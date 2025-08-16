ETV Bharat / education-and-career

ജോലിക്കുള്ള റെസ്യൂമെ പരിശോധിക്കുക എഐ ആയാലോ? ആശങ്ക വേണ്ട ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതി - HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME

ഗ്രീന്‍ഹൗസ്, വര്‍ക്ക്ഡേ, സോഹോ റിക്രൂ്ട്‌മെന്‍റ്/ നൗക്കറി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം എടിഎസ് (ആപ്ലിക്കന്‍റ് ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidance Resume Artificial Intelligence
Image for representational purpose. ((ETV Bharat via Copilot Designer))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read

എഐയുടെ വരവ് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കുറയ്‌ക്കുമോയെന്നാണിപ്പോള്‍ പലയിടത്തും ചര്‍ച്ച. ഒരു കമ്പനിയില്‍ ഒരു ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ പോലും എഐയ്‌ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു എഐ റിക്രൂട്‌മെന്‍റ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറാണ് എടിഎസ് (ആപ്ലിക്കന്‍റ് ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം). ഗ്രീന്‍ഹൗസ്, വര്‍ക്ക്ഡേ, സോഹോ റിക്രൂ്ട്‌മെന്‍റ്/ നൗക്കറി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം എടിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്താണ് എടിഎസിന്‍റെ ജോലി: പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോള്‍ ഓഫിസിലെയോ അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പനിയിലെയോ എച്ച്‌ആറിനായിരിക്കും (ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സ്) അതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നത് അടക്കം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് ഇന്‍റര്‍വ്യൂ അടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതുമെല്ലാം എച്ച്‌ആറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

ഇത്തരം റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റില്‍ എച്ച്‌ആര്‍ വിഭാഗത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് എടിഎസിന്‍റെ ജോലി. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ബയോഡാറ്റയുമെല്ലാം എടിഎസ് പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കും. ജോബ്‌ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ എടിഎസ് ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡില്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കും.

തുടര്‍ന്ന് അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ജോലിക്ക് വേണ്ട സ്‌കില്‍ ഉള്ളവരെ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫില്‍റ്ററുകളും കീവേഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തും. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫോളോ അപ്പ് ഇമെയിലുകളും ഇന്‍റര്‍വ്യൂ ഷെഡ്യൂളും തയ്യാറാക്കി അയയ്‌ക്കും തുടങ്ങിയവയാണ് എടിഎസിന്‍റെ പ്രധാന ജോലി. എച്ച്‌ആര്‍ വിഭാഗം റെസ്യൂമെ പരിശോധിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത റെസ്യൂമെകള്‍ എടിഎസ് തള്ളിക്കളയും.

എടിഎസിനെ കൈയിലെടുക്കാം ഇങ്ങനെ: കമ്പനിയിലെ ജോലിക്ക് പറ്റിയ ആളാണോ ഇതെന്നറിയാന്‍ എടിഎസ് പ്രധാനമായും ക്രോസ്‌ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെസ്യൂമെയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ലഭിക്കുന്ന റെസ്യൂമെകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌ത് അതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചവ എടിഎസ്‌ ഷോട്ട്‌ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് പുതിയൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ റെസ്യൂമെ എടിഎസ്‌ സൗഹൃദമാക്കണം എന്നര്‍ഥം. അത്തരത്തില്‍ എടിഎസ് സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള ഏതാനും മാര്‍ഗങ്ങളിതാ...

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

കീ സ്‌കില്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം: ആപ്ലിക്കേഷന്‍ അയക്കുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്‌നിക്കല്‍ സ്‌കില്‍സ്, പരിചയമുള്ള ടൂള്‍സ് എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും റെസ്യൂമെയില്‍ ചേര്‍ക്കുക. അതിന് പുറമെ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാവുന്ന അഡിഷണല്‍ സ്‌കില്‍സിന്‍റെയും ടൂള്‍സ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജോബ്‌ നോട്ടിഫിക്കേഷനില്‍ സൂചിപ്പിക്കും. അതേ കീവേഡുകള്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

നിര്‍ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത്: ഗ്രാഫിക്‌സ്‌, കോളം, പട്ടികകള്‍ തുടങ്ങിയ റെസ്യൂമെയില്‍ നല്‍കരുത്.

തലക്കെട്ടിലുമുണ്ട് കാര്യം: റെസ്യൂമെയില്‍ ഫാന്‍സി തലക്കെട്ടുകള്‍ മാക്‌സിമം ഒഴിവാക്കുക. സാധാരണ തലക്കെട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിന് എജ്യുക്കേഷന്‍ സ്‌കില്‍സ് എന്നും ജോലി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നല്‍കുമ്പോള്‍ വര്‍ക്ക്‌ എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് എന്നുമാണ് നല്‍കേണ്ടത്.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോര്‍മാറ്റും: .docx (word), .doc എന്നീ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ റെസ്യൂമെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള JPEG, PNG, pdf എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

എളുപ്പം വായിക്കാനാകണം: എടിഎസിന് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വായിക്കാനാകും വിധത്തില്‍ വേണം റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കാന്‍. അധികം കീവേഡുകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ആദ്യ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം: ഫ്രഷേഴ്‌സായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ റെസ്യൂമെ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്‌റ്റ് സ്‌കില്ലുകള്‍ ചേര്‍ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ക്യാപബിലിറ്റി, കോര്‍ഡിനേഷന്‍ എന്നിവയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. ജോലിക്ക് ഉചിതമായ ടെക്‌നിക്കല്‍ സ്‌കില്ലും ചേര്‍ക്കണം. അതിനൊപ്പം അവയുടെ ടൂള്‍സ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ മറക്കുകയും അരുത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊപ്പം നേരത്തെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്‌റ്റ് ഡാറ്റകളും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താം.

എന്തിനീ ജോലി: എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അതില്‍ വ്യക്തമാക്കണം. അതിന് കാരണം നിങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന റെസ്യൂമെ എടിഎസ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്‌ക്കും. ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഭാവിയില്‍ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വല്ലതും വന്നാല്‍ ഈ റെസ്യൂമെകളെല്ലാം എടിഎസ് വീണ്ടും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

റെസ്യൂമെ ഒരുക്കാന്‍ എഐയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം: റെസ്യൂമെ കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കുന്നതിനും എടിഎസ് സൗഹൃമാക്കുന്നതിനും ചാറ്റ് ജിപിടി, ഗൂഗിള്‍ ജെമിനി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെക്‌നിക്കല്‍ ടൂളുകളും ഇവ കണ്ടെത്തി നല്‍കും. ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ കീവേഡ് കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗിക്കാനും എടിഎസിനാകും.

Also Read: പുതിയ ലോ കോളജുകൾക്ക് അനുമതിയില്ല; മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ

എഐയുടെ വരവ് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കുറയ്‌ക്കുമോയെന്നാണിപ്പോള്‍ പലയിടത്തും ചര്‍ച്ച. ഒരു കമ്പനിയില്‍ ഒരു ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ പോലും എഐയ്‌ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു എഐ റിക്രൂട്‌മെന്‍റ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറാണ് എടിഎസ് (ആപ്ലിക്കന്‍റ് ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം). ഗ്രീന്‍ഹൗസ്, വര്‍ക്ക്ഡേ, സോഹോ റിക്രൂ്ട്‌മെന്‍റ്/ നൗക്കറി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം എടിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്താണ് എടിഎസിന്‍റെ ജോലി: പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോള്‍ ഓഫിസിലെയോ അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പനിയിലെയോ എച്ച്‌ആറിനായിരിക്കും (ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സ്) അതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നത് അടക്കം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് ഇന്‍റര്‍വ്യൂ അടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതുമെല്ലാം എച്ച്‌ആറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

ഇത്തരം റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റില്‍ എച്ച്‌ആര്‍ വിഭാഗത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് എടിഎസിന്‍റെ ജോലി. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ബയോഡാറ്റയുമെല്ലാം എടിഎസ് പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കും. ജോബ്‌ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ എടിഎസ് ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡില്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കും.

തുടര്‍ന്ന് അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ജോലിക്ക് വേണ്ട സ്‌കില്‍ ഉള്ളവരെ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫില്‍റ്ററുകളും കീവേഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തും. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫോളോ അപ്പ് ഇമെയിലുകളും ഇന്‍റര്‍വ്യൂ ഷെഡ്യൂളും തയ്യാറാക്കി അയയ്‌ക്കും തുടങ്ങിയവയാണ് എടിഎസിന്‍റെ പ്രധാന ജോലി. എച്ച്‌ആര്‍ വിഭാഗം റെസ്യൂമെ പരിശോധിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത റെസ്യൂമെകള്‍ എടിഎസ് തള്ളിക്കളയും.

എടിഎസിനെ കൈയിലെടുക്കാം ഇങ്ങനെ: കമ്പനിയിലെ ജോലിക്ക് പറ്റിയ ആളാണോ ഇതെന്നറിയാന്‍ എടിഎസ് പ്രധാനമായും ക്രോസ്‌ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെസ്യൂമെയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ലഭിക്കുന്ന റെസ്യൂമെകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌ത് അതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചവ എടിഎസ്‌ ഷോട്ട്‌ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് പുതിയൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ റെസ്യൂമെ എടിഎസ്‌ സൗഹൃദമാക്കണം എന്നര്‍ഥം. അത്തരത്തില്‍ എടിഎസ് സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള ഏതാനും മാര്‍ഗങ്ങളിതാ...

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

കീ സ്‌കില്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം: ആപ്ലിക്കേഷന്‍ അയക്കുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്‌നിക്കല്‍ സ്‌കില്‍സ്, പരിചയമുള്ള ടൂള്‍സ് എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും റെസ്യൂമെയില്‍ ചേര്‍ക്കുക. അതിന് പുറമെ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാവുന്ന അഡിഷണല്‍ സ്‌കില്‍സിന്‍റെയും ടൂള്‍സ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജോബ്‌ നോട്ടിഫിക്കേഷനില്‍ സൂചിപ്പിക്കും. അതേ കീവേഡുകള്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

നിര്‍ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത്: ഗ്രാഫിക്‌സ്‌, കോളം, പട്ടികകള്‍ തുടങ്ങിയ റെസ്യൂമെയില്‍ നല്‍കരുത്.

തലക്കെട്ടിലുമുണ്ട് കാര്യം: റെസ്യൂമെയില്‍ ഫാന്‍സി തലക്കെട്ടുകള്‍ മാക്‌സിമം ഒഴിവാക്കുക. സാധാരണ തലക്കെട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിന് എജ്യുക്കേഷന്‍ സ്‌കില്‍സ് എന്നും ജോലി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നല്‍കുമ്പോള്‍ വര്‍ക്ക്‌ എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് എന്നുമാണ് നല്‍കേണ്ടത്.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോര്‍മാറ്റും: .docx (word), .doc എന്നീ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ റെസ്യൂമെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള JPEG, PNG, pdf എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

എളുപ്പം വായിക്കാനാകണം: എടിഎസിന് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വായിക്കാനാകും വിധത്തില്‍ വേണം റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കാന്‍. അധികം കീവേഡുകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ആദ്യ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം: ഫ്രഷേഴ്‌സായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ റെസ്യൂമെ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്‌റ്റ് സ്‌കില്ലുകള്‍ ചേര്‍ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ക്യാപബിലിറ്റി, കോര്‍ഡിനേഷന്‍ എന്നിവയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. ജോലിക്ക് ഉചിതമായ ടെക്‌നിക്കല്‍ സ്‌കില്ലും ചേര്‍ക്കണം. അതിനൊപ്പം അവയുടെ ടൂള്‍സ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ മറക്കുകയും അരുത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊപ്പം നേരത്തെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്‌റ്റ് ഡാറ്റകളും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താം.

എന്തിനീ ജോലി: എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അതില്‍ വ്യക്തമാക്കണം. അതിന് കാരണം നിങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന റെസ്യൂമെ എടിഎസ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്‌ക്കും. ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഭാവിയില്‍ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വല്ലതും വന്നാല്‍ ഈ റെസ്യൂമെകളെല്ലാം എടിഎസ് വീണ്ടും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും.

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME Career Guidence Resume Artificial Intelligence
Representative Image. (Canva)

റെസ്യൂമെ ഒരുക്കാന്‍ എഐയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം: റെസ്യൂമെ കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കുന്നതിനും എടിഎസ് സൗഹൃമാക്കുന്നതിനും ചാറ്റ് ജിപിടി, ഗൂഗിള്‍ ജെമിനി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെക്‌നിക്കല്‍ ടൂളുകളും ഇവ കണ്ടെത്തി നല്‍കും. ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ കീവേഡ് കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗിക്കാനും എടിഎസിനാകും.

Also Read: പുതിയ ലോ കോളജുകൾക്ക് അനുമതിയില്ല; മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUMECAREER GUIDANCERESUMEARTIFICIAL INTELLIGENCEHOW TO MAKE ATS FRIENDLY RESUME

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.