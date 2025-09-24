ETV Bharat / education-and-career
എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം, പരീക്ഷയും പരിശീലനവും ഓണ്ലൈനായി; വെബ്സൈറ്റ് രൂപീകരിച്ച് മദ്രാസ് ഐഐടി
അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനായി പരിശീലനവും പരീക്ഷകളും ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്നും ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ കാമകോടി വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 24, 2025 at 2:51 PM IST
ചെന്നൈ: എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങള്ക്കായുള്ള പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് രൂപീകരിച്ച് മദ്രാസ് ഐഐടി. അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനായി പരിശീലനവും പരീക്ഷകളും ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്നും മദ്രാസ് ഐഐടി ഡയറക്ടർ കാമകോടി വ്യക്തമാക്കി.
ജോലികൾക്കായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ എളുപ്പത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വെബ്സൈറ്റ് സഹായകമാണെന്നും കാമകോടി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി സെപ്റ്റംബർ 21ന് മദ്രാസ് ഐഐടി നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശീലനവും നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തലും നൽകുക എന്നതാണ്.
'കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെന്നൈ ഐഐടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചു. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാഷണൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രമാണ്'- ഇടിവി ഭാരത് തമിഴ്നാടിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഐഐടി ചെന്നൈ ഡയറക്ടർ കാമകോടി പറഞ്ഞു.
'വിദ്യാർഥികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ജോലിക്കോ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിനോ പോകുമ്പോൾ, ആരെയാണ് നിയമിക്കേണ്ടതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കമ്പനികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. പല കമ്പനികളും നിയമനത്തിന് മുൻപ് നിരവധി പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു. ജോലികൾക്കായി ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് nipta.iitm.ac.in (നാഷണൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ്) എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വിദ്യാർഥികള്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാണ്” - ഡയറക്ടർ കാമകോടി വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാർഥികൾ പോർട്ടലിൽ പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ, അവർക്ക് പരിശീലനം, ആശയവിനിമയ നൈപുണ്യ പരിശീലനം മുതലായവ ഐഐടിയിൽ നിന്ന് നൽകും. ഇതിനായി, വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവുകൾ അറിയുന്നതിനായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നടത്തും. വിദ്യാർഥികൾ നേടിയ മാർക്ക് പോർട്ടലിൽ സൂക്ഷിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കമ്പനികൾക്ക് വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകുന്നതാണ്.
നഗര, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരിശീലനത്തിനായി വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീസും ഈടാക്കില്ല. അവർ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമേ പണം നൽകേണ്ടതുള്ളൂ.
"ചെന്നൈ ഐഐടിയിൽ മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നൊരു വകുപ്പ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പരിശോധനകളും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതമാണ്. അതിനാൽ, എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംഡി, എംഎസ്, ഡിഎം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ചെന്നൈ ഐഐടിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറൽ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കാനും ഗവേഷണം ചെയ്യാനും കഴിയും. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിശോധനകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനായി ഒരു ഡാറ്റ പോർട്ടൽ സൃഷ്ടിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്''- മദ്രാസ് ഐഐടി ഡയറക്ടർ കാമകോടി വ്യക്തമാക്കി.
