17.02.2025

തിങ്കളാഴ്‌ച

9.45 am to 11.30am 2.00 pm to 3.45 pm

ഫസ്‌റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ-1 മലയാളം/തമിഴ്/കന്നഡ/ഉറുദു/ഗുജറാത്തി/അഡീഷണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്/അഡീഷണല്‍ ഹിന്ദി/സംസ്‌കൃതം (അക്കാദമിക്) സംസ്‌കൃതം (ഓറിയന്‍റൽ)/സംസ്‌കൃതം സ്‌കൂളുകൾക്ക് പേപ്പർ-1/അറബിക് (അക്കാദമിക്)/അറബിക് (ഓറിയന്‍റൽ)-അറബിക് സ്‌കൂളുകൾക്ക് അറബിക് പേപ്പർ-1