ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ ക്ലർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ആഴ്ച കൂടി. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് അവസാനിക്കും. ഇനിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഉടൻതന്നെ ibps.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ പ്രീ- എക്സാം പരിശീലനം നടത്തും. ഒക്ടോബറിൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും ഉണ്ടാകും.
റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിലൂടെ 10270 കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുക. തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് അംഗികൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമോ ഗവൺമെൻ്റ് അഗീകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും തതുല്യ യോഗ്യതയോ നേടിയിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർഥി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ബിരുദധാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഐബിപിഎസ് ക്ലർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരം:
1. ഐബിഎസിൻ്റെ ibps.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
2. ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമായ IBPS ക്ലർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2025 എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3. അപേക്ഷകർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.
4. രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
5. അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക.
6. സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരണ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
7. കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുക.
അപേക്ഷാ ഫീസ് 850 രൂപയാണ്. SC/ST/PwBD/ESM/DESM ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 175 രൂപയും. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഫീസ് അടക്കേണ്ടത്.
പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ
പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ 100 മാർക്കിൻ്റെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും. പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 60 മിനിറ്റാണ്. IBPS തീരുമാനിക്കുന്ന കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് നേടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിലും ഓരോന്നിലും യോഗ്യത നേടണം.
ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷകളിൽ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. തെറ്റായ ഉത്തരം നൽകിയ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർഥി നൽകിയിട്ടുള്ള മാർക്കിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 0.25 കുറയ്ക്കും.
