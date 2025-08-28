ETV Bharat / education-and-career

ഐഐടിയോട് നോ പറഞ്ഞ് ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് ടോപ്പേഴ്‌സ് , പ്ലേസ്മെന്‍റും പാക്കേജും ആശങ്കകളാകുന്നുവെന്ന് സൂചന - IIT PLACEMENT AND SALARY PACKAGE

ഒന്‍പത് ഐഐടികളില്‍ ആദ്യ രണ്ടായിരം റാങ്കുകാരിലൊരാള്‍ പോലുമില്ല. മിക്ക ഉന്നത റാങ്കുകാരും ഏതെങ്കിലും ഐഐടിയില്‍ പ്രവേശനം നേടിയില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 1:10 PM IST

കോട്ട: ഐഐടികളില്‍ പഠിക്കുക എന്നത് മിക്ക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ഒരു സ്വപ്‌നമാണ്. എന്നാലിതാ ഐഐടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ജോയിന്‍റ് എന്‍ട്രന്‍സ് എക്‌സാം അഥവാ ജെഇഇയില്‍ ഉന്നത റാങ്കുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയവരില്‍ മിക്കവരും ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജികളില്‍ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ലെന്നൊരു അമ്പരപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഐഐടികളില്‍ പഠിക്കുന്ന പലരും കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുമില്ലത്രേ.

ജോയിന്‍റ് ഇംപ്ലിമെന്‍റേഷന്‍ കമ്മിറ്റി(ജെഐസി) അടുത്തിടെയാണ് 2025 ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് വഴി ഐഐടികളില്‍ ഇക്കൊല്ലം പ്രവേശനം നേടിയവരുടെയും കൗണ്‍സിലിങിന്‍റെയും മറ്റും വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. രണ്ടായിരം റാങ്ക് വരെയുള്ളവരില്‍ ഒരാള്‍ പോലും രാജ്യത്തെ ഒന്‍പത് ഐഐടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഉന്നത റാങ്ക് നേടിയ 339 അപേക്ഷകര്‍ ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം നേടിയില്ല. തൊഴില്‍ ലഭ്യത, വേതനം, വിദേശത്തും മറ്റുമുള്ള അവസരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാകാം കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ഉന്നത റാങ്കുകാരുടെ കാര്യമെടുത്താന്‍ അവര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയം ബോംബെ ഐഐടിയാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡല്‍ഹിയും മദ്രാസുമുണ്ട്. ആദ്യ നൂറ് റാങ്കുകാരില്‍ 73 പേര്‍ ബോംബെ ഐഐടിയില്‍ ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍, 19 പേര്‍ ഡല്‍ഹി ഐഐടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആറ് പേര്‍ മദ്രാസ് ഐഐടിയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

ആദ്യ അയ്യായിരം റാങ്കുകാരില്‍ ആരും ധന്‍ബാദ്, ജോധ്‌പൂര്‍, മാണ്ടി, ഭുവനേശ്വര്‍, ജമ്മു, ഗോവ, ഭിലായ്, പാലക്കാട്, ധര്‍വാഡ് തുടങ്ങിയ ഐഐടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധനായ ദേവ്‌ ശര്‍മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതു പോലെ തന്നെ ആദ്യ ആയിരം റാങ്കുകാര്‍ 12 ഐഐടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഒന്‍പത് ഐഐടികള്‍ക്കൊപ്പം റോപാര്‍, പട്‌ന, തിരുപ്പതി എന്നിവയും കൂടി അവര്‍ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കുകാര്‍ പതിനാറ് ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ല. ഇതില്‍ മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തിനൊപ്പം ഗുവാഹത്തി, ഭു വാരണസി, ഇന്‍ഡോര്‍, ഗാന്ധി നഗര്‍ ഐഐടികളും ഇവര്‍ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 19 ഐഐടികള്‍ ആദ്യ 200 റാങ്കുകാര്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പതിനാറ് ഐഐടികള്‍ക്കൊപ്പം ഖരഗ്‌പൂര്‍, റൂര്‍ക്കി, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ആദ്യ നൂറ് റാങ്കുകാരിലാരും തന്നെ 20 ഐഐടികളില്‍ ഇല്ല. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച 19എണ്ണത്തിനൊപ്പം കാണ്‍പൂരും ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു.

339 ഉന്നത റാങ്കുകാര്‍ ഒരു ഐഐടിയിലും പ്രവേശനം നേടിയില്ല

ആദ്യ അയ്യായിരം റാങ്കുകളില്‍ പെട്ട 339 പേര്‍ ഒരു ഐഐടിയിലും പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ ചിലര്‍ അവര്‍ക്ക് മികച്ചതെന്ന് തോന്നിയ വിദേശ സര്‍വകലാശാലകളോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളോ ആണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ദേവ് ശര്‍മ്മ പറയുന്നു. ആദ്യ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കുകാരില്‍ കുറച്ച് പേര്‍ നേരത്തെ തന്നെ വിദേശത്ത് സ്‌കോളര്‍ ഷിപ്പോടെ പ്രവേശനം നേടിക്കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ആദ്യ അയ്യായിരം റാങ്കുകാരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് അവരുദ്ദേശിച്ച ഐഐടികളിലോ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ബ്രാഞ്ചിലോ പ്രവേശനം കിട്ടാത്തത് മൂലം പ്രവേശനം വേണ്ടെന്ന് വച്ചെന്നും ദേവ്‌ ശര്‍മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അവര്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലുമാണ്.

ഇത്തരത്തില്‍ ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം നേടാത്തവരില്‍ ആദ്യ നൂറ് റാങ്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേരുണ്ട്. ആദ്യ 200 റാങ്കുകാരില്‍ നാല് പേരും ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ല. ആദ്യ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കുകാരില്‍ പതിനാറ് പേരാണ് ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്. ആദ്യ ആയിരം റാങ്കുകാരില്‍ 42 പേര്‍ ഐഐടികളില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. ആദ്യ രണ്ടായിരം റാങ്കുകാരില്‍ 79 പേരാണ് ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം നേടാതെ പോയത്.

ബോംബെയ്ക്കും ഡല്‍ഹിക്കും വന്‍ ഡിമാന്‍റ്

ആദ്യ ആയിരം അപേക്ഷകരില്‍ 958 പേര്‍ ഐഐടികളില്‍ പ്രവേശനം നേടി. ഇതില്‍ 47 ശതമാനവും ബോംബെയോ ഡല്‍ഹിയോ ആണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആദ്യ റാങ്കുകാരില്‍ 252 പേര്‍ ബോംബെ ഐഐടി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോള്‍ 196 പേര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കാണ് പോയത്. ആദ്യ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കുകാരില്‍ അറുപത് ശതമാനവും ബോംബെയും ഡല്‍ഹിയും തെരഞ്ഞടുത്തു. ആദ്യ 200 റാങ്കുകാരില്‍ 76ശശതമാനവും ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയത്. ആദ്യ നൂറ് റാങ്കുകാരില്‍ 94ശതമാനവും ഈ രണ്ട് ഐഐടികളും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

എന്ത് കൊണ്ട് മുന്‍നിരക്കാര്‍ മുന്‍നിര ഐഐടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു?

പഴയ മുന്‍നിര ഐഐടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ പുതിയതും മറ്റുള്ളവയുമായ ഐഐടികള്‍ തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തി നല്‍കുന്നതില്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുവെന്ന് ദേവ് ശര്‍മ്മ വിശദീകരിക്കുന്നു. പുതിയ ഐഐടികളിലേക്ക് കുറച്ച് കമ്പനികള്‍ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ നല്‍കുന്ന വേതന വാഗ്‌ദാനവും മറ്റുള്ളവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ തുലോം തുച്‌ഛമാണ്. ഇതിന് പുറമെ വിദേശ സര്‍വകലാശാലകള്‍ മുന്‍നിര ഐഐടികളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നു. വലിയ ഐഐടികളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ വലിയ വാഗ്‌ദാനം കിട്ടുന്നു. ഗവേഷണത്തിലും സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകളിലും വിജയിക്കാനും ഇവര്‍ക്കാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ബഹുരാഷ്‌ട്ര കമ്പനികളും പ്രധാന ഐടി കമ്പനികളും ഉന്നത ഐഐടികളില്‍ നിന്നുള്ളവരെ വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്ക് പണം കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ്. ചെറിയ ഐഐടികളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്താനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ദേവ്‌ ശര്‍മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഡല്‍ഹി മേഖല കൂടുതല്‍ ഉന്നത റാങ്കുകാരെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്?

2025 ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡില്‍ 54,378 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് കൗണ്‍സിലിങിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ഇതില്‍ 18,188 പേര്‍ അതായത് 33.45ശതമാനം പേര്‍ ഐഐടിയില്‍ പ്രവേശനം നേടി.

ഏഴ് മേഖലകളില്‍ ഡല്‍ഹിയാണ് ഉന്നത വിജയത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ മുന്നില്‍. 36.78ആണ് ഇവരുടെ വിജയശതമാനം. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബോംബെ മേഖലയുണ്ട്. 34.07ശതമാനമാണ് ഇവരുടെ വിജയം. ഹൈദരാബാദ് മേഖല33.7ശതമാനം വിജയവുമായി മൂന്നാമതുണ്ട്. പിന്നാലെ യഥാക്രമം റൂര്‍ക്കി, ഖരഗ്‌പൂര്‍, കാണ്‍പൂര്‍, ഗുവാഹത്തി ഐഐടികളുമുണ്ട്.

കോട്ട പരിശീലന കേന്ദ്രം ഡല്‍ഹി സോണില്‍ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡല്‍ഹിക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനാകുന്നതെന്നാണ് ദേവ്‌ ശര്‍മ്മയുടെ നിരീക്ഷണം. വിജയം നേടുന്ന കൂടുതല്‍ കുട്ടികളും കോട്ടയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

ഐഐടി മുന്‍ഗണന( കണക്കുകളില്‍)

  • ആദ്യ നൂറ് റാങ്കുകാര്‍: 73 പേര്‍ ഐഐടി ബോംബെ. 19 ഡല്‍ഹി, ആറ് മദ്രാസ്
  • ആദ്യ 200 റാങ്കുകാര്‍: 105 ബോംബെ, 44 ഡല്‍ഹി, 35 മദ്രാസ്, 12 കാണ്‍പൂര്‍
  • ആദ്യ 500 റാങ്കുകാര്‍: 183 ബോംബെ, 44 ഡല്‍ഹി, 35 മദ്രാസ്, 12 കാണ്‍പൂര്‍
  • ആദ്യ 1000 റാങ്കുകാര്‍: 252 ബോംബെ, 196 ഡല്‍ഹി, 152 മദ്രാസ്, 124 കാണ്‍പൂര്‍, 85 ഖരഗ്‌പൂര്‍, 48 ഗുവാഹത്തി, 50 റൂര്‍ക്കി, 42 ഹൈദരാബാദ്, ഏഴ് ഭു, 31 ഇന്‍ഡോര്‍, 17 ഗാന്ധി നഗര്‍, 6 റോപാര്‍, ഒന്ന് പട്‌ന, ഒന്ന് തിരുപ്പതി
  • ആദ്യ 2000 റാങ്കുകാര്‍: 414 ബോംബെ, 303 ഡല്‍ഹി, 224 മദ്രാസ്,184 കാണ്‍പൂര്‍, 225 ഖരഗ്‌പൂര്‍, 145 ഗുവാഹത്തി, 178 റൂര്‍ക്കി, 111 ഹൈദരാബാദ്, 81 ഭു, 31 ഇന്‍ഡോര്‍, 17 ഗാന്ധിനഗര്‍, ആറ് റോപാര്‍, ഒന്ന് പട്‌ന, ഒന്ന് തിരുപ്പതി.
  • ആദ്യ 5000 റാങ്കുകാര്‍: 755 ബോംബെ, 577 ഡല്‍ഹി, 478 മദ്രാസ്, 448 കാണ്‍പൂര്‍, 517 ഖരഗ്‌പൂര്‍, 305 ഗുവാഹത്തി, 429 റൂര്‍ക്കി, 222 ഹൈദരാബാദ്, 258 ഭൂ, 109 ഇന്‍ഡോര്‍, 87 ഗാന്ധി നഗര്‍, 120 റോപാര്‍, 75 പട്‌ന, 90 ധന്‍ബാദ്, 63 ജോധ്‌പൂര്‍, 60 മാണ്ടി, 43 ഭുവനേശ്വര്‍, 14 തിരുപ്പതി, നാല് ജമ്മു, 3 ഗോവ, രണ്ട് ഭിലായ്, ഒന്ന് പാലക്കാട്, ഒന്ന് ധര്‍വാദ്.

Also Read: ഈ ഏകലവ്യ വിദ്യാലയം ജെഇഇ നീറ്റ് മോഹികളുടെ സ്വപ്‌ന കേന്ദ്രം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്കുറി നീറ്റ് യോഗ്യത നേടിയത് 57 ആദിവാസിക്കുട്ടികള്‍, അറിയണോ ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച്

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

