ, താനും മറ്റ് പലരും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വഴിയിൽ തൊഴിൽ പാതകൾ പിന്തുടർന്നു. എന്നാൽ യുവ തലമുറയ്ക്ക് സ്വന്തം പാതകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കാനും കൂടുതൽ വിശാലമായി ചിന്തിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കൃത്രിമബുദ്ധി ജോലികളുടെ സ്വഭാവത്തെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. തുടർച്ചയായ പഠനം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സ്വയത്തമാക്കൽ എന്നിവയെ സഹായിക്കുന്നു.
എന്താണ് ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ?
പ്രൊഫഷണല് ബന്ധങ്ങള് കെട്ടിപ്പടുക്കാന് സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണല് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിങ്ക്ഡ്ഇന്. പുതിയ തൊഴില് കണ്ടെത്താനും ശക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണല് സോഷ്യല് നെറ്റ്വര്ക്കിങ് സേവനമാണ് 'ലിങ്ക്ഡ് ഇന്'.
