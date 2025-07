ETV Bharat / education-and-career

വരുന്നൂ രാജ്യത്തെ ആദ്യ എഐ പ്ലസ് കാമ്പസ്, ആയിരം കോടി നിക്ഷേപവുമായി ബിറ്റ്‌സ് പിലാനി - FIRST AI PLUS CAMPUS OF INDIA

Representational Image. The campus of Birla Institute of Technology and Science, Pilani ( BITS Pilani )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 14, 2025 at 5:57 PM IST | Updated : July 14, 2025 at 6:15 PM IST 2 Min Read

നര്‍മ്മിത ബുദ്ധി, ഡേറ്റ സയന്‍സ്, റോബോട്ടിക്‌സ്, സൈബര്‍ ഫിസിക്കല്‍ സിസ്റ്റംസ്, കമ്പ്യൂട്ടേഷണല്‍ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്‌സ്, തുടങ്ങിയവയില്‍ കാമ്പസ് ആഗോള മാതൃകയിലുള്ള പഠനം ഉറപ്പ് നല്‍കും. രാജ്യാന്തര സാധ്യതകളും വ്യവസായ രംഗത്തെ പരിശീലനങ്ങളും അടക്കം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്ന് നല്‍കും. കൃഷിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ആരോഗ്യപരിരക്ഷണത്തിനും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കാമ്പസാകുമിത്. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍ മുതല്‍ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും. കൃഷി മുതല്‍ കാലാവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് തങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യാന്തര സര്‍വകലാശാലകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും പുരോഗമന അക്കാദമിക നയങ്ങളോടെയുമാകും തങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നും ബിറ്റ്സ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ വി രാം ഗോപാല റാവു പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ പൈതൃകത്തില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ട് വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാകും കാമ്പസ് നിര്‍മ്മിക്കുക. ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന പ്രകാരമാണ്. പരമ്പരാഗത ക്ഷേത്ര വാസ്‌തു ശില്‍പ്പ മാതൃകയും ആധുനിക ശൈലിയും കൂട്ടിയിണക്കിയുള്ള നിര്‍മ്മാണ രീതിയാകും കാമ്പസിനായി സ്വീകരിക്കുക. ഇവിടേക്ക് സീഡ് അക്‌സസ് റോഡാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. നിര്‍മ്മാണ ശൈലിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. നിര്‍മ്മാണ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പൊജക്‌ട് വിസ്‌താര്‍;l കാമ്പസ് വിപുലീകരണം കാമ്പസ് ഹൈദരാബാദ്, ഗോവ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1200 കോടി രൂപകൂടി പ്രൊജക്‌ട് വിസ്‌താറിന് കീഴില്‍ മുടക്കുമെന്ന് ബിര്‍ള അറിയിച്ചു. 2031-31 വര്‍ഷമാകുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം 26000ത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതെന്നും ബിറ്റ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി.

