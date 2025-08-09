Essay Contest 2025

പ്ലസ്‌ടു ഓണപ്പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം; പുതുക്കിയ ടൈംടേബിളും വിശദാംശങ്ങളും ഇതാ - PLUS TWO ONAM EXAM TIMETABLE CHANGE

ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്ലസ്‌ടു ഒന്നാംപാദ പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിളിൽ മാറ്റം. ഓഗസ്റ്റ് 19നും 26നും ഇടയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് ആണ് മാറ്റം.

Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 7:26 PM IST

1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ്‌ ടു ഒന്നാംപാദ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍ പുനക്രമീകരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓണപരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിളിൽ ആണ് മാറ്റം. ഓഗസ്റ്റ് 19നും 26നും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച പരീക്ഷകളുടെ തീയതികളിൽ മാറ്റമുണ്ട്.

നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ച ടൈംടേബിളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 19ന് പാർട്ട്‌-1 ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. 26ന് സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷകളും ആണ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 19ന് നടത്താനിരുന്ന പാർട്ട്-1 ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ 26ലേക്കും 26ന് നടക്കാനിരുന്ന സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 19ലേക്കും മാറ്റി ടൈംടേബിൾ പുനക്രമീകരിച്ചു.

സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ്19ന് രാവിലെ 9.30നും ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നും നടക്കും. മറ്റു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍ വിശദമായി (Higher secondary education department)

