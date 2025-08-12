ETV Bharat / education-and-career

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു: അപ്രന്‍റിസ് തസ്‌തികയില്‍ 750 ഒഴിവുകൾ; അവസാന തീയതിയും യോഗ്യതയും അറിയാം - INDIAN OVERSEAS BANK RECRUITMENT

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് 2025. അപ്രന്‍റിസ് തസ്‌തികയില്‍ ആകെ 750 ഒഴിവുകൾ. രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 6:53 PM IST

ബാങ്കിങ് മേഖലയില്‍ മികച്ചൊരു കരിയർ ആണോ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് 2025 വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് നടത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 750 അപ്രന്‍റിസ് തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭം: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 10

അവസാന തീയതി: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 20

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: iob.in

ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബാങ്കിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ശമ്പള വിവരങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

  • ബാങ്കിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ iob.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.
  • ഹോംപേജ് തുറന്ന് അപ്രന്‍റിസുകളുടെ ഇടപെടല്‍ എന്ന ലിങ്കിന് പുറമെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ ലിങ്ക് തുറന്നുവരും.
  • "കരിയർ അവസരങ്ങൾ" എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, "അപ്രന്‍റിസ് അവസരങ്ങൾ" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • 2025 ഓഗസ്റ്റ് 8 ലെ അറിയിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപേക്ഷിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റിൽ വിജയകരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

പ്രധാന തീയതികൾ

അപ്രന്‍റിസ് തസ്‌തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും ഫീസ് അടയ്ക്കാനുമുള്ള അവസാന തീയതി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 20 ആണ്. പരീക്ഷ താത്‌കാലികമായി ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഉദ്യോഗാർഥി ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലും (EWS) ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർഥിക്ക് കുറഞ്ഞത് 20 വയസ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. 28 വയസിൽ കൂടുതലാകരുത്. പട്ടികജാതി (SC), പട്ടികവർഗ (ST), മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (OBC), PwBd എന്നിവർക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും.

ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

ഓൺലൈൻ എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെയും പ്രാദേശിക ഭാഷാ പരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയിൽ ജനറൽ അവയർനെസ്, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റീസണിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയ പരിജ്ഞാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ഓരോ വിഷയത്തിലും 25 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമുണ്ട്.

