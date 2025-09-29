ETV Bharat / education-and-career
ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐഐടിയില് പഠിക്കാം; എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു, അവസാന തീയതി അടക്കം അറിയാം
ഒന്നിടവിട്ട വാരാന്ത്യങ്ങളിലാകും ക്ലാസുകൾ നടക്കുക, ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ചെന്നൈ: ഐഐടി മദ്രാസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസ് (ഡോംസ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. മിഡ്കരിയർ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളെ ആധുനിക ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഒരു ആധുനിക ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കുന്നതിന് സമകാലിക മാനേജ്മെൻ്റ്, ബിസിനസ് പരിജ്ഞാനം എന്നിവ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ വ്യക്തിഗത ബിരുദ പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒന്നിടവിട്ട വാരാന്ത്യങ്ങളിലാകും ക്ലാസുകൾ നടക്കുക. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. 2025 ഒക്ടോബർ 19 ആണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ലിങ്ക് വഴി https://doms.iitm.ac.in/admission/ അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രോജക്ടുകളിലൂടെ വിദ്യാർഥികളെ അറിവ് നേടാൻ പാഠ്യപദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് വർക്കുകൾ പരിശീലിക്കുക വഴി കോഴ്സിലുടനീളവും ശേഷവും അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പരിശോധിക്കാനും അത് പ്രയോഗിക്കാനും വിദ്യാർഥികൾ പ്രാപ്തരാകുന്നു.
വിദ്യാർഥികളെ ആഴത്തിലും പ്രവർത്തനപരവും വിശാലവുമായ വ്യാവസായിക പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ വീക്ഷണം കൊണ്ട് അവരെ സമ്പന്നരാക്കുക, ആഗോള ബിസിനസുകളെ നയിക്കാനും സംഭാവന ചെയ്യാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ആർക്കെല്ലാം അപേക്ഷിക്കാം?
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ 60 ശതമാനവും അതിലധികവും മാർക്കുള്ളവർ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2025 നവംബർ 8, 9 തീയതികളിൽ ഐഐടി മദ്രാസ് കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ വിജയിക്കണം. അതിൽ എഴുത്ത്, അഭിരുചി പരീക്ഷയും വ്യക്തിഗത അഭിമുഖവും ഉൾപ്പെടും.
എഴുത്ത് അഭിരുചി പരീക്ഷ - ബിസിനസ് അഭിരുചി, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി, വെർബൽ എബിലിറ്റി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. 2025 ഡിസംബറോടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 2026 ജനുവരിയിൽ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
"ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ സാങ്കേതിക നേട്ടമുള്ള ഒരു എംബിഎ പ്രോഗ്രാമാണിത്, ബിസിനസിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക് അതിവേഗം വളരുന്നതിനാൽ ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതികൂടിയാണ്" - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഡോംസ് ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ തലവനായ പ്രൊഫ. സജി കെ മാത്യു പറഞ്ഞു.
"ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്, ആഗോള ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻ്റ് മനസിൽ വച്ചാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവം ലഭിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം വിദ്യാർഥികൾ പാരീസിലെ ഐഇഎസ്ഇജി സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റിൽ പോയിരുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂളുകളിലെ സമാന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ കോഴ്സിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മേഖലകളും പഠിക്കും. ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വളരെയധികം മൂല്യം നൽകും എന്ന് ഡോംസ് ഐഐടി മദ്രാസിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററുമായ ഡോ. എസ്. ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.
അനുഭവം പങ്കുവച്ച് വിദ്യാർഥികൾ
ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളും അനുഭവവും മികവും പങ്കുവച്ചു. "ഐഐടി മദ്രാസ്, പഠനത്തോടുള്ള അതിൻ്റെ സമീപനത്തോടൊപ്പം, ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നേതൃത്വപരമായ റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും കാഴ്ചപാടും നൽകി" എന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകയും നിലവിൽ ഇഎംബിഎ വിദ്യാർഥിനിയുമായ ജെമീമ കാതറിൻ പറഞ്ഞു.
"എൻ്റെ ക്ലാസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് 3 മുതൽ 15 വർഷം വരെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, അവരുമായുള്ള സംഭാഷണം ഒരു ബോർഡ് റൂം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ്, അതിലൂടെ വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സാധിച്ചു" -എന്നും ജെമീമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഐഐടി മദ്രാസ് ബ്രാൻഡ്, പഠനത്തോടൊപ്പം ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നേതൃത്വപരമായ റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും അവസരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു" എന്ന് 2023 ബാച്ചിലെ നവനീത്കൃഷ്ണൻ ആർ പറഞ്ഞു.
