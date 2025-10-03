ETV Bharat / education-and-career
തൊഴിലിനായി ഇനി അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ട, ഇൻ്റേണ്ഷിപ്പുകളും എളുപ്പത്തിൽ; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ഐഐടി മദ്രാസ്
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും തുല്യാവസരം ഉറപ്പാക്കുക ലക്ഷ്യം.
Published : October 3, 2025 at 8:43 PM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നൂതന സംരംഭവുമായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസ് (ഐഐടി മദ്രാസ്). നാഷണൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ്, പ്ലേസ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് അഥവാ നിപ്റ്റ എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയ്ക്കാണ് ഐഐടി മദ്രാസ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് സജ്ജരാക്കുകയും ഇതിലൂടെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികള്ക്കും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് ഐഐടി മദ്രാസ് ക്യാമ്പസിൽ നിപ്റ്റ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകളും തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്ലേസ്മെൻ്റുകളും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിപ്റ്റ സഹായകരമാകുമെന്ന് പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകത എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. വി. കാമകോടി പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും നിപ്റ്റ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പിലെ ഫാക്കൽറ്റിയും ഐഐടിഎം ശാസ്ത്ര മാഗസിൻ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ പ്രൊഫ. ശ്രീകാന്ത് വേദാന്തം പറഞ്ഞു. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളെ അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, മികച്ച ഇൻ്റേൺഷിപ്പും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനും പ്രാപ്തരാക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടിയും, അവരുടെ തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വയം വിലയിരുത്തലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് സംരംഭം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാര്യക്ഷമതയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ ഇതിലൂടെ വാർത്തെടുക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2026 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റിക്രൂട്ടർമാരുമായി മൂല്യനിർണയ ഫലങ്ങൾ പങ്കിടാനും ഒരു ദേശീയ ജോബ് ആൻഡ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് മേള സംഘടിപ്പിക്കാനും ഐഐടി മദ്രാസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളെ നേരിട്ട് തൊഴിലുടമകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് ഐഐടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
നിപ്റ്റയുടെ ഭാഗമായി ഐഐടി മദ്രാസ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സൗജന്യ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകും. മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാമമാത്രമായ ഫീസ് മാത്രമേ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മൂല്യനിർണയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ട് നടത്തും.
മൂന്നാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥികൾ, സമീപകാല ബിരുദധാരികൾ, അവസാന വർഷ ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഡിപ്ലോമ നേടിയിട്ടുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് പങ്കെടുക്കാനാകും. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം (ബ്രാഞ്ച്-സ്പെസിഫിക്), ഗണിത അഭിരുചി, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തും.
ഓരോ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഐഐടി മദ്രാസ് നൽകുന്ന പ്രകടനാധിഷ്ഠിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹപാഠികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും.
നിപ്റ്റയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ, ഗണിത അഭിരുചി, ലോജിക്കൽ യുക്തി, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ 10 മുതൽ 12 ആഴ്ച വരെ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കും.
- പരീക്ഷാ രീതി: 3 മണിക്കൂർ-ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ട് നടത്തും
- ഗ്രൂപ്പുകൾ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് (മൂന്നാം വർഷവും അവസാന വർഷവും), ബിരുദധാരികൾ, ഡിപ്ലോമ (അവസാന വർഷ), ഡിപ്ലോമ നേടിയിട്ടുള്ളവർ
- സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: ഐഐടി മദ്രാസ് നൽകുന്ന പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- തയ്യാറെടുപ്പുകള്: സൗജന്യ വീഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളും സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- റിക്രൂട്ടർ ഇടപെടൽ: ഫലങ്ങൾ കമ്പനികളുമായി പങ്കിടുന്നു. ദേശീയ തൊഴിൽ ആൻഡ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് മേള ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
