തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു ഒന്നാംപാദ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള് പുനക്രമീകരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓണപരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിളിൽ ആണ് മാറ്റം. ഓഗസ്റ്റ് 19നും 26നും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച പരീക്ഷകളുടെ തീയതികളിൽ മാറ്റമുണ്ട്.
നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ച ടൈംടേബിളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 19ന് പാർട്ട്-1 ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. 26ന് സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷകളും ആണ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 19ന് നടത്താനിരുന്ന പാർട്ട്-1 ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ 26ലേക്കും 26ന് നടക്കാനിരുന്ന സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 19ലേക്കും മാറ്റി ടൈംടേബിൾ പുനക്രമീകരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ്19ന് രാവിലെ 9.30നും ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നും നടക്കും. മറ്റു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.
Also Read:ഗേറ്റ് 2026 ന് അപേക്ഷിക്കാനിതാ സമയമായി; സുപ്രധാന തീയതികളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം